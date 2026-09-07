Οργή κατά Σερβίας για το λαϊκό προσκύνημα στην κηδεία του Μλάντιτς: « Ο εκθειασμός ενός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση σε μια υποψήφια χώρα» λέει η ΕΕ

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Εκνευρισμό έχει προκαλέσει η κυβέρνηση της Σερβίας που παρά τις προειδοποιήσεις, έθεσε σε λαϊκό προσκύνημα τη σορό του Ράτκο Μλάντιτς.
Ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» που καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου και για την πρώτη γενοκτονία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για την πλειοψηφία των Σέρβων θεωρείται ήρωας και γι’ αυτό αποφασίστηκε από την κυβέρνηση να γίνει λαϊκό προσκύνημα πριν κηδευτεί.
Χιλιάδες κόσμου μάλιστα πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον σφαγέα των Βοσνίων, στον μικρό σερβικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι.
Πάνω στο φέρετρο είχαν τοποθετηθεί το στρατιωτικό πηλήκιο και το ξίφος του, ενώ δεξιά και αριστερά στέκονταν Σέρβοι στρατιώτες με στολές εκστρατείας.
Η ΕΕ αντέδρασε έντονα γι αυτές τις εικόνες. Ο «εκθειασμός» ενός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε μια χώρα που θέλει να ενταχθεί σ’ αυτή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες, ερωτηθείς σχετικά με την κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς.
«Ο εκθειασμός εγκληματιών πολέμου, η άρνηση της γενοκτονίας και ο αναθεωρητισμός, δεν έχουν θέση στην ΕΕ ούτε στις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη», όπως η Σερβία, δήλωσε αυτός ο εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ.
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