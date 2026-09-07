Ποια όσπρια «ρίχνουν» την πίεση και προστατεύουν την καρδιά

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Φασόλια, φακές, ρεβίθια και τόφου ενδέχεται να λειτουργούν προστατευτικά για τον οργανισμό, θωρακίζοντάς τον από τον κίνδυνο υπέρτασης, όπως υποστηρίζει μια εκτενής ανάλυση που δημοσιεύεται στο BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Η μελέτη διαπίστωσε, ειδικότερα, ότι όσοι κατανάλωναν τα περισσότερα όσπρια είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης, ενώ η μείωση έφτανε το 19% για όσους κατανάλωναν υψηλές ποσότητες προϊόντων σόγιας.

Τα ευρήματα έρχονται σε μια εποχή που η υπέρταση δημιουργεί τεράστιο υγειονομικό βάρος, επηρεάζοντας περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και αποτελώντας σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν με την πάθηση υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 1990 και 2019, φτάνοντας από 648 εκατομμύρια σε περισσότερα από 1,28 δισεκατομμύρια.

Ανάλυση σε περισσότερους από 300.000 συμμετέχοντες

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από 12 μακροχρόνιες παρατηρητικές μελέτες σε πληθυσμούς απ’ όλο τον κόσμο, που παρακολούθησαν τη διατροφή των συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα για την υγεία τους με την πάροδο του χρόνου.

Τα όσπρια μελετήθηκαν σε 10 μελέτες με 309.853 άτομα και 86.098 περιπτώσεις υπέρτασης. Επτά μελέτες συνέβαλαν στην ανάλυση της σόγιας, περιλαμβάνοντας 278.200 συμμετέχοντες και 93.934 περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες φασολιών, ρεβιθιών, μπιζελιών και φακών παρουσίαζαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η συσχέτιση ήταν ακόμη ισχυρότερη για τη σόγια: Οι συμμετέχοντες με την υψηλότερη πρόσληψη παρουσίαζαν 19% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Η ομάδα εξέτασε, επίσης, εάν η αύξηση της κατανάλωσης συσχετιζόταν με προοδευτικά μεγαλύτερα οφέλη. Όσον αφορά στα όσπρια, ο κίνδυνος υπέρτασης συνέχισε να μειώνεται για ποσότητες έως περίπου 170 γραμμάρια την ημέρα.

Η σόγια παρουσίασε διαφορετική εικόνα: Το μεγαλύτερο μέρος της φαινομενικής μείωσης του κινδύνου παρατηρήθηκε σε πρόσληψη περίπου 60–80 γραμμαρίων την ημέρα, ενώ η υψηλότερη κατανάλωση δεν συνδέθηκε με σημαντικό πρόσθετο όφελος.

Οι ποσότητες αυτές, ωστόσο, δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως συνιστώμενες δόσεις, καθώς αντανακλούν τάσεις που παρατηρήθηκαν σε δεδομένα πληθυσμού και όχι ποσότητες των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει ελεγχθεί σε κλινική δοκιμή.

Γιατί τα όσπρια και η σόγια έχουν ευεργετική επίδραση στην αρτηριακή πίεση;

Αρκετά διατροφικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να εξηγούν τη συσχέτιση. Τα όσπρια παρέχουν σημαντικές ποσότητες καλίου και μαγνησίου, ιχνοστοιχεία που έχουν συνδεθεί με υγιέστερη αρτηριακή πίεση. Είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Υπάρχουν, επιπλέον, στοιχεία που υποστηρίζουν ότι ορισμένες ίνες στα όσπρια και τη σόγια, όταν μεταβολίζονται από τα βακτήρια του εντέρου, παράγουν ενώσεις που βοηθούν τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και να διασταλούν. Η σόγια περιέχει και μια άλλη ομάδα ενώσεων που ενδεχομένως σχετίζεται με το θέμα: Τις ισοφλαβόνες, που έχουν συσχετιστεί με μείωση της αρτηριακής πίεσης σε ελεγχόμενες μελέτες.

Ενδέχεται, επίσης, να υπάρχει μια έμμεση σχέση: Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την κατανάλωση οσπρίων και σόγιας με χαμηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί από μόνη της σημαντικό παράγοντα κινδύνου για υπέρταση.

Ένα απλό τρόφιμο με πιθανά καρδιαγγειακά οφέλη

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση αυτών των τροφίμων προλαμβάνει άμεσα την υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση ήταν παρατηρητικές, επομένως άλλοι παράγοντες μπορεί να έχουν συμβάλει στα ευρήματα.

Θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η αύξηση της κατανάλωσης οσπρίων και σόγιας προλαμβάνει άμεσα την υπέρταση και ποιες ποσότητες ενδέχεται να προσφέρουν το μέγιστο όφελος.

Προς το παρόν, η ανάλυση υποστηρίζει τα όσπρια ως μέρος μιας διατροφής ευεργετικής για την καρδιά. Σε μια εποχή που η υπέρταση συνεχίζει να επηρεάζει ένα αυξανόμενο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, ευρέως διαθέσιμα τρόφιμα όπως φασόλια, φακές, ρεβίθια και προϊόντα σόγιας θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρακτικό συστατικό υποστήριξης της καρδιαγγειακής υγείας.

Πηγή: ygeiamou

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