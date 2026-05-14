ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:46
ΕΡΤ: Απόφαση για προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα

Καιρό είχε να συμβεί και- υπό μια έννοια- απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ σε πρόσφατη συνεδρίαση του αποτελεί είδηση.

Η ΕΡΤ με απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, προσλαμβάνει 12 υπαλλήλους «με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στο πλαίσιο των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ», όπως περιγράφεται στο θέμα της απόφασης.

Η προκήρυξη αφορά σε έναν ευρύ διαγωνισμό 4.277 θέσεων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το Δημόσιο που είχε προκηρυχθεί το 2022.

Οι προσλήψεις στην ΕΡΤ αφορούν αποκλειστικά σε θέσεις που παρέμεναν κενές στον τομέα κυρίως των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, έπειτα από αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Σε αυτές τις θέσεις ο νόμος ορίζει μόνον συμβάσεις αορίστου χρόνου εν αντιθέσει με άλλες κατηγορίες όπως για παράδειγμα, δημοσιογράφων, τεχνικών, σκηνοθετών κλπ.

ΕΡΤ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δεν υπάρχει ένδειξη στον ορίζοντα της ΕΡΤ, λένε άνθρωποι της που είναι σε θέση να γνωρίζουν, για προκήρυξη θέσεων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, πλην των διοικητικών- οικονομικών υπηρεσιών. Ωστόσο σημειώνεται ότι υπάρχουν οργανικές θέσεις οι οποίες δεν αναπληρώνονται δεδομένου ότι οι αποχωρήσεις- υποχρεωτικές στα 62 ή 67 έτη- λόγω συνταξιοδότησης στην ΕΡΤ εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 70 εργαζόμενους ετησίως.

Οι προηγούμενες προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου είχαν πραγματοποιηθεί στην ΕΡΤ το 2004,  πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναφέρουν «δορυφόροι» της εταιρείας με γερό μνημονικό.

