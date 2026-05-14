Κατερίνα Διδασκάλου: «Δεν είμαι η παραδοσιακή μαμά – Όταν έκαψα φαγητό, πέταξα και την κατσαρόλα μαζί» (Video)

Στον ρόλο της ως μητέρα αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου, επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο, ενώ η σχέση της με τη μαγειρική δεν είναι η καλύτερη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η ηθοποιός τόνισε ότι τα παιδιά της δεν έχουν πολλές εικόνες με εκείνη να βρίσκεται στην κουζίνα, ενώ -όπως αποκάλυψε- έχει τύχει να κάψει φαγητό, όχι επειδή δεν γνώριζε τον χρόνο που απαιτούνταν για να μαγειρευτεί, αλλά επειδή δεν ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στη διαδικασία.

«Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά. Δεν νομίζω να έχουν πολλές εικόνες τα παιδιά μου από εμένα να μαγειρεύω. Έχω κάψει φαγητό και πέταξα και την κατσαρόλα μαζί. Το φαγητό μου έχει καεί μόνο όταν το ξέχασα, γιατί διάβαζα, αλλά όχι επειδή δεν ήξερα πόσο να το αφήσω. Ξεχάστηκα. Να έχεις κάνει τόσο κόπο και να βλέπεις το φαγητό σου να εξανεμίζεται» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

