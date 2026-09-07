Σε σοκ ο Μερτς από την πανωλεθρία στη Σαξονία-Άνχαλτ: «Το CDU βιώνει μια τεκτονική αναταραχή»

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Για «τεκτονική αναταραχή» στο κομματικό σύστημα και για «συθέμελο κλονισμό» του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) μετά τη χθεσινή νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στην Σαξονία-‘Ανχαλτ μίλησε ο Φρίντριχ Μερτς σε κλειστή συνεδρίαση του προεδρείου του κόμματός του.

Σύμφωνα με την BILD, ο κ. Μερτς αναφέρθηκε σε επικείμενη δεξιά εξτρεμιστική κυβέρνηση με ακροδεξιό πρωθυπουργό στο Μαγδεμβούργο και εξέφρασε την απογοήτευσή του.

«Έχουμε ένα ισχυρό σύνταγμα, έχουμε όλα τα μέσα για να υπερασπιστούμε το σύνταγμα ενάντια σε μια δεξιά εξτρεμιστική κυβέρνηση κρατιδίου, αλλά βιώνουμε μια τεκτονική αναταραχή στο κομματικό μας σύστημα. Αυτό κλονίζει συθέμελα το κόμμα μας. Δεν μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή – ούτε εγώ ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορούμε», παραδέχθηκε και αναγνώρισε ότι «αποτύχαμε να βρούμε μια συναισθηματική σύνδεση με τον λαό».

Υπήρχε «έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης από τον πληθυσμό και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε», πρόσθεσε και δήλωσε ακόμη ότι το CDU έχασε με δραματικό τρόπο τις εκλογές, γεγονός το οποίο, όπως είπε, σηματοδοτεί βαθιά καμπή και λειτουργία εν μέσω ισχυρής έντασης. Επιπλέον ο κ. Μερτς αναφέρθηκε στα συγχαρητήρια της Μόσχας και των ΗΠΑ προς την AfD.

Ο καγκελάριος απηύθυνε επίσης έκκληση για ενότητα, προειδοποιώντας ότι «θα πετύχουμε μόνο εάν συζητήσουμε ανοιχτά τα προβλήματα εντός της ηγεσίας».

Το AFD ψάχνει συνεργασία με το CDU, ο Μερτς το αποκλείει

Αλλά και το κόμμα πρέπει να σταθεί ενωμένο, επισήμανε. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δημόσιες δηλώσεις που στρέφονται κατά του κόμματος βλάπτουν το CDU και στόχος της AfD είναι η καταστροφή του CDU», είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την AfD. «Το CDU στέκει γερά στα θεμέλια του Αντενάουερ και του Κολ», ανέφερε, ενώ έκανε λογο για μια «εξαιρετικά σκληρή» προεκλογική εκστρατεία, η οποία ωστόσο δεν ενόχλησε τους πολίτες. «Αυτό πονάει πολύ, αλλά πρέπει να το δεχτούμε», παραδέχθηκε.

Η απόφαση του Μερτς να μην υπάρξει καμία συνεργασία κυβέρνησης στο κρατίδιο που κέρδισε η ακροδεξιά, κλείνει ουσιαστικά τη δυνατότητα κυβέρνησης της AfD που υπολείπεται τριών εδρών για την πλειοψηφία.

Ο υποψήφιος της AfD στη Σαξονία-‘Ανχαλτ Ούλριχ Ζίγκμουντ δήλωσε νωρίτερα έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες με τα άλλα κόμματα. Ανέφερε ότι συζητά ήδη με βουλευτές του CDU και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

«Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι φυσικά μια σαφής εντολή να κυβερνήσει η AfD. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη. Αλλά δεν θα συμβιβαστούμε. Θέλω να μπορώ να κοιτάζομαι στον καθρέφτη το βράδυ και να παραμένω πιστός στον εαυτό μου», είπε.

Για τον ίδιο, όπως είπε, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι συνθήκες προκειμένου η AfD να έρθει στην εξουσία και η Αλίς Βάιντελ να γίνει καγκελάριος και για αυτό σκοπεύει να είναι ενεργός και στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

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