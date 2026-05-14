Τα… τρία SOS στο συνέδριο της ΝΔ: Τα διλήμματα του πρωθυπουργού, οι ομιλίες των κορυφαίων και οι πλατφόρμες των μελλοντικών δελφίνων

Από αύριο, και για τρεις ημέρες η πολιτική και κομματική καρδιά της Νέας Δημοκρατίας θα χτυπά στο Metropolitan Expo.

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», γίνεται η αφετηρία όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει επίσημα την προεκλογική περίοδο και, ταυτόχρονα, ο χώρος στον οποίο τα κορυφαία στελέχη της παράταξης θα δοκιμάσουν αντοχές, εμβέλεια και ορίζοντες με βλέμμα στην επόμενη μέρα.

Ο πρωθυπουργός, στην εναρκτήρια ομιλία της Παρασκευής, αναμένεται να θέσει το πολιτικό δίλημμα της κάλπης σε ξεκάθαρους όρους.

Όχι πια Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης απέναντι σε έναν κατακερματισμένο αντίπαλο που μοιράζεται ανάμεσα σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Καρυστιανου, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου.

Η στρατηγική του Μαξίμου είναι διπλή, συσπείρωση της παραδοσιακής βάσης μέσα από την απεύθυνση στη μεσαία τάξη, τους νέους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και ταυτόχρονα διεύρυνση προς τα κοινά που εξασφάλισαν τις αυτοδυναμίες του 2019 και του 2023.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση, τα νέα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και ο πυλώνας της τεχνητής νοημοσύνης συγκροτούν το αφήγημα που θέλει να ξαναζεστάνει τη γαλάζια μηχανή.

Το Σάββατο, ωστόσο, ανήκει στους κορυφαίους. Οι ομιλίες των δύο αντιπροέδρων, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, του Γενικού Διευθυντή Γιάννη Σμυρλή και του εισηγητή της Αναθεώρησης Ευριπίδη Στυλιανίδη θα κρατήσουν την προσοχή των συνέδρων,

Ο Κωστής Χατζηδάκης, απολύτως ταυτισμένος με τον πρωθυπουργό, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον θεσμικό του ρόλο και στην προσπάθεια να μη χάσει έδαφος σε μια συζήτηση διαδοχής όπου η αντιπροεδρία μετράει λιγότερο από όσο φαντάζονταν οι επιτελείς του.

Ο Αδωνης Γεωργιάδης, με την επιθετικότερη ρητορική στα δεξιά του κόμματος, θα επιχειρήσει να εμφανιστεί ως ο φυσικός εκφραστής της γαλάζιας ορθοδοξίας απέναντι στον Νίκο Δένδια.

Εδω βρίσκεται και η πιο ενδιαφέρουσα μάχη του συνεδρίου. Ο Νίκος Δένδιας ετοιμάζει ένα εκτενές κείμενο πλατφόρμα, ένα ιδεολογικό μανιφέστο για την ταυτότητα και το μέλλον της παράταξης. Ο υπουργός Άμυνας, που εδώ και μήνες κρατά αποστάσεις από συγκεκριμένους χειρισμούς του Μεγάρου Μαξίμου και επικαλείται την επιστροφή στο πολιτικό DNA της Νέας Δημοκρατίας, θα επιχειρήσει μια αρχηγικού τύπου εμφάνιση χωρίς ωστόσο να μετατραπεί ο ίδιος σε εσωκομματικό στόχο.

Πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα στην ξεκάθαρη κατάθεση πολιτικής πρότασης και στην αποφυγή ρήξης, είναι το ερώτημα που απασχολεί πολλά γαλάζια.

Στον αντίποδα του κ. Δένδια κινείται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που εμφανίζεται ως ο φυσικός συνεχιστής της μητσοτακικής γραμμής με τις αναγκαίες προσαρμογές, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις χωρίς να ανοίγει ακόμη τα χαρτιά του.

Στο παρασκήνιο, η απουσία του Κώστα Καραμανλή και η σιωπή του Αντώνη Σαμαρά ως προς το αν θα κάνει όχι τελικά δικό του κόμμα λειτουργούν ως υπενθύμιση των ανοιχτών μετώπων που το Μαξίμου προσπαθεί να κρατήσει στη σκιά.

Την Κυριακή, ο κ.Μητσοτάκης θα κλείσει τις εργασίες με την ομιλία που οφείλει να απαντήσει στο μεγάλο στοίχημα, αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πείσει ότι παραμένει κόμμα προοπτικής σε μια κοινωνία που εμφανίζει σαφή σημάδια κόπωσης. Και αμφισβήτησης του υπάρχοντος κομματικού συστήματος.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Επιστρέφει τον Ιούνιο με στόχο τη διακυβέρνηση – Εκκίνηση με τους «άφθαρτους»

Γεωργιάδης καταγγέλλει Ανδρουλάκη: Νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ

Φοιτητικές εκλογές: Πρωτιά ΠΚΣ, αλλά με… χωριστά αποτελέσματα