Ο Σι Τζινπίνγκ παραθέτει δείπνο στον Ντόναλντ Τραμπ μετά από μία ημέρα διαπραγματεύσεων και συζητήσεων για Μέση Ανατολή, Ταϊβάν και εμπόριο.

Ο Τζινπίνγκ ξεκίνησε την ομιλία του, με ένα «θερμό καλωσόρισμα» προς τον Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανταποδίδει και να τον προσκαλεί για μια συνάντηση στις ΗΠΑ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε κατά την ομιλία του στο δείπνο, ότι «η μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους και το σύνθημα “Make America Great Again” μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι».

President Xi offers a toast at the state banquet dinner in Beijing: "To the bright future of China-U.S. relations, and the friendship between the two peoples, and to the health of President Trump and all of the friends present."

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σχέση ΗΠΑ–Κίνας είναι «μία από τις πιο καθοριστικές στην ανθρώπινη ιστορία» χαιρετίζοντας «τους πλούσιους και διαρκείς δεσμούς των δύο χωρών.

Ο Τραμπ κάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου.

At the State Banquet, President Donald J. Trump invites President Xi to the White House this September.

«Ανυπομονούμε για αυτό. Και τώρα θα ήθελα να σηκώσω το ποτήρι μου και να κάνω πρόποση για τους πλούσιους και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των αμερικανικού και κινεζικού λαού» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

