Χάρης Δούκας: Μεγάλη καταστροφή για τη χώρα εάν δεν βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ

«Έχουμε πάρει μια απόφαση στο συνέδριο μας και η απόφαση λέει ότι βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ, ειδικά αυτή η κυβέρνηση της ΝΔ» ανέφερε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Ο αντίπαλος μας είναι η ΝΔ. Πρέπει οι δυνάμεις να είναι εντοπισμένες σε αυτόν τον στόχο. Δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω. Αν υπάρχει διαφορετική σύγκρουση αυτό είναι δώρο στην ΝΔ. Είμαστε σε μια άλλη συνθήκη. Δεν είμαστε στο 2015, ούτε στο 2019» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Δούκας.

Σε ετώηση,δε, των δημοσιογράφων εάν είναι εν δυνάμει σύμμαχος ο κ. Τσίπρας» ο δήμαρχος ανέφερε:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο αντίπαλο, την Νέα Δημοκρατία. Μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική αλλά υπάρχει ένα και μόνος αντίπαλος.

Πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στο να είμαστε το πρώτο κόμμα και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.

Όποιος αισθάνεται ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση, με τις αρχές και το πλαίσιο το οποίο εμείς βάζουμε, θα μπορούσε να ξεκινήσει τέτοιος διάλογος.

Το ΠΑΣΟΚ όμως πρέπει να είναι πρώτο κόμμα και εγγυητής της διαδικασίας.

Αν δεν είναι πρώτο κόμμα θα είναι μια μεγάλη καταστροφή για την χώρα».

Με αφορμή τα όσα είπε ο Κώστα Μπακογιάννης για «ακυβέρνητη Αθήνα», και ερωτηθείς αν θεωρεί ότι ο κ. Μπακογιάννης θα είναι αντίπαλος στις επόμενες εκλογές, είπε:

«Έχω πει ότι είναι πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είναι πετυχημένη η θητεία μου και γιατί όχι να μην ξανά κατέβω για δήμαρχος.

Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε αλλά με μεγάλη μου χαρά να είναι αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης, πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος η υποψήφιος βουλευτής».

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας

Για τις δύο 17χρονες και τι μπορεί να κάνει κάτι ο δήμος

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι 1 στα 7 παιδιά έχει θέματα ψυχικής υγείας. Στην Ελλάδα ένα στα τέσσερα παιδιά αισθάνεται μοναξιά και έχει έντονο στρες. Αυτό οφείλεται σε απομόνωση ανασφάλεια, φτώχεια.

Χρειάζεται πρόληψη και υποστήριξη, πρέπει να ακούμε τους νέους, να μπαίνουμε στα σχολεία.

Έχουμε φτιάξει ειδική ομάδα προστασίας ανηλίκων που ασχολείται με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης, μπαίνουν όταν υπάρχει εισαγγελική εντολή και βοηθάνε στη διαχείριση τους, έχουμε 10 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους.

Έχουμε έναν οργανισμό που λέγεται Αθηνά Υγεία, και πηγαίνει στα σχολεία για αυτά τα θέματα, ψυχική υγεία, ενίσχυση υποστήριξη, ενθάρρυνση.

Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η παιδική προστασία πρέπει να είναι προτεραιότητα», τόνισε.

Για καθαριότητα

«Κανένας δεν είναι ικανοποιημένος με την καθαριότητα, η Αθήνα είναι μητρόπολη με πολλούς τουρίστες.

Βελτιωνόμαστε, κάνουμε επενδύσεις με υπογείους κάδους μικρά απορριμματοφόρα εξπρές.

Έχουμε και το ραντεβού με τα απορριμματοφόρα, για να ξέρουν οι καταστηματάρχες πότε να βγάλουν τα σκουπίδια», ανέφερε.

Για τα πατίνια

«Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση χαίρομαι που ο υπουργός, Χρυσοχοΐδης θα αναλάβει την πρωτοβουλία» είπε ο κ. Δούκας και συμπλήρωσε:

«Τα πατίνια αντιμετωπίζονται χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση σαν να είναι αμάξι, για αυτό έχει μεγάλη σημασία να υπάρξει παρέμβαση που να εξειδικεύει.

Αυτά που λέει ο υπουργός είναι σωστά. Πρέπει να μπει και κόφτης, πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο σε όποια εταιρεία αφήνει το λογισμικό της ελεύθερο και μπορούν να το πειράζουν για να υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας.

Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το κράνος. Όλα τα πατίνια έχουν κωδικό, αντί για πινακίδες, υπάρχει ένα πατίνι πάνω σε ράμπα, μπορώ να δώσω πρόστιμο μόνο αν τον πιάσω επ’ αυτοφώρω» κατέληξε ο κ. Δούκας.

