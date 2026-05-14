«Λύγισε» ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα – «Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ – Στο φως αγάπη μου να πας» (Video)

Κεντρικός καλεσμένος στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ήταν χθες (13/5) ο Αντώνης Ρέμος, με τον λαϊκό ερμηνευτή να μην μπορεί να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση για την απώλεια της Μαρινέλλας η οποία εκτός από συνάδελφός του ήταν και πολύ καλή του φίλη.

Όταν ο καλλιτέχνης κλήθηκε να τραγουδήσει ένα κομμάτι μαζί με την ηχογραφημένη ερμηνεία της αείμνηστης αοιδού, ο Αντώνης Ρέμος «λύγισε», με το κοινό να τον καταχειροκροτά.

«Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα τραγούδια τους θα ταξιδεύουν πάντα και θα τα τραγουδάμε και οι νεότερες γενιές. Γιατί μου ‘λεγε ότι “εγώ είμαι δω, θα περιμένω και την Ελενίτσα”. Και την πρόλαβε και την Ελενίτσα μου. Την πρόλαβε και της τραγούδησε. Στο φως, αγάπη μου, να πας, στο φως…» είπε συγκινημένος, ενώ αμέσως μετά, περιέγραψε τον τελευταίο διάλογο που είχε με την αείμνηστη τραγουδίστρια.

«Αυτά τα παιδιά (σ.σ. η ορχήστρα του) ήταν το τελευταίο βράδυ που παίξαμε με τη Μαρινέλλα μας μαζί. Θα θυμόμαστε για πάντα εκείνη τη στιγμή του αποχωρισμού μας. Και η ίδια όμως θα ήθελε πάντα με χαρά να κλείνουμε τα βράδια μας. Μόλις συνήλθε στο Ηρώδειο, μου έλεγε “κανόνισε ημερομηνία πότε θα ξαναπαίξουμε” και της έλεγα “μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου, έχω κανονίσει 10 μέρες μετά θα ξαναρθούμε”. Μου λέει, μέσα στο πρόβλημα της, “βρήκες ημερομηνία;” και της είπα πως βρήκα, “θα ξαναρθούμε μετά από 10 μέρες, πήγαινε τώρα να κάνεις τις εξετάσεις σου και να πάνε όλα καλά”. Αυτές ήταν οι τελευταίες μας κουβέντες”».

