search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 11:44

Πλακιάς για Καραμανλή: Θα παλέψουμε μέχρι τέλους για αναβάθμιση της κατηγορίας – Η αιχμή για Καρυστιανού

15.05.2026 11:44
nikos_plakias_tempi_new

Ανάρτηση για την προσπάθεια των συγγενών να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή από πλημμέλημα σε κακούργημα στην υπόθεση των Τεμπών έκανε ο Νίκος Πλακιάς.

Στην ανάρτηση αναφέρει ότι οι συγγενείς θα παλέψουν μέχρι τελευταία στιγμή για να το πετύχουν.

Ωστόσο στην τελευταία πρόταση ο Νίκος Πλακιάς κάνει και μια έμμεση αναφορά στη Μαριά Καρυστιανού και το χθεσινό της βίντεο – προαναγγελία για την ανακοίνωση του κόμματός της στις 21 Μαΐου. Στο βίντεο η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα περιστέρι.

«Άλλοι πετούν περιστέρια και άλλοι πετούν χαρταετό» αναφέρει στην ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Όλη η ανάρτηση:

«Εδώ και δύο εβδομάδες συγγενείς περνούν την πόρτα του Αρείου Πάγου για να προσπαθήσουν να αναβαθμίσουν την κατηγορία του Καραμανλή από πλημμέλημα σε κακούργημα. Περίπου 45 οικογένειες δήλωσαν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας και αναβάθμισης αυτής. Θα παλέψουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή για να το πετύχουμε.

Από την άλλη όλοι αυτοί που οδήγησαν σε αυτό το κατηγορητήριο το οποίο ήταν αθωωτικό για τον Καραμανλή με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και να καταθέσει ένα πόρισμα αθωωτικής απόφασης για τον Καραμανλή με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά για όλους μας τηρούν σιγή ιχθύος.

Άλλοι πετούν περιστέρια και άλλοι πετούν χαρταετό».

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για σπίτια «οπλοστάσια» στη Μεσαρά – Βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και κροτίδες (photos)

Ρόδος: Αίσιο τέλος στην «εξαφάνιση» βρετανού τουρίστα, εντοπίστηκε σε… εύθυμη κατάσταση

Κάτω Τιθορέα: Στον ανακριτή οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Akylas

Eurovision 2026: «Φοβάμαι πολύ ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει» λέει ο Akylas λίγο πριν τον τελικό (Video)

PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ανοιχτές οι εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα – Τι λένε από τη μειοψηφία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:20
Akylas

Eurovision 2026: «Φοβάμαι πολύ ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει» λέει ο Akylas λίγο πριν τον τελικό (Video)

PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

1 / 3