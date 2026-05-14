Ιράν: Επιμένουν οι ΗΠΑ – «Τρομακτικά κοντά» στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Παρότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι συνομιλίες για ειρήνευση έχουν «παγώσει», η Ουάσινγκτον επιμένει να θεωρεί την Τεχεράνη απειλή για την πυρηνική ισορροπία στον κόσμο.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ τόνισε ότι θεωρεί ακόμη και το ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 20% «πολύ ανησυχητικό», δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Ο Ράιτ ενημέρωσε τους νομοθέτες ότι το Ιράν βρίσκεται «τρομακτικά κοντά» στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, όπως μετέδωσε το CNN.

«Απέχουν λίγες εβδομάδες, λίγες μόνο εβδομάδες, από το να εμπλουτίσουν αυτό το ουράνιο σε ουράνιο κατάλληλο για όπλα», δήλωσε ο Ράιτ, αναφερόμενος στα τρέχοντα αποθέματα ουρανίου του Ιράν. «Υπάρχει ακόμα μια διαδικασία μετατροπής σε όπλα που ακολουθεί μετά από αυτό, αλλά είναι αρκετά κοντά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων».

Σύμφωνα με τον Ράιτ, το Ιράν διαθέτει αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60%, ενώ το CNN σημειώνει ότι το ουράνιο πολεμικής χρήσης πρέπει να εμπλουτιστεί σε ποσοστό περίπου 90%. Σύμφωνα με το CNN, αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρησιμοποιήσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, που σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 11 τόνους, ως δικαιολογία για τον πόλεμο με το Ιράν, με τον ίδιο τον Τραμπ να απαιτεί από το Ιράν να παραδώσει το ουράνιο ως μέρος οποιασδήποτε πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ράιτ είπε στους νομοθέτες ότι η επιδίωξη της κατάσχεσης όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αποτελεί «σοφή στρατηγική» για να τερματιστεί το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας. «Τελικά, ο στόχος είναι να αποτραπεί και ο μελλοντικός εμπλουτισμός ουρανίου», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ. «Ναι, για να έχουμε έναν ασφαλή κόσμο, πρέπει να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα».

