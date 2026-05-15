search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:19
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 12:18

«Καμπανάκι» ΑΑΔΕ: Αυξήθηκαν τα «φέσια» προς το Δημόσιο και οι οφειλέτες

15.05.2026 12:18
aade_1609_1920-1080_new

Αύξηση 3,99% σημείωσε τον Μάρτιο εφέτος ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο σε σχέση με τον Μάρτιο πέρυσι (4.797.755 οφειλέτες τον Μάρτιο 2026 έναντι 4.613.523 το 2025), σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων και των μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ), τον Μάρτιο 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 888 εκατ. ευρώ, έναντι 881 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 0,79%). Το α’ τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 3,023 δισ. ευρώ, έναντι 2,841 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 6,41%).

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών, τον Μάρτιο το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 840 εκατ. ευρώ έναντι 853 εκατ. ευρώ την Μάρτιο 2025 (μείωση κατά 1,52%). Το α’ τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 2,819 δισ. ευρώ, έναντι 2,715 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 3,83%).

Παράλληλα, τον Μάρτιο οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) ανήλθαν σε 297 εκατ. ευρώ, έναντι 284 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2025 (αύξηση κατά 4,58%). Το α’ τρίμηνο του 2026, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) ανήλθαν σε 656 εκατ. ευρώ, έναντι 619 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 5,98%).

Διαβάστε επίσης:

Τσουχτερά πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και DOVALUE Greece για αθέμιτη κερδοφορία και παραβάσεις καταναλωτικής νομοθεσίας

Απόφαση «βόμβα»: Παράνομη η χρέωση 0,80 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα – Το δικαστήριο έκρινε ότι παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Συναγερμός για τα αποθέματα πετρελαίου – «Εξαϋλώθηκαν» 246 εκατομμύρια βαρέλια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ανοιχτές οι εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα – Τι λένε από τη μειοψηφία

inab new
ΥΓΕΙΑ

Στρατηγική Σύμπραξη ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και Karolinska Istitutet: Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή της κλινικής έρευνας και της Υγείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:19
PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

1 / 3