Προβληματίζει ο εμφύλιος με Σαμαρά, τι βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, τι προτιμάει ο Ανδρουλάκης, γιατί αγχώνεται ο Δένδιας και τι περιμένει ο Πολάκης

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Καλημέρα σας

Κυβερνητικές πηγές μου μετέφεραν – σε μία εξομολογητική κρίση μάλλον – ότι το βλέπουν και το ξαναβλέπουν το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά και πώς θα τον αντιμετωπίσουν.

Η ευθεία και άγρια επίθεση, σε στιλ βολές κατά ριπάς, που σηματοδότησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει ως επιλογή με την ίδια ένταση και διάρκεια, όπως τη βλέπουμε από τη ΔΕΘ και μετά.

Ασφαλώς, στη ΝΔ αισθάνονται ότι εκείνοι δέχονται επίθεση και είναι επιβεβλημένο να αμυνθούν και μάλιστα με τον πιο οξύ τρόπο.

Αλλά ήδη υπάρχουν και συνέπειες. Για παράδειγμα αντί να συζητάμε περίπου αποκλειστικά για «ΔΕΘ μέτρων», η μισή κουβέντα αναλώνεται στη «ΔΕΘ Σαμαρά». Αντί για τις παροχές τα στελέχη της ΝΔ προβάλουν επιχειρήματα κατά του πρώην πρωθυπουργού. Δεν είναι ασφαλές ότι αυτό στρέφει τον κόσμο της παράταξης σώνει και καλά στη ΝΔ και όχι στη ζώνη της περίσκεψης, άρα και της αναποφασιστικότητας…

Αναποφάσιστοι

Και μια που λέμε για… αναποφασιστικότητα, να σας πω ότι ένα πρώτο συμπέρασμα που βγάζουν μάλλον όλες οι έρευνες κοινής γνώμης αυτές τις μέρες είναι η αύξηση του ποσοστού των αναποφάσιστων.

Μετά τη θερινή ραστώνη, με τα κόμματα να αναπτύσσουν τις νέες στρατηγικές του και με δεδομένο ότι οι κάλπες αργούν, είναι λογικό κάποιοι ψηφοφόροι να το ξανασκέφτονται. Δεν έχουν άλλωστε την αγωνία των κομμάτων – εδώ αφήνουν τα πάντα για την τελευταία στιγμή, στην ψήφο θα βιαστούν να πάρουν απόφαση;

Χωρίς θεαματικές μετατοπίσεις

Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι τι βρίσκουν οι εταιρείες στους… αποφασισμένους.

Βρίσκουν – με την επιφύλαξη ότι για τελικά συμπεράσματα πρέπει να περιμένουμε αρκετές μέρες – ότι το πακέτο Μητσοτάκη έχει μία κάποια απήχηση, αλλά όχι θεαματικά πράγματα. Ακριβώς επειδή τα μέτρα έχουν διαχυθεί στο χρόνο, έτσι και η επίδρασή τους στην πολιτική συμπεριφορά του κόσμου, θα κριθεί στην πορεία.

Πάντως δεν έγινε εκείνο το… μπαμ που ίσως περίμεναν κάποιοι γαλάζιοι.

Για τον Αλέξη Τσίπρα μου είπαν κάπως αντιφατικά πράγματα, όπερ σημαίνει πως χρειάζεται πιο προσεκτική καταγραφή και λίγο παραπάνω χρόνος – άλλωστε σήμερα είναι πάλι πάνω στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Άλλοι λένε ότι κρατάει δυνάμεις – εκεί στο 17%+- κι άλλοι ότι πιέζεται κάπως.

Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζει σοβαρά η ισορροπία δυνάμεων με το ΠΑΣΟΚ, είναι η τρίτη διαπίστωση. Το ΠΑΣΟΚ αντέχει και ίσως «τσιμπάει» λίγο, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Εξάλλου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο.

«Τσιμπάει» ο Σαμαράς

Και επειδή το θέμα είναι και πού βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς, υπάρχει μία δυσκολία, αλλά και μία… κινητικότητα όντως. Η δυσκολία είναι πως δεν υπάρχει ακόμα κόμμα Σαμαρά για να το μετρήσουν επίσημα και να απαντήσουν οι πολίτες με σαφήνεια. Η κινητικότητα δείχνει προς τα… πάνω. Με βάση δηλαδή ό,τι μπορούν να μετρήσουν (δυνητική ψήφο, δεξαμενή, ποιοτικά), ο πρόεδρος Αντώνης τσιμπάει. Να σας το πω με τάξη μεγέθους: Αν τον Ιούλιο τον έβρισκαν σε εκτίμηση ψήφου στη ζώνη του 5%, τώρα τον εκτιμούν πάνω από 6% και με ανοδική τάση. Και μάλιστα πριν καν εμφανιστεί το κόμμα.

Ποια Ευρώπη όταν μαρσάρουν τα… τρακτέρ;

Είναι σαν να έρχεται η Συμφωνική της Βιέννης ή οι Iron Meiden και να συ να πας να ακούσεις Έφη Θώδη, άντε Γωγώ Τσαμπά. Και δεν υποτιμώ την Τσαμπά, το αντίθετο – αυτό με το ραβασάκι είναι ωραίο hit στα πανηγύρια. Αλλά την Τσαμπά μπορείς να την ακούσεις σχεδόν όποια στιγμή θες.

Γιατί τα λέω αυτά κι έμπλεξα τα πανηγύρια;

Διότι την Πέμπτη και την Παρασκευή γίνεται στην Αθήνα μεγάλη εκδήλωση των Ευρωσοσιαλιστών, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα. Θα έρθουν κυρίως αυτοδιοικητικοί και άλλοι υψηλόβαθμοι παράγοντες του χώρου –Ιράτσε Γκαρθία Πέρεζ, Αν Χινταλγκό, Κάτα Τίτο, Λούκα Μενεσίν), Κριστίνα Κίτσος κ.α.

Γενικά είναι μεγάλο γεγονός και θα μιλήσει και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Γιάννης Μανιάτης.

Από αυτή την εκδήλωση λοιπόν θα απουσιάσει ο… Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή, λέει θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του στη ΔΕΘ και δύο μέρες πριν τη συνέντευξη.

Θα μου πείτε, μετά τα τρακτέρ στο Ηράκλειο… τι να σου πουν κάτι… Ευρωσοσιαλιστές!

Θέλει ψυχραιμία

Και μέσα σε όλα κάποιοι θέλουν να πείσουν ότι ο Νίκος Δένδιας δεν… κρατιέται και πως είναι περίπου ανίκητος δελφίνος στη ΝΔ.

Έτσι, μία συνήθη εκδήλωση για τα εγκαίνια του περιπτέρου που έχει το ΥΠΕΘΑ στη ΔΕΘ, την μετέτρεψαν σε… μεγάλο εσωκομματικό γεγονός. Πήγαν δηλαδή κάπου 20-30 βουλευτές στα εγκαίνια και άκουσαν τον Δένδια να λέει διάφορα και το παρουσίασαν σαν «ηγετική εμφάνιση» για την οποία πρέπει να… «τρέμει» το Μαξίμου.

Στο μεταξύ αυτοί οι ίδιοι βουλευτές πέρασαν σχεδόν απ‘ όλα τα κυβερνητικά περίπτερα της ΔΕΘ.

Ψυχραιμία παιδιά.

Ο Παύλος και η ηγεσία

Ο Παύλος Πολάκης φορτσάρει στα αντιπολιτευτικά καθήκοντα, αλλά στη ΔΕΘ απέφυγε (δεν λέω αρνήθηκε) να έχει κάποιο ρόλο. Δούρου και Παππάς θα σηκώσουν το βάρος της εκπροσώπησης. Ο Παύλος περιμένει να γίνει συνέδριο για να λυθεί επισήμως και ολοκληρωμένα το θέμα της ηγεσίας – και τυπικά έχει και τα δίκια του. Αλλά συχνά τα θέματα αυτά λύνονται… στο πεδίο, υπό την έννοια ότι τα λύνει η ίδια η ζωή.

Το λέω για να έχουμε το νου μας, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ πάει καλά τώρα, τις τάσεις αυτοκαταστροφής τις έχει.

Alpha Bank: Ραντεβού τον Νοέμβριο με νέους στόχους

Την 5η Νοεμβρίου έχει κυκλώσει η αγορά για την Alpha Bank, καθώς τότε η διοίκηση θα ανοίξει τα χαρτιά της στο Investor Day του Ομίλου. Στο τραπέζι θα βρεθούν το νέο σχέδιο ανάπτυξης και οι αναθεωρημένοι στόχοι που θα καθορίσουν την επόμενη φάση της στρατηγικής της τράπεζας.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν περιορίζεται στην παρουσίαση. Οι επενδυτές περιμένουν να δουν πού ανεβάζει τον πήχη η διοίκηση μετά την ενίσχυση της κερδοφορίας, αλλά και πώς θα κινηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Alpha έχει ήδη προαναγγείλει ένα νέο στρατηγικό κεφάλαιο, οπότε το Investor Day θα είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική ενημέρωση: θα δείξει και πόσο επιθετικά σκοπεύει να κινηθεί στον νέο τραπεζικό κύκλο.

ΘΕΣγάλα: Ο τζίρος ανέβηκε, τα κέρδη ακόμη όχι

Εντυπωσιακή επιστροφή στον τζίρο, αλλά όχι ακόμη και στην κερδοφορία, καταγράφει η ΘΕΣγάλα. Οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν το 2025 τα 2,3 εκατ. ευρώ, από μόλις 684.762 ευρώ το 2024, καταγράφοντας υπερτριπλασιασμό μέσα σε μία χρήση.

Το πρόβλημα είναι ότι μαζί με τις πωλήσεις ανέβηκαν απότομα και τα κόστη. Οι λειτουργικές δαπάνες έφτασαν τα 1,32 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα λειτουργίας και διάθεσης εκτινάχθηκαν στα 1,21 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164%.

Έτσι, το «νέο ΘΕΣγάλα» δείχνει ότι ξαναβρίσκει εμπορικό βηματισμό, αλλά το πραγματικό τεστ είναι πλέον αν η ανάπτυξη του τζίρου θα μπορέσει να μετατραπεί και σε σταθερή κερδοφορία. Γιατί άλλο το comeback στις πωλήσεις και άλλο η επιστροφή σε βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα.

Διεθνή κτηματομεσιτικά γραφεία προτρέπουν τους πελάτες τους να βιαστούν για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα

Ήδη ξεκίνησαν να ενημερώνουν τους πελάτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) μεγάλα real estate πρακτορεία του εξωτερικού για την αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων για αγορές από πολίτες εκτός ΕΕ, από το 3% στο 15%, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, με την αλλαγή να αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2027. Μάλιστα επισημαίνουν ότι μέχρι να εφαρμοστεί το μέτρο ο φόρος μεταβίβασης θα εξακολουθήσει να ανέρχεται στο 3,09% της τιμής αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής επιβάρυνσης) και καταβάλλεται από τον αγοραστή και ότι αλλαγή αυτή θα αφορά αποκλειστικά κατοικίες και όχι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλου είδους ακίνητα.

Μάλιστα στα report τους τα διεθνή κτηματομεσιτικά γραφεία προτρέπουν τους πελάτες τους να βιαστούν αν θέλουν να αποκτήσουν ένα ακίνητο στο υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς πριν αυτό αλλάξει…

Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, δεν θα επηρεαστούν οι αγοραστές από την ΕΕ και τον ΕΟΧ (στον οποίο περιλαμβάνονται η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν), καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ωστόσο αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες μόλις οριστικοποιηθεί το μέτρο.

Άσχημα νέα για το εγχώριο λιανεμπόριο από τα αποτελέσματα της Fourlis

Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στο εγχώριο λιανεμπόριο είναι τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Fourlis για το πρώτο εξάμηνο του 2026.Ο όμιλος στον οποίον ανήκουν δύο από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στον τομέα της αθλητικής ένδυσης και επίπλου, Intersport και ΙΚΕΑ παρουσίασε πτωτικό EBITDA στα €27,7 εκ., έναντι €30,8 εκ. στο Α’ Εξάμηνο 2025, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε €(1,6) εκ., έναντι €6,0 εκ. στο Α’ Εξάμηνο 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η κερδοφορία επηρεάστηκε από την εποχικότητα, τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, το απαιτητικό περιβάλλον αγοράς και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία…

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