ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:45
Δείπνο Σι – Τραμπ: «Το MAGA είναι συμβατό με την πρόοδο της Κίνας» – Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις ΗΠΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ παραθέτει δείπνο στον Ντόναλντ Τραμπ μετά από μία ημέρα διαπραγματεύσεων και συζητήσεων για Μέση Ανατολή, Ταϊβάν και εμπόριο.

Ο Τζινπίνγκ ξεκίνησε την ομιλία του, με ένα «θερμό καλωσόρισμα» προς τον Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανταποδίδει και να τον προσκαλεί για μια συνάντηση στις ΗΠΑ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε κατά την ομιλία του στο δείπνο, ότι «η μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους και το σύνθημα “Make America Great Again” μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι».

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σχέση ΗΠΑ–Κίνας είναι «μία από τις πιο καθοριστικές στην ανθρώπινη ιστορία» χαιρετίζοντας «τους πλούσιους και διαρκείς δεσμούς των δύο χωρών.

Ο Τραμπ κάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Ανυπομονούμε για αυτό. Και τώρα θα ήθελα να σηκώσω το ποτήρι μου και να κάνω πρόποση για τους πλούσιους και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των αμερικανικού και κινεζικού λαού» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

