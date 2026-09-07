Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha την Παρασκευή (4/9)

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Οι τηλεθεατές επέστρεψαν από τις διακοπές και στις συνήθειες τους. Την Παρασκευή- πρόλογος του γουίκεντ με ότι αυτό συνεπάγεται- που μας πέρασε η αθροιστική δυναμική των καναλιών εθνικής εμβέλειας ήταν οριακά πάνω από αυτή της Πέμπτης και σχεδόν δυόμισι μονάδες πάνω από την αντίστοιχη ημέρα της προπερασμένης εβδομάδας.

Επι πλέον τρία κανάλια είχαν μερίδια με διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Τις περισσότερες προτιμήσεις πάντως συγκέντρωσε ο Alpha, με το Mega να ακολουθεί κατά πόδας. Ο ΣΚΑΪ ήταν τρίτος στις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού με επίδοση σχεδόν ίδια με εκείνη της προηγούμενης ημέρας.

Μικροδιαφορές είχαν στα μερίδια τους οι ΑΝΤ1, Open, Star, ενώ ως συνήθως τα κρατικά διαμόρφωσαν από μόνα τους άλλο γκρουπ δυναμικότητας.

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