ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:13
ΕΛΛΑΔΑ

18.05.2026 12:58

ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίζια: 6 συλλήψεις για εκβιασμό – Πίεζαν αγρότες για να τους παίρνουν τα χωράφια για παράνομες επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι έρευνες έχουν φέρει ως τώρα 6 συλλήψεις και μάλιστα οι εμπλεκόμενοι είναι από τα Βορίζια όπου τον περασμένο Νοέμβριο δύο οικογένειες σκόρπισαν τον τρόμο με απολογισμό 2 νεκρούς και 15 τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν επίσης συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Η υπόθεση αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς τα άτομα αυτά εκφόβιζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων ώστε να τις μεταβιβάσουν σε δικούς τους συγγενείς, ώστε να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον οργανισμό.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης έγιναν ακόμη τρεις συλλήψεις για περιστατικά ζωοκλοπής, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται και σε γειτονικές περιοχές. 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

