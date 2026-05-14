Με τον χειρότερο εφιάλτη ενός τραγουδιστή βρέθηκε αντιμέτωπη η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί τη Σουηδία στη Eurovision 2026.

Η 24χρονη Felicia την επομένη του Α ’Ημιτελικού, όπου κατάφερε να προκριθεί, ξύπνησε με προβλήματα στη φωνή της και αναγκαστικά της συνέστησαν αφωνία.

«Η Φελίσια ξύπνησε με μια φωνή που μόλις και μετά βίας αναγνωρίζεται. Το τιρκουάζ χαλί, το τραγούδι και η πολύωρη παραμονή στην ξηρή ατμόσφαιρα του Wiener Stadthalle… Οι πανηγυρισμοί, οι συνεχείς δηλώσεις και οι συνεντεύξεις την έχουν επηρεάσει αρνητικά. Ευτυχώς, δεν είναι καθόλου άρρωστη, αλλά της έχει συσταθεί αφωνία από την vocal coach της» είπε το team της 24χρονης.

«Το να μη μιλάς είναι το χειρότερο. Και είναι καταστροφή για μένα που μισώ τη σιωπή» δήλωσε μέσω social η Φελίσια, που θεωρείται φαβορί για την πρώτη 10άδα με το τραγούδι «My System» με το οποίο εκπροσωπεί τη Σουηδία.

Αρχικά ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις μέχρι να υπάρξει νεότερη εκτίμηση. Ενώ πρόσθεσε: «Αλλά είναι απλώς θέμα να ακολουθήσω τις συμβουλές που πήρα από τον vocal coach μου, να κάνω αφωνία. Να ξεκουράζομαι και να πίνω νερό και ευτυχώς, δεν είμαι άρρωστη».

Παράλληλα πρόσθεσε πως θα είναι πανέτοιμη για τον τελικό του Σαββάτου 16/5. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για τον τελικό. Μέχρι τότε και η φωνή μου θα έχει επανέλθει».

Άκρως αισιόδοξη για τη συνέχεια…

