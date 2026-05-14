Χριστίνα Παππά: «Έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές – Η πίστη μου με κράτησε όρθια όταν ένιωθα να καταρρέω»

Στις δυσκολίες που έχει συναντήσει στη ζωή της αναφέρθηκε η Χριστίνα Παππά, επισημαίνοντας ότι η πίστη της στον Θεό ήταν αυτή που την κράτησε όρθια όταν η ίδια ένιωθε να καταρρέει.

«Απογοήτευση, με την έννοια ότι τα παρατάω, δεν έχω νιώσει ποτέ. Στενοχώρια όμως… ναι, και μάλιστα σε βαθμό που ένιωθα να καταρρέω. Έχω περάσει πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή μου, με θέματα υγείας, κακοήθειες και γενικά καταστάσεις που με δοκίμασαν πολύ. Όμως, είμαι αγωνίστρια Έχω μάθει να παλεύω και να μην το βάζω κάτω. Έχω πίστη, ξέρω ποια είμαι και δεν αφήνω τον εαυτό μου να “πέσει”. Πιστεύω ότι στο τέλος η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια, αργά ή γρήγορα, ό,τι κι αν έχει προηγηθεί. Η πίστη μου, ειδικά σε δύσκολες περιόδους, ήταν αυτό που με κράτησε όρθια. Και η οικογένεια μου, φυσικά. Όλα αυτά μου έδωσαν δύναμη να συνεχίσω και να βγω πιο δυνατή. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, ό,τι κι αν περάσεις σημασία έχει να μην χάσεις τον εαυτό σου» είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν.

Ερωτηθείσα για την περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή της, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν θέλει καν να θυμάται εκείνη τη δύσκολη περίοδο, νιώθοντας ευγνωμοσύνη που εν τέλει πήγαν όλα καλά.

«Δεν θέλω να τα ξαναθυμάμαι. Είναι κάτι που το ξεπεράσαμε και έχει τελειώσει. Το σημαντικό είναι ότι τώρα όλα είναι καλά και αυτό έχει σημασία. Θα πω, όμως, κάτι γενικό για όλους τους ανθρώπους: η πίστη δεν πρέπει να χάνεται ποτέ. Όταν νιώθεις ότι σε έχει βοηθήσει ο Θεός, η Παναγία, ο Χριστός, δεν πρέπει να σταματάς να προσεύχεσαι και να λες “ευχαριστώ”. Εγώ προσωπικά δεν το έχω σταματήσει ποτέ, ούτε μια στιγμή. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Να θυμόμαστε όχι μόνο όταν ζητάμε βοήθεια, αλλά και όταν είμαστε καλά. Να υπάρχει μια σύνδεση, μια σκέψη, μια ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι που μας κρατάει δυνατούς»

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Χριστοδούλου: «Κινδύνεψα να μείνω χωρίς δουλειά γιατί είπα πολλά “όχι” σε προτάσεις»

«Λύγισε» ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα – «Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ – Στο φως αγάπη μου να πας» (Video)

Μάθιου Πέρι: Πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών για διακίνηση κεταμίνης στον ηθοποιό



