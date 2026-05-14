Από το bullying για τη σεξουαλικότητά του στη σκηνή της Eurovision: Το μήνυμα του Ακύλα για δύναμη και αποδοχή (Video)

Ο Ακύλας, που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα στη Eurovision, μίλησε ανοιχτά για τα δύσκολα χρόνια που πέρασε μεγαλώνοντας ως queer αγόρι σε μικρή πόλη της χώρας, αποκαλύπτοντας πως βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος με bullying, χωρίς όμως να εγκαταλείψει ποτέ τα όνειρά του.

Μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό, ο 27χρονος καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στη Βιέννη και αναφέρθηκε στα σχόλια που δεχόταν από ανθρώπους που τον προέτρεπαν να αφήσει τη μουσική. Όπως είπε, δεν επέτρεψε ποτέ σε κανέναν να τον απομακρύνει από τον στόχο του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης στους νέους που τον παρακολουθούν.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μού έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100%, αν πραγματικά το θέλετε. Γι’ αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι», είπε χαρακτηριστικά.

Η συγκίνηση της μητέρας του και το μήνυμα προς όλους τους γονείς

Ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα και στη στήριξη που έχει λάβει από τη μητέρα του όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι οι γονείς να αποδέχονται και να στηρίζουν τα παιδιά τους.

«Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε πάρα πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “Γιατί μου το κάνεις αυτό;”. Είναι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Και είναι τόσο σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω να αγαπούν τα παιδιά τους όπως ακριβώς είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Είναι τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Προσπαθήστε να τα καταλάβετε», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός της Eurovision είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, 16/5, με τον Έλληνα εκπρόσωπο να αναμένεται να εμφανιστεί στο πρώτο μισό της βραδιάς. Η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί από την παραγωγή του διαγωνισμού μέσα στα επόμενα 24ωρα.

