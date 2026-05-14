Έχεις iPhone; Δες πως καταπολεμά τη ναυτία στο αυτοκίνητο

Αν ανήκετε σε εκείνους που δεν μπορούν ούτε να κοιτάξουν το κινητό τους μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να αρχίσουν οι ζαλάδες, η Apple φαίνεται πως έχει βρει μια απρόσμενη λύση

Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, ότι αναφερόμαστε σε συνεπιβάτες και ΟΧΙ σε οδηγούς, οι οποίο φυσικά ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούν το κινητό τους όταν οδηγούν. Εκτός του ότι είναι τρομερά επικίνδυνο, το βαρύ πρόστιμο των 350 ευρώ καραδοκεί και πλέον δεν υπάρχουν «χάρες»…

Για τους συνεπιβάτες λοιπόν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να κοιτάνε μια σταθερή εικόνα ενώ το όχημα κινείται, υπάρχει λύση και όχι, δεν είναι φαρμακευτική, αλλά υπάρχει ως λειτουργία στο κινητό σας. Αν έχετε Apple iPhone βέβαια, καθότι για Android θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο αλλά είναι ακόμα σε φάση εξέλιξης…

Η λειτουργία ονομάζεται «Vehicle Motion Cues» και υπάρχει ήδη στα νεότερα iPhone με iOS 18. Πρόκειται για ένα σύστημα που εμφανίζει μικρές κινούμενες κουκκίδες στις άκρες της οθόνης, οι οποίες μετακινούνται ανάλογα με την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τις στροφές του αυτοκινήτου.

Αρχικά, γιατί ζαλιζόμαστε στο αυτοκίνητο;

Η ναυτία κίνησης δημιουργείται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα σήματα. Τα μάτια βλέπουν ένα «σταθερό» σημείο όπως κινητό, βιβλίο ή χάρτη, ενώ οι «αισθητήρες» που έχουμε στα αυτιά μας (ονομάζονται αιθουσαίο αισθητηριακό σύστημα) αντιλαμβάνονται ότι το σώμα κινείται. Αυτή η σύγκρουση πληροφοριών προκαλεί το γνωστό αίσθημα δυσφορίας, ζάλης και τάσης για εμετό, που όλο μαζί σαν πακέτο, το λέμε απλά, ναυτία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Apple, οι κινούμενες τελείες «συγχρονίζουν» τον εγκέφαλο με την κίνηση του οχήματος, φέρνοντας σε ισορροπία αυτά που αισθάνεται το σώμα σου, με αυτά που βλέπεις. Όταν το αυτοκίνητο στρίβει ή επιταχύνει, οι τελείες μετακινούνται αντίστοιχα στην οθόνη και έτσι, ακόμη κι αν κοιτάζεις το κινητό, υπάρχει ένα οπτικό στοιχείο που δίνει στον εγκέφαλο την ψευδαίσθηση της κίνησης.

Η ενεργοποίηση γίνεται ακολουθώντας την διαδρομή Settings > Accessibility > Motion > Vehicle Motion Cues.

Δουλεύει όντως;

Οι εντυπώσεις που έχουν καταγραφεί είναι στην πλειοψηφία τους θετικές, αλλά όχι καθολικά θετικές. Χρήστες αναφέρουν ότι πλέον μπορούν να διαβάζουν ή να χρησιμοποιούν social media μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να αισθάνονται άσχημα.

Άλλοι βέβαια σημειώνουν ότι βοηθά μόνο μερικώς ή ότι δεν λειτουργεί εξίσου σε όλους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ειδικούς, οι οποίοι εξηγούν ότι η ναυτία κίνησης διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ενδιαφέρον έχει πάντως ότι η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Salzburg είχαν παρουσιάσει ήδη από το 2019 παρόμοια εφαρμογή με «κινούμενες φυσαλίδες», η οποία έδειξε μείωση των συμπτωμάτων σε αρκετούς συμμετέχοντες.

Το μεγάλο πρόβλημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η συζήτηση για τη ναυτία μέσα στο αυτοκίνητο έχει αποκτήσει νέα σημασία με την εξάπλωση των ηλεκτρικών μοντέλων. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα EV μπορεί να προκαλούν συχνότερα αδιαθεσία, επειδή λείπουν οι παραδοσιακοί ήχοι και κραδασμοί του κινητήρα που βοηθούν τον εγκέφαλο να «προβλέψει» την κίνηση. Επιπλέον, η έντονη ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα δημιουργεί διαφορετική αίσθηση επιβράδυνσης.

Γι’ αυτό και τεχνολογίες όπως το Vehicle Motion Cues θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της αυτόνομης και ηλεκτρικής μετακίνησης.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Νέο Jeep Avenger: Τι αλλάζει στο best-seller B-SUV

Fiat 500 Hybrid: Αναλυτικά οι εκδόσεις του στην Ελλάδα – Τιμές

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές