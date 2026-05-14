ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ΒΟΑΚ, Καστέλλι και νερό στο επίκεντρο επενδύσεων δισεκατομμυρίων στην Κρήτη

Τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Κρήτη στον επενδυτικό σχεδιασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέδειξε ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου, Μάνος Μουστάκας, παρουσιάζοντας τις μεγάλες υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Μιλώντας στο συνέδριο «ET Forum: ΚΡΗΤΗ 2030», ο κ. Μουστάκας σημείωσε ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κρήτη εδώ και δεκαετίες, επισημαίνοντας πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν λειτουργεί απλώς ως κατασκευαστική εταιρεία, αλλά συμμετέχει στα έργα ως επενδυτής και παραχωρησιούχος, με μακροπρόθεσμη παρουσία και ευθύνη στη λειτουργία τους.

Όπως ανέφερε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άμεση σύνδεση με τις ανάγκες των πολιτών, του Δημοσίου αλλά και της τοπικής οικονομίας, καθώς τα έργα που υλοποιούνται επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και την καθημερινότητα του νησιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεγάλο έργο του Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, όπου, όπως είπε, μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εργοταξίων κατά μήκος του άξονα. Στόχος είναι το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά να ολοκληρωθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία το 2030.

Ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 40% στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο, το οποίο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Αεροδρόμιο Καστελλίου, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Μουστάκα, η πρόοδος κατασκευής έχει φτάσει περίπου στο 70%, ενώ ο νέος αεροσταθμός βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. Όπως εξήγησε, ο πύργος ελέγχου ύψους 44 μέτρων αναμένεται να παραδοθεί το 2026 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού.

Η εμπορική λειτουργία του νέου αεροδρομίου προγραμματίζεται για το 2028, με τη διοίκηση της εταιρείας να εκτιμά ότι η νέα υποδομή θα εξελιχθεί σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κρήτη και τον τουρισμό, καθώς θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 15 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Στο πεδίο της διαχείρισης υδάτινων πόρων, ο Όμιλος προχωρά στην υλοποίηση σημαντικού έργου ΣΔΙΤ στην Ανατολική Κρήτη, συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο μεγάλων λιμνοδεξαμενών στα Χοχλάκια και στον Άγιο Ιωάννη, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας.

Ο κ. Μουστάκας αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη, δίνοντας έμφαση στο έργο στο Αμάρι, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό για την ενίσχυση της σταθερότητας του ηλεκτρικού συστήματος και την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως τόνισε, οι μεγάλες υποδομές που υλοποιούνται σήμερα στην Κρήτη συνδέονται άμεσα με τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του νησιού, τόσο στον τουρισμό και τις μεταφορές όσο και στη διαχείριση φυσικών πόρων και στην ενεργειακή μετάβαση.

