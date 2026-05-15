15.05.2026 10:20

Κάτω Τιθορέα: Στον ανακριτή οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας (video)

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί οι οκτώ κατηγορούμενοι για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους είναι βαρύ, καθώς κατηγορούνται για ακόμη 11 ληστείες μέσα σε τέσσερα χρόνια, 11 κλοπές μηχανών, τέσσερεις κλοπές αυτοκινήτων, καθώς και μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο 30χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας μαζί με την 26χρονη σύντροφό του, η οποία είχε ρόλο υπαρχηγού.

Οι οχτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πέντε κακουργήματα και συγκεκριμένα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, της ληστείας από κοινού και κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, και οι οχτώ έδειξαν σκληρή στάση κατά την προανάκριση, καθώς δεν έδειξαν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι με τις αρχές.

