ΟΠΕΚ: Βουτιά άνω του 30% στην παραγωγή πετρελαίου μετά τον πόλεμο με το Ιράν – Οι κινήσεις παραγωγών και καταναλωτών

Συνεχίστηκε και τον Απρίλιο η πτώση της παραγωγής πετρελαίου στις χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ, με τις συνολικές απώλειες να ξεπερνούν πλέον το 30% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, ο οργανισμός αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα αποθέματα μειώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Πτώση 1,7 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Απρίλιο

Σύμφωνα με τη νέα μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η παραγωγή πετρελαίου των χωρών-μελών του οργανισμού συνέχισε να υποχωρεί τον Απρίλιο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή μειώθηκε κατά 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, μετά την ακόμη μεγαλύτερη κατάρρευση των 7,9 εκατ. βαρελιών ημερησίως που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο.

Συνολικά, οι απώλειες παραγωγής από τις χώρες του καρτέλ ξεπερνούν πλέον τα 9,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την έναρξη της σύγκρουσης. Πρόκειται για μείωση που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 30% της συνολικής παραγωγής.

Χαμηλότερη πρόβλεψη για τη ζήτηση το 2026

Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026.

Ο οργανισμός εκτιμά πλέον ότι η αύξηση θα διαμορφωθεί κοντά στα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Η αναθεώρηση αποδίδεται κυρίως στις πιέσεις που δέχεται η αγορά από τη δραστική μείωση των ροών από τον Περσικό Κόλπο, μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Εκτός αγοράς πάνω από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, στη δική του έκθεση που δημοσιεύθηκε επίσης την Τετάρτη, εκτιμά ότι οι συνολικές απώλειες προσφοράς από τους παραγωγούς του Κόλπου έχουν πλέον ξεπεράσει το 1 δισ. βαρέλια.

Σύμφωνα με τον IEA, πάνω από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως παραμένουν εκτός αγοράς λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο οργανισμός επισημαίνει ότι το πραγματικό έλλειμμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης παραμένει μικρότερο από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά πετρελαίου εισήλθε στο 2026 με πλεονάζουσα προσφορά.

Οι κινήσεις παραγωγών και καταναλωτών

Σύμφωνα με τον IEA, τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών τους προς λιμάνια που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, παραγωγοί εκτός Μέσης Ανατολής, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ως απάντηση στην ενεργειακή αναταραχή.

Τα αποθέματα στηρίζουν την αγορά, αλλά μειώνονται ραγδαία

Καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση της αγοράς διαδραματίζουν τα κρατικά και εμπορικά αποθέματα πετρελαίου.

Παρ’ όλα αυτά, ο IEA προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται πλέον με πρωτοφανή ταχύτητα, καθώς οι απώλειες προσφοράς από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχίζουν να συσσωρεύονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατ. βαρέλια μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

«Καθώς τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου υποχωρούν ήδη με ρυθμούς ρεκόρ, είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει νέα περίοδος έντονης μεταβλητότητας στις τιμές ενόψει της κορύφωσης της θερινής ζήτησης», προειδοποιεί ο IEA στην έκθεσή του.

Διαβάστε επίσης:

Παράνομη η χρέωση 0,80 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα – Το δικαστήριο έκρινε ότι παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Συναγερμός για τα αποθέματα πετρελαίου – «Εξαϋλώθηκαν» 246 εκατομμύρια βαρέλια

Η Αθήνα κερδίζει τουρίστες με όπλο τον πολιτισμό και τη… συμπερίληψη – Πώς την βαθμολογούν οι επισκέπτες