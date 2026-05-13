Vodafone: Σημαντική αύξηση της κερδοφορία της επενδύοντας σε δίκτυα νέας γενιάς και τεχνολογία

Σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία και σαφή ενίσχυση της λειτουργικής της εικόνας παρουσίασε η Vodafone Ελλάδας κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφής προς ένα πιο αποδοτικό και ποιοτικό μοντέλο ανάπτυξης.

Η εταιρεία διατήρησε τα συνολικά έσοδά της σε σταθερά επίπεδα, στα 1,06 δισ. ευρώ, ωστόσο κατέγραψε ισχυρή άνοδο στην οργανική κερδοφορία της. Το προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε κατά 24,8%, φτάνοντας τα 196 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στις επιδόσεις των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όσο και στη μεγαλύτερη συμβολή των έργων τεχνολογίας και ψηφιακών υποδομών για επιχειρήσεις και Δημόσιο.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η Vodafone Ελλάδας επιχειρεί σταδιακά να απομακρυνθεί από ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασιζόταν κυρίως στην αύξηση του όγκου συνδέσεων, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα του πελατολογίου, στις υπηρεσίες υψηλότερης αξίας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της εταιρείας εξακολουθούν να διαδραματίζουν οι επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στα 250 εκατ. ευρώ, με αιχμή την επέκταση των υποδομών κινητής πέμπτης γενιάς και των δικτύων οπτικής ίνας.

Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G αυξήθηκε στο 96% από 94% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το δίκτυο FTTH της εταιρείας ξεπέρασε τις 550.000 κατοικίες και επιχειρήσεις. Η Vodafone ενισχύει έτσι τη θέση της στη μάχη των υψηλών ταχυτήτων και της νέας γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επενδύουν έντονα στις υποδομές.

Παράλληλα, βελτιωμένη εμφανίζεται και η εμπορική εικόνα της εταιρείας. Η διείσδυση των συμβολαίων κινητής αυξήθηκε κατά 10,5%, ενώ το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) στην κινητή τηλεφωνία ενισχύθηκε κατά 8,1%, φτάνοντας τα 10,7 ευρώ.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν αναβάθμιση της ποιότητας της συνδρομητικής βάσης και μεγαλύτερη έμφαση σε πελάτες υψηλότερης αξίας, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Ανοδικά κινήθηκε και η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, με την κατανάλωση mobile data να αυξάνεται κατά 32%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης για ταχύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες δεδομένων, καθώς η χρήση streaming, cloud εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών συνεχίζει να ενισχύεται.

Η εικόνα της πελατειακής βάσης, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφα θετική. Ο συνολικός αριθμός πελατών κινητής τηλεφωνίας υποχώρησε κατά 8%, κυρίως λόγω εξορθολογισμού των συνδέσεων προπληρωμένης κινητής. Η εταιρεία εμφανίζεται να επιλέγει πλέον μια πιο πειθαρχημένη εμπορική πολιτική, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην αξία και όχι απλώς στην αριθμητική αύξηση των συνδέσεων.

Στη σταθερή τηλεφωνία, η βάση των ευρυζωνικών πελατών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στις 903 χιλιάδες συνδέσεις, διατηρώντας σταθερή τη θέση της Vodafone στην αγορά broadband υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη πλήρη αποτύπωση της στρατηγικής υπό τη διοίκηση του Αχιλλέας Κανάρης, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού και μεγάλων επενδύσεων στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, η αύξηση των εσόδων από πιο αποδοτικές υπηρεσίες, αλλά και η επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα δείχνουν ότι η Vodafone επιχειρεί να τοποθετηθεί πιο δυναμικά στην επόμενη φάση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, όπου το βάρος μεταφέρεται πλέον στην ποιότητα υπηρεσιών, στις ψηφιακές υποδομές και στη δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερης αξίας ανά πελάτη.

