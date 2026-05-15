Πλακιάς για Καραμανλή: Θα παλέψουμε μέχρι τέλους για αναβάθμιση της κατηγορίας – Η αιχμή για Καρυστιανού

Ανάρτηση για την προσπάθεια των συγγενών να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή από πλημμέλημα σε κακούργημα στην υπόθεση των Τεμπών έκανε ο Νίκος Πλακιάς.

Στην ανάρτηση αναφέρει ότι οι συγγενείς θα παλέψουν μέχρι τελευταία στιγμή για να το πετύχουν.

Ωστόσο στην τελευταία πρόταση ο Νίκος Πλακιάς κάνει και μια έμμεση αναφορά στη Μαριά Καρυστιανού και το χθεσινό της βίντεο – προαναγγελία για την ανακοίνωση του κόμματός της στις 21 Μαΐου. Στο βίντεο η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα περιστέρι.

«Άλλοι πετούν περιστέρια και άλλοι πετούν χαρταετό» αναφέρει στην ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Όλη η ανάρτηση:

«Εδώ και δύο εβδομάδες συγγενείς περνούν την πόρτα του Αρείου Πάγου για να προσπαθήσουν να αναβαθμίσουν την κατηγορία του Καραμανλή από πλημμέλημα σε κακούργημα. Περίπου 45 οικογένειες δήλωσαν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας και αναβάθμισης αυτής. Θα παλέψουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή για να το πετύχουμε.

Από την άλλη όλοι αυτοί που οδήγησαν σε αυτό το κατηγορητήριο το οποίο ήταν αθωωτικό για τον Καραμανλή με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και να καταθέσει ένα πόρισμα αθωωτικής απόφασης για τον Καραμανλή με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά για όλους μας τηρούν σιγή ιχθύος.

Άλλοι πετούν περιστέρια και άλλοι πετούν χαρταετό».

Θα παλέψουμε μέχρι και την… May 14, 2026

