ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:12
15.05.2026 10:29

Antigoni: Πρώτες δηλώσεις μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision – «Πήγα να πεθάνω» (Video)

Το ένα από τα δέκα εισιτήρια για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision κατάφερε να εξασφαλίσει η Antigoni για την Κύπρο στον Β’ Ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό στην αρένα με το “Jalla” και στο τέλος τη βραδιάς άκουσε τους παρουσιαστές να ανακοινώνουν την πρόκρισή της. Όπως παραδέχθηκε σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά, η αγωνία της είχε χτυπήσει κόκκινο, ενώ είχε όλη την ώρα δίπλα της τη μητέρα της.

«Είμαι πολύ χαρούμενη! Ήταν να πεθάνω όταν περιμέναμε να πουν “Κύπρο” αλλά ένιωθα μία σιγουριά ότι θα περάσουμε. Πιστεύω πολύ στο “Jalla”, περάσαμε τέλεια, για εμάς είναι ένα πάρτι πάνω στο τραπέζι, κάτι πολύ χαρούμενο κι εγώ το έζησα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Antigoni.

«Ζω το όνειρό μου. Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Όταν περιμέναμε και είπα “δεν θα πουν Κύπρο”, εκείνη μου είπε “είσαι η καλύτερη, τι λες; θα περάσουμε!”. Το πρώτο μήνυμα που έλαβα ήταν από το αγόρι μου», κατέληξε η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision.

