«Η ΝΔ έχει αρχηγό και είναι πρωθυπουργός»: Ο Μητσοτάκης «καίει» το σενάριο για κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον επικεφαλής – Μήνυμα και σε Δένδια

Takeaways by to pontiki AI Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις εκλογές.

Ο ίδιος τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό, απορρίπτοντας κάθε σενάριο που θέτει ως προϋπόθεση κυβερνητικής συνεργασίας την αντικατάστασή του από τρίτο πρόσωπο.

Το μήνυμα απευθύνεται τόσο σε πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους όσο και στο εσωτερικό του κόμματός του, διαψεύδοντας φήμες περί ανάδειξης εναλλακτικών στελεχών ως συμβιβαστικών λύσεων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, εφόσον το κόμμα του αναδειχθεί πρώτο στην κάλπη, δεν μπορεί κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός να καθορίσει το πρόσωπο που θα ηγηθεί της κυβέρνησης.

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Φραγή σε μετεκλογικά σενάρια που τον θέτουν… εκτός πρωθυπουργίας, ακόμα κι αν πρωτεύσει στις κάλπες η ΝΔ έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Κι αυτό είναι ένα από τα πολλά «ξεκαθαρίσματα», που επιχείρησε να κάνει, έχοντας υπόψη τι συζητείται στο παρασκήνιο ή τι μπορεί να τεθεί στο τραπέζι ανάλογα με τις εξελίξεις.

Ουσιαστικά απάντησε για την περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία και ξεκινήσουν συζητήσεις για κυβέρνηση συνεργασίας. Και έστειλε μήνυμα ότι, εάν ένας δυνητικός κυβερνητικός εταίρος ζητήσει τρίτο πρόσωπο για τη θέση του πρωθυπουργού, τότε η πρόταση θα απορριφθεί.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για ένα πολύ συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο: εάν ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, αυτό βρεθεί στη Βουλή, η ΝΔ δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και τεθεί ως προϋπόθεση για μια συνεργασία να κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ένα βήμα πίσω». Η πρώτη αντίδρασή του ήταν χαρακτηριστική: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;».

Και στη συνέχεια αρνήθηκε να μπει στη συζήτηση των διαδοχικών υποθέσεων, παραπέμποντας στις αποφάσεις που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς και καταλήγοντας στην πολιτικά βαρύτερη φράση: «Η ΝΔ έχει αρχηγό» – ο οποίος βάσει και του συνεδρίου του κόμματος είναι και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, πρόσθεσε με νόημα.

Η απάντηση είχε πολλαπλή στόχευση και δεν ήρθε τυχαία με τέτοια ένταση και σαφήνεια. Το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στη ΔΕΘ.

Είχε ήδη συζητηθεί δημόσια με διάφορες παρεμβάσεις και πληροφορίες παρασκηνίων και μάλιστα είχε τεθεί ευθέως στον ίδιο τον πρωθυπουργό από τον Νίκο Χατζηνικολάου τον περασμένο Ιούνιο: ΝΔ πρώτη με ποσοστό της τάξης του 30%-32%, χωρίς αυτοδυναμία, και ο απαραίτητος κυβερνητικός εταίρος να δηλώνει ότι συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Το ίδιο σενάριο πέρασε στη συνέχεια και από το παρασκήνιο στο εσωτερικό της ΝΔ στη δημόσια συζήτηση. Τον Ιούλιο καταγράφηκε η τοποθέτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου γύρω από το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμμα Σαμαρά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Και υπάρχει βεβαίως ο άλλος δυνητικός παράγοντας μιας τέτοιας εξίσωσης: το ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει απορρίψει πολιτικά τη συνεργασία με τη ΝΔ υπό τις σημερινές συνθήκες, στο παρασκήνιο των σεναρίων για την επόμενη ημέρα επανέρχεται αναπόφευκτα το ερώτημα τι θα μπορούσε να συμβεί εάν οι αριθμοί της κάλπης δεν επιτρέπουν εύκολη κυβέρνηση. Ακόμη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει αναφερθεί δημοσίως στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δηλώνει πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί του.

Το μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να κόψει εγκαίρως έναν δρόμο που ορισμένοι μπορεί να θεωρούν ότι θα ανοίξει μετά τις εκλογές.

Και το μήνυμα έχει αποδέκτες, τόσο προς την πλευρά Σαμαρά (ή ΠΑΣΟΚ, ή οποιαδήποτε άλλη δύναμη θέσει τέτοιο θέμα), όσο και προς το εσωτερικό της ΝΔ. Οποιεσδήποτε σκέψεις δηλαδή εμφιλοχωρήσουν σε μία τέτοια μετεκλογική συνθήκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν θα βρουν ανταπόκριση. Μάλιστα ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε εντέχνως το συνέδριο, ήτοι το ανώτερο όργανο του κόμματος, που έχει αποφασίσει. Ουσιαστικά δηλαδή απέρριψε την ιδέα ότι θα μπορούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, που θα αναδειχθεί από τις εκλογές, να εξετάσει θέμα ορισμού άλλου πρωθυπουργού στο πλαίσιο μίας συμφωνίας με άλλα κόμματα για κυβερνητική συνεργασία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέφερε τον Νίκο Δένδια, ούτε υπάρχει στοιχείο που να επιτρέπει να υποστηριχθεί ότι η συγκεκριμένη φράση είχε προσωπικό αποδέκτη τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αλλά σε μια πολιτική ανάγνωση της απάντησης είναι αδύνατον να αγνοηθεί το όνομά του.

Το όνομα του κ. Δένδια έχει ακουστεί εντόνως και επανειλημμένα ως ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να προτείνει η ΝΔ εναλλακτικά για τη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον οι συζητήσεις βρεθούν σε αδιέξοδο για το ποιος θα ηγηθεί αυτού του σχήματος, λόγω της άρνησης των άλλων πλευρών να δεχθούν τον κ. Μητσοτάκη.

Το μήνυμα, υπό αυτή την έννοια, είναι αιχμηρό: όποιος εντός της ΝΔ φαντάζεται ότι μπορεί να περιμένει την κάλπη και στη συνέχεια να εμφανιστεί ως συμβιβαστική λύση επειδή ένας πιθανός εταίρος θα απορρίψει τον Μητσοτάκη, καλό είναι να μην προεξοφλεί ότι ο σημερινός πρωθυπουργός θα παραδώσει απλώς τη σκυτάλη.

Ο πρώτος είναι πρώτος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ευθέως ότι εφόσον η ΝΔ κατεβαίνει στις εκλογές με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό τον ίδιο και ο ελληνικός λαός την αναδείξει πρώτη, δεν μπορεί ένας τρίτος πολιτικός αρχηγός να επιλέξει στη συνέχεια ποιο στέλεχος της ΝΔ θα γίνει πρωθυπουργός.

Και απορρίπτει ακόμα και το επιχείρημα που προβάλλουν κάποιοι και αφορά μία ενδεχόμενη χαμηλή εκλογική επίδοση – της τάξης του 27% ή ακόμα και πιο κάτω. Και μάλιστα προβάλλεται το αντεπιχείρημα ότι και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς δεν αμφισβητήθηκε ως αυτοδίκαια πρωθυπρουγός από τους τότε εταίρους του (ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ), καίτοι έλαβε στις πρώτες εκλογές 19% και στις δεύτερες 29%.

Έτσι ο κ. Μητσοτάκης δεν έκλεισε μόνο μια υποθετική συζήτηση, που περιπλέχτηκε με την εμφάνιση Σαμαρά το τελευταίο διάστημα. Έστειλε ταυτόχρονα μήνυμα προς πιθανούς μελλοντικούς εταίρους αλλά και προς το εσωτερικό της παράταξής του.

Όποιος σκέφτεται μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη, θα πρέπει πρώτα να περάσει από τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Και από όσα είπε στη ΔΕΘ, δεν φαίνεται καθόλου διατεθειμένος να του ανοίξει την πόρτα.

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