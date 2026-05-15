Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα… «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

Μαθήματα… μισανθρωπιάς «παρέδωσε» μία γυναίκα σε έναν αλλοδαπό γιατί ενοχλήθηκε για επειδή εκείνος κάποια κεφαλάρια από τα… σκουπίδια.

Το πρόβλημά της, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς παρακάτω και στο βίντεο, είναι ότι τα δικά της κεφαλάρια -που τα έδωσε σε άλλον να τα πετάξει (μάλλον της ήταν… δύσκολο να τα αποχωριστεί» πήγε να τα πάρει ένας αλλοδαπός, τον οποίο δεν άφηνε να φύγει από το σημείο.

Γείτονες και περαστικοί την χλευάζουν και της λένε να τον αφήσει ήσυχο, ωστόσο εκείνη αντιδρά και τους ρωτά έναν-έναν αν είναι… δικηγόροι. Το φοβερό είναι ότι ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι πέταξε αντικείμενα στον δρόμο χωρίς να ειδοποιήσει τον Δήμο της περιοχής να πάει να τα μαζέψει, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία, φανερά εκνευρισμένη που δέχτηκε κριτική, άρχισε να βρίζει κιόλας.

Δείτε το βίντεο:

