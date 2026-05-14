ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 7,7 δισ. ευρώ έως το 2034 για διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Κομβικό ρόλο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αποκτούν τα ηλεκτρικά δίκτυα και οι διεθνείς διασυνδέσεις, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων και εντεινόμενων ενεργειακών αναγκών. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης, μιλώντας στο συνέδριο «Energy Transition Summit – East Med & Southeast Europe», όπου παρουσίασε τον σχεδιασμό του Διαχειριστή για επενδύσεις ύψους 7,7 δισ. ευρώ μέχρι το 2034.

Όπως τόνισε, τα ηλεκτρικά δίκτυα και οι διασυνδέσεις αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα για τη σταθερότητα των ενεργειακών συστημάτων, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημασία αυτών των έργων γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε περιόδους διεθνών αναταράξεων, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίζει σταθερά την υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μάργαρης στη διασύνδεση Great Sea Interconnector, επισημαίνοντας ότι η έγκριση που δόθηκε στο πλαίσιο της τετραμερούς συνάντησης υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή επίσημου αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την πορεία του έργου.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προοπτικές χρηματοδότησης και δημιουργεί θετικό κλίμα για την προσέλκυση νέων επενδυτών, ενώ υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη στηρίξει οικονομικά σειρά διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Αντιπρόεδρος του Διαχειριστή ανέφερε ότι την τελευταία οκταετία ο ΑΔΜΗΕ έχει προχωρήσει σε επενδύσεις περίπου 4,5 δισ. ευρώ, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών έργων. Παράλληλα, εξήγησε ότι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα των 7,7 δισ. ευρώ περιλαμβάνει ώριμα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μεταξύ των βασικών έργων που δρομολογούνται τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών του Βορείου Αιγαίου, καθώς και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέρος των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, θα κατευθυνθεί στην υλοποίηση αυτών των έργων.

Ο κ. Μάργαρης στάθηκε ιδιαίτερα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πανευρωπαϊκά οι μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι η αδειοδοτική διαδικασία παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ταχύτερη ανάπτυξη νέων δικτύων.

Όπως είπε, εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην αδειοδότηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, κάτι που επηρεάζει τόσο τους διαχειριστές όσο και τους ιδιώτες επενδυτές. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η υλοποίηση μεγάλων έργων.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση και στη σημασία της κοινωνικής αποδοχής για την προώθηση τέτοιων επενδύσεων. Όπως ανέφερε, η επιτυχία μεγάλων ενεργειακών έργων εξαρτάται όχι μόνο από τη χρηματοδότηση ή τις τεχνικές δυνατότητες, αλλά και από τον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τη δημιουργία συνθηκών συναίνεσης γύρω από τις νέες υποδομές.

