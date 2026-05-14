Γεωργιάδης καταγγέλλει Ανδρουλάκη: Νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ

Ανάρτηση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο το Κτηματολόγιο νοίκιασε ακίνητό ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το Δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατ. ευρώ, έκανε το πρωί της Πέμπτης (14/5) ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας αφήνει αιχμές και για τη διατήρηση χρημάτων του Νίκου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού.

«Και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!» γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε».

