Έρευνα ΜΜΕ: Οι νέοι θεωρούν ελλιπή και άδικη την ειδησεογραφία που τους αφορά

Ένας προβληματισμός-παγκόσμιο φαινόμενο- στα ΜΜΕ είναι η στάση των νέων απέναντι τους. Σταθμισμένα τηρούν στάση αμφισβήτησης, εμφανίζονται να μην έχουν εμπιστοσύνη και στρέφονται για την ενημέρωση τους σε ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατάσταση που επικρατεί και στην Ε.Ε. χωρίς να εξαιρούνται Ελλάδα και Κύπρος.

Εξήγηση σε αυτή την καταγεγραμμένη στροφή δίνουν νέα ευρήματα της σε εξέλιξη έρευνας του Ινστιτούτου Ρόιτερς της Οξφόρδης για τη μελέτη της Δημοσιογραφίας, με ειδική αναφορά στους νέους- συγκεκριμένα 18 εως 24 ετών, διατρέχοντας μια περίοδο 12 ετών (2013- 2025) σε 48 αγορές του κόσμου.

Στην έρευνα του 2021 οι νέοι σε γενικές γραμμές εμφανίζονταν ικανοποιημένοι από τον όγκο των ειδήσεων που σχετίζεται με αυτούς αν και το ποσοστό τους είναι κάτω του μισού (44%). Σχεδόν στον ίδιο βαθμό (43%) δήλωσαν ότι «εικόνα» που διαμορφώνεται μέσα από την θεματολογία των ΜΜΕ για εκείνους είναι δίκαιη/σωστή. Την ίδια στιγμή το 31% των νέων 18-24 ετών εμφανίζεται να διαφωνεί, να έχει αντίθετη γνώμη και το ποσοστό τους διαμορφώνεται στο 35% μεταξύ όσους θεωρούν ότι η ειδησεογραφία τους αδικεί. Για παράδειγμα οι millenials αντιδρούσαν σε δημοσιεύματα που τους παρουσίαζαν να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και ότι αυτά οφείλονταν σε αλόγιστες δαπάνες. Πιο πρόσφατα η Γενιά Ζ, σημειώνουν οι ερευνητές του Ιντιτούτου Ρόιτερς, υπεραμύνθηκε του εαυτού της απέναντι σε μια θεματολογία που την παρουσίαζε ως απείθαρχη και τεμπέλα.

Η συνθήκη αυτή «δουλεύοντας» σε βάθος χρόνου έκανε τους νέους να δείχνουν χαμηλή εμπιστοσύνη στις ειδήσεις. «Το 2025 σε 18 αγορές, το 37% των ατόμων ηλικίας 18–24 ετών δηλώνουν ότι «εμπιστεύονται τις περισσότερες ειδήσεις τον περισσότερο καιρό» – ελαφρώς χαμηλότερο από την εμπιστοσύνη στις ειδήσεις μεταξύ των νέων στις ίδιες 18 αγορές το 2015 (41%)».

Ωστόσο η εμπιστοσύνη των νέων στις ειδήσεις, συγκριτικά με τους μεγαλύτερους (άνω των 55 ετών) είναι χαμηλότερη κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες. «Αυτό το χάσμα ηλικίας είναι εμφανές στα δεδομένα από τότε που αρχίσαμε να ρωτάμε για την εμπιστοσύνη στις ειδήσεις, το 2015, και έχει παραμείνει σχετικά σταθερό, ακόμη και όταν η εμπιστοσύνη έχει μειωθεί στις περισσότερες χώρες και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες» σημειώνουν στην έκθεση τους οι ερευνητές του πανεπιστημιακού ινστιτούτου για τα ΜΜΕ.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Ανακεφαλαίωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή από τους πολεμικούς ανταποκριτές του σταθμού στο «Primetime» (31/3)

ΕΡΤ: Επαφές με κορυφαίους οργανισμούς ΜΜΕ για προοπτικές πολυεπίπεδων συνεργασιών και ανάπτυξης

Μουντιάλ 2026: Για πρώτη φορά τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων και μέσω YouTube – Στο «παιχνίδι» σοσιαλ μίντια και influencers