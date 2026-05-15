Η οδήγηση με ακουστικά επιτρέπεται; – Τι λέει ο ΚΟΚ για αυτοκίνητο, μηχανή και πατίνι

Υπάρχουν συνήθειες που έχουμε πλέον θεωρήσει απολύτως φυσιολογικές μέσα στην καθημερινότητα. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, βάζεις μουσική από το κινητό, απαντάς σε μια κλήση από Bluetooth και ξεκινάς τη διαδρομή σου χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τα τελευταία χρόνια όμως, όλο και περισσότεροι οδηγοί χρησιμοποιούν και ακουστικά, είτε για μουσική είτε για τηλεφωνικές κλήσεις, ειδικά μέσα στην πόλη. Και κάπου εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Επιτρέπεται τελικά να οδηγείς με ακουστικά; Ισχύει το ίδιο για αυτοκίνητο, μηχανή και ηλεκτρικό πατίνι; Και τι ακριβώς λέει ο ΚΟΚ; Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί οδηγοί πιστεύουν πως αφού χρησιμοποιούν hands free ή wireless earbuds, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στην πράξη όμως, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αντιμετωπίζει διαφορετικά ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες υπάρχει και θέμα ασφάλειας πέρα από το καθαρά νομικό κομμάτι.

Στην περίπτωση του αυτοκινήτου, ο ΚΟΚ απαγορεύει τη χρήση συσκευών που περιορίζουν την πλήρη αντίληψη του οδηγού για το περιβάλλον γύρω του. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση ακουστικών που απομονώνουν τον ήχο του δρόμου μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη, ειδικά αν επηρεάζει την ικανότητα του οδηγού να ακούσει σειρήνες, κόρνες ή άλλους προειδοποιητικούς ήχους. Στην πράξη, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν πιο αυστηρά την οδήγηση με ακουστικά που καλύπτουν και τα δύο αυτιά, ιδιαίτερα όταν είναι εμφανές ότι ο οδηγός έχει περιορισμένη επαφή με το περιβάλλον. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό σήμερα, καθώς τα σύγχρονα noise-cancelling ακουστικά μπορούν να απομονώσουν σχεδόν πλήρως τον εξωτερικό θόρυβο. Από την άλλη πλευρά, το Bluetooth hands free στο infotainment του αυτοκινήτου θεωρείται η κανονική και νόμιμη λύση για τηλεφωνικές κλήσεις. Το ίδιο ισχύει συνήθως και για ένα μονό ακουστικό hands free, αρκεί να μην επηρεάζει την ασφαλή οδήγηση. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ο οδηγός χάνει την επαφή με όσα συμβαίνουν γύρω του. Και στην ελληνική πραγματικότητα, με μηχανές να εμφανίζονται από παντού, πεζούς που πετάγονται ξαφνικά και σειρήνες που πολλές φορές ακούγονται την τελευταία στιγμή, αυτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.

Στη μοτοσυκλέτα και το scooter, η χρήση ακουστικών θεωρείται πολύ πιο επικίνδυνη. Ο αναβάτης βασίζεται πολύ περισσότερο στην ακοή του σε σχέση με έναν οδηγό αυτοκινήτου, καθώς δεν υπάρχει η ίδια ηχομόνωση και η αντίληψη του περιβάλλοντος είναι βασικό κομμάτι της ασφαλούς οδήγησης. Γι’ αυτό και η χρήση ακουστικών κάτω από το κράνος αντιμετωπίζεται συνήθως αρνητικά από τις αρχές. Ειδικά όταν μιλάμε για μουσική σε υψηλή ένταση ή πλήρη απομόνωση θορύβου, ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά. Αρκετοί αναβάτες χρησιμοποιούν σήμερα συστήματα ενδοεπικοινωνίας Bluetooth μέσα στο κράνος, τα οποία επιτρέπουν οδηγίες GPS ή σύντομες κλήσεις χωρίς να μπλοκάρουν πλήρως τους εξωτερικούς ήχους. Αυτές οι λύσεις θεωρούνται σαφώς ασφαλέστερες σε σχέση με κανονικά earbuds. Και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα: σε μια μηχανή, τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι άμεσα. Ένας ήχος από φρενάρισμα, μια κόρνα ή ακόμη και ο κινητήρας ενός άλλου οχήματος μπορεί να σε προειδοποιήσει πριν δεις τον κίνδυνο.

Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια;

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει δυναμικά στην καθημερινότητα, αλλά πολλοί ξεχνούν ότι θεωρούνται και αυτά οχήματα που κινούνται στον δρόμο. Άρα, ο χειριστής πρέπει να έχει πλήρη προσοχή στο περιβάλλον του. Η χρήση ακουστικών πάνω σε e-scooter είναι ίσως ακόμη πιο επικίνδυνη, γιατί μιλάμε για οχήματα με μικρούς τροχούς, περιορισμένη σταθερότητα και σχεδόν μηδενική προστασία σε περίπτωση ατυχήματος. Στην πόλη βλέπουμε συχνά χρήστες πατινιών με δυνατή μουσική και noise cancelling ακουστικά να κινούνται ανάμεσα σε αυτοκίνητα, λεωφορεία και πεζούς. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό. Είναι κυρίως θέμα αντίδρασης και αντίληψης. Ένα ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να κινείται αθόρυβα, αλλά το ίδιο ισχύει και για πολλά σύγχρονα υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα γύρω του. Αν αφαιρέσεις και την ακοή από την εξίσωση, τότε περιορίζεις ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες να αντιδράσεις έγκαιρα.

Άρα επιτρέπεται ή όχι;

Η πιο σωστή απάντηση είναι ότι ο ΚΟΚ δεν βλέπει θετικά οποιαδήποτε χρήση ακουστικών που επηρεάζει την ασφαλή οδήγηση και την αντίληψη του δρόμου. Στο αυτοκίνητο, ένα hands free ή ένα μονό Bluetooth ακουστικό συνήθως δεν δημιουργεί πρόβλημα, ειδικά αν χρησιμοποιείται σωστά και σε χαμηλή ένταση. Όμως η πλήρης απομόνωση από το περιβάλλον, ιδιαίτερα με δύο ακουστικά και noise cancelling λειτουργία, μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη και να οδηγήσει ακόμη και σε παράβαση. Στη μηχανή και το πατίνι, τα πράγματα είναι πιο αυστηρά και πολύ πιο επικίνδυνα στην πράξη, καθώς η ακοή παίζει τεράστιο ρόλο στην επιβίωση μέσα στην κίνηση. Και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία. Δεν είναι μόνο τι γράφει ο νόμος. Είναι και το πόσο γρήγορα μπορείς να αντιληφθείς αυτό που συμβαίνει δίπλα σου.

Τι κρατάμε;

Τα ακουστικά κατά την οδήγηση μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνα , ειδικά αν απομονώνουν πλήρως τους εξωτερικούς ήχους

, ειδικά αν απομονώνουν πλήρως τους εξωτερικούς ήχους Το Bluetooth hands free του αυτοκινήτου είναι η ασφαλέστερη και πιο αποδεκτή λύση

Σε μηχανή και πατίνι η χρήση ακουστικών είναι πολύ πιο επικίνδυνη

Τα noise cancelling earbuds μειώνουν σημαντικά την αντίληψη του δρόμου

Η ακοή είναι βασικό εργαλείο ασφάλειας στην κυκλοφορία, όχι μόνο η όραση

Πηγή: autotypos.gr

