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Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

07.09.2026 11:31

ΑΝΤ1: Πρεμιέρα χωρίς εκπλήξεις αλλά με… απρόσμενα στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το δίδυμο Παυλόπουλου- Χιώτη

07.09.2026 11:31
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Παλιές καραβάνες και οι δύο στα τηλεοπτικά πλατό και με συνύπαρξη το προηγούμενο διάστημα από την κοινή θητεία τους στον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος άνοιξαν το πρωί την «πόρτα» στη νέα εποχή της εμβληματικής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 με την ανεξίτηλη σφραγίδα του Γιώργου Παπαδάκη.

Το δίδυμο, κι αν είχε το άγχος της πρώτης φοράς το ήλεγξε και δεν «βγήκε προς τα έξω», δίδοντας την αίσθηση έπειτα από τα εναρκτήρια- πρώτα- λεπτά της εκπομπής που είπαν δυο λόγια, εξέπεμπε αέρα επαγγελματιών που κάνουν μαζί αυτή τη δουλειά καιρό τώρα.

Η παρθενική του ενημερωτικού ντουέτου στην εκπομπή έπειτα από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ήταν δείγμα γραφής, ίσως και με κάποια απρόσμενα σε σχέση με το στίγμα καθενός από τους δύο, για τη συνέχεια της σεζόν – μένει να φανεί.

Ο Χιώτης για παράδειγμα έκανε νύξη στο κύμα αμφισβήτησης που προκλήθηκε έπειτα από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα το Σάββατο, για αυτά τα αεροπορικά σόου και την συμμετοχή της Π.Α., με καλεσμένο στο στούντιο τον επίτιμο Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, αν και λίγο μετά του διέφυγε(;) να ρωτήσει τον καλεσμένο για τον περίφημο «Source code» στο ισραηλινό σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα» που απασχολεί και έχει προκαλέσει συζητήσεις και σκεπτικισμό.

Με καλεσμένο τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο δημοσιογράφος ήταν δεικτικός στον σχολιασμό του για τα κυβερνητικά μέτρα. «Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Όταν κυβερνάς οκτώ χρόνια και λες θα σε βοηθήσω στο μέλλον ο κόσμος ανακλαστικά λέει «και γιατί δεν με βοήθησες μέχρι τώρα», παρότι γνωρίζουμε οτί για να βοηθηθούν όλοι και πλήρως χρειάζονται τεράστια ποσά που δεν είναι διαθέσιμα. Αλλά αυτή η γενικευμένη γκρίνια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή η κυβέρνηση διότι όταν μπαίνεις στον όγδοο χρόνο, χάνεις το περιθώριο της υπομονής».

Σε σύνδεση με τα Φάρσαλα ο Σωκράτης Αλειφτήρας έδωσε τον τόνο των αγροτοκτηνοτρόφων, ο οποίος υπενθύμισε ότι ακριβώς πριν από τρία χρόνια, ο «Ντάνιελ» έπνιξε τη Θεσσαλία η οποία «τρία χρόνια μετά μετράει πληγές»- με τον Παυλόπουλο να σχολιάζει «σωστά»- και μίλησε για νέα- παλιά- μέτρα, εξηγώντας ότι το αφορολογητο 20.000 ευρώ για τους αγρότες αφορά λίγους διότι από 300.000 αγρότες της περιοχής οι περίπου 230.000 έτσι κι αλλιώς έχουν αφορολόγητο, διότι το ετήσιο εισόδημα τους είναι κάτω από το πλαφόν αυτό διότι «ο κλήρος στην Ελλάδα είναι πολύ μικρός». Οι παρουσιαστές πήγαν να κάνουν το συνήγορο του διαβόλου για τα μέτρα, δίνοντας πάσα στον συνομιλητή τους. Ο Αλειφτήρας τόνισε ότι τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά είχαν εξαγγελθεί από τον Ιανουάριο και πως «δεν μπορούν να τα πασάρουν ως νέα μέτρα».

Η εκπομπή είχε ρυθμό, είχε ταχύτητα στην παρουσίαση και ανάπτυξη των θεμάτων, υποδήλωσε διάθεση να έχει κοινωνικό πρόσημο και πρόθεση να αφουγκράζεται την κοινωνία- πλαίσιο στο οποίο οι παρουσιαστές δείχνουν να είναι ενταγμένοι. Το πνεύμα του Παπαδάκη ήταν κάπου εκεί. Και με ικανοποίηση.

Η σύγκριση θα ήταν άδικη. Άλλες εποχές, άλλα δεδομένα.

Η πρόκληση για το «Καλημέρα Ελλάδα», ακριβώς επειδή ξανασυστήνεται είναι ο ξεκάθαρος στόχος. Τι θέλει να πεί, πώς και σε ποιους ενδιαφέρεται να απευθυνθεί για την «επόμενη ημέρα» με δεδομένο τον μετασχηματισμό του τηλεοπτικού περιβάλλοντος, τις πάμπολλες πηγές πληροφορίας και ενημέρωσης και – κυρίως – την αμφισβητηση, την κόπωση του κοινού από την υπερπληροφόρηση, την αποπληροφόρηση και την τοξική είδηση.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:07
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ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

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