Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο – Φεύγει για Αμερική τις επόμενες ώρες

Φωτογραφίες με τον Σταύρο Φλώρο μέσα στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο «Survivor» δημοσίευσε η Μαντίσα Τσότα, με τον παίκτη να εμφανίζεται χαμογελαστός.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στην Αμερική.

Η Μαντίσα Τσότσα που συμμετέχει και εκείνη στο ριάλιτι, ανήρτησε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο αναφερόταν στο συμβάν με τον παίκτη.

Κάτω από αυτό, κάποιος ρώτησε εάν έχουν έρθει σε επικοινωνία μετά το περιστατικό, με άλλο πρόσωπο να απαντάει «μίλησαν ναι», ενώ πρόσθεσε στιγμιότυπο από Instagram story της παίκτριας.

Στην εικόνα, εμφανίζονται δύο φωτογραφίες από βιντεοκλήση που έκανε ο Σταύρος Φλώρος με τη Μαντίσα Τσότα. Ο 22χρονος εμφανίζεται χαμογελαστός στο νοσοκομείο, με την παίκτρια να γράφει:

«Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου».

Στο βίντεο που δημοσίευσε η παίκτρια των «Αθηναίων» εύχεται καλή δύναμη στον 22χρονο, τονίζοντας ότι προσεύχεται καθημερινά για εκείνον.

«Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω αυτές τις ημέρες μαζί σας, γιατί από τη μία είχα θέμα με το κινητό μου και από την άλλη με όλα αυτά που συνέβησαν, ήμουν πραγματικά σοκαρισμένη. Αυτές τις στιγμές οι σκέψεις μου είναι στον Σταύρο. Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά, του εύχομαι καλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, να είναι σύντομα κοντά μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται πως ο καπετάνιος του ταχύπλοου που τραυμάτισε τον παίκτη έχει προφυλακιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες παραβιάστηκε το διαχωριστικό, κάτι που αναφέρεται και στην κατάθεση του Μάνου Μαλλιαρού, ο οποίος έκανε μαζί με τον Σταύρο Φλώρο ψαροντούφεκο την ημέρα που σημειώθηκε το περιστατικό.

Το χρονικό του ατυχήματος

Η είδηση για τον σοβαρό τραυματισμό έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου μέσω ανακοίνωσης του ΣΚΑΪ, στην οποία γνωστοποιήθηκε παράλληλα και η αναστολή της προβολής του προγράμματος.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της AcunMedya η οποία -μεταξύ άλλω- διεκρίνισε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση, ο παίκτης τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος τον παρέσυρε την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.



Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο cdn.com.do, το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον Έλληνα παίκτη του «Survivor», προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

«Μίλησα με τον γιο μου, είναι χαρούμενος που ζει»

Την Τετάρτη, η μητέρα του παίκτη μίλησε στο «Πρωινό» τονίζοντας ότι είχε επικοινωνία με το παιδί της. Όπως είπε:

«Μίλησα με τον γιο μου σε κανονική κλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Μου είπε “μαμά τι να στεναχωριέμαι. Ζω, τα άλλα θα τα δούμε”. Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα» Όπως υποστήριξε η ίδια «τα παιδιά (σ.σ. μαζί με τον Σταύρο Φλώρο ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός) είχαν σημαδούρα, πέρα από εκείνη που υπήρχε είχαν και τη δική τους».

