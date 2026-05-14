«Όλοι μαζί… μπορούμε» – Στοίχημα για τον Μητσοτάκη η συσπείρωση της Ν.Δ. στο συνέδριο

Η έναρξη του 16ου συνεδρίου της Ν.Δ. αύριο το βράδυ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα σημάνει και την είσοδο της χώρας σε μία προεκλογική περίοδο που κανείς ακόμα δεν ξέρει αν θα είναι μακρά ή σύντομη όπως υποστηρίζουν πολλοί. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να συσπειρώσει το κόμμα του, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζεται να βάλλεται από τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ παράλληλα η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει.

Η αναφορά που έκανε πάντως στην πρόσφατη Κ.Ο. του κόμματός του ο Μητσοτάκης – ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ – αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα φαίνεται ότι για την ώρα έπιασε τόπο καθώς τα σενάρια για τις πρόωρες κάλπες είναι πλέον καθημερινά. Οι ημερομηνίες που ακούγονται είναι η 27 Σεπτεμβρίου, η 4η και η 11η Οκτωβρίου. Φυσικά δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο και θα στήσει κάλπες μέσα στο 2027, όπως κατ’ επανάληψη έχει πει.

Απολογισμός και νέο στίγμα

Στο συνέδριο πάντως, που ξεκινάει αύριο και τελειώνει την Κυριακή, δεν αναμένεται να υπάρξουν γεγονότα που θα αμαυρώσουν την όλη διαδικασία, παρά μόνο η αγωνιώδης καταγραφή των προβλημάτων που έχουν στοιχίσει ιδιαίτερα στη Ν.Δ., με βάση τουλάχιστον τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων.

Ακόμα η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή αναμένεται να συζητηθεί στα πηγαδάκια, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρασκηνιακά επισημαίνουν την έλλειψη καθαρού δεξιού στίγματος εξαιτίας της απουσίας του Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά.

Στην ομιλία του πάντως ο Μητσοτάκης θα κινηθεί με βάση την πατριωτική λογική προκειμένου να υπενθυμίσει τις διαχρονικές αξίες της Ν.Δ. Θα αναφερθεί στο διακύβευμα της κάλπης, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το κυβερνών κόμμα στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Παράλληλα θα κάνει μία επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων που έχει προωθήσει έως σήμερα η κυβέρνηση και των όσων έχει πετύχει στο εσωτερικό, αλλά και όσων κέρδισε από την εξωτερική πολιτική της.

Ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στο πώς οραματίζεται ο ίδιος και η Ν.Δ. τη χώρα την επόμενη τετραετία, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, η συνταγματική αναθεώρηση, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, η λειτουργία του κράτους και η ψηφιοποίηση.

Θα βάλει και πάλι το δίλημμα των επόμενων εκλογών μιλώντας για σταθερότητα και εκσυγχρονισμό τονίζοντας ότι ο ίδιος και το κόμμα του μπορούν να τα εγγυηθούν σε αντίθεση με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται κατακερματισμένες.

Ιδεολογικά ο Μητσοτάκης θα ακροβατήσει μεταξύ Δεξιάς και Κέντρου επιχειρώντας να συγκρατήσει το δυσαρεστημένο κεντροδεξιό κοινό, αλλά και όσους ανήκουν στη σκληρή Δεξιά και είναι δυσαρεστημένοι από κάποια νομοθετήματα της κυβέρνησης όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Θα αναγνωρίσει ακόμα τα λάθη που έχει κάνει η κυβέρνησή του, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών.

Δοκιμασία για τους δελφίνους

Φυσικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι ομιλίες των δελφίνων, αφού από το χειροκρότημα θα φανεί και η προτίμηση του κοινού για την επόμενη μέρα της Ν.Δ. Τις διαδικασίες του συνεδρίου αναμένεται να ανοίξει ο πρόεδρος Θόδωρος Ρουσσόπουλος ενώ στη συνέχεια θα μιλήσουν οι δύο αντιπρόεδροι. Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Καθώς τα δύο αυτά στελέχη ακολουθούν επικοινωνιακά αλλά και ιδεολογικά διαφορετικούς δρόμους, ο Χατζηδάκης θα κινηθεί πιο θεσμικά, σε ήπιους και κεντρώους τόνους, ενώ ο Γεωργιάδης θα επιχειρήσει να συσπειρώσει γύρω του το δεξιό ακροατήριο του συνεδρίου. Και οι δύο προφανώς θα διεκδικήσουν πρώτο ρόλο στην επόμενη μέρα της Ν.Δ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η ομιλία του Νίκου Δένδια και το αν θα καταθέσει δική του πολιτική πλατφόρμα, καθώς μέχρι τώρα ο υπουργός Άμυνας, όταν διαφωνεί με την κυβέρνηση, προτιμά να κρατάει αποστάσεις ασφαλείας, συνήθως με την αιτιολογία ότι βρίσκεται σε ταξίδι. Πρόσφατα άλλωστε κατηγορήθηκε με έμμεσο τρόπο από τον Γεωργιάδη γι’ αυτήν τη στάση του, καθώς ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε κάποιους υπουργούς που μπορούν να φτάσουν… μέχρι τη Σελήνη προκειμένου να μην στηρίξουν την κυβέρνηση στα δύσκολα.

Προφανώς θα έχει ενδιαφέρον το πόσο θα θελήσει ο Δένδιας να ανεβάσει τους τόνους κάνοντας διακριτή τη θέση του στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση σε διάφορα θέματα.

Φυσικά και οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Βασίλη Κικίλια, οι οποίοι ανήκουν στη νέα γενιά των δελφίνων, θα έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους.

Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές, όσοι συντάχθηκαν με την επιστολή των πέντε αναμένεται να αναφερθούν στο επιτελικό κράτος και στις σχέσεις βουλευτών και υπουργών. Γαλάζια στελέχη υποστηρίζουν μάλιστα ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες τοποθετήσεις που θα συζητηθούν καθώς μπορεί οι τόνοι να έπεσαν ενόψει του συνεδρίου, το κλίμα ωστόσο δεν έχει εκτονωθεί μέσα στην Κ.Ο.

Φυσικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει το ποιος θα προταθεί για γραμματέας του κόμματος, με τον εξωκοινοβουλευτικό Στ. Κονταδάκη να βρίσκεται πρώτος στη λίστα του πρωθυπουργού.

Να σημειώσουμε τέλος ότι στο συνέδριο θα στηθούν και έξι πάνελ με αντίστοιχες θεματικές συζητήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντοπούλου κατά κυβέρνησης για τις 17χρονες: Ποιοι έπεισαν τα κορίτσια ότι δεν έχουν μέλλον;

Τουρκία: Τον Ιούνιο ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα απαντά η Αθήνα

Παραιτήθηκε από τη ΝΔ η Ιωάννα Γκελεστάθη – Το «ρήγμα με την ηγεσία», τα «κονκλάβια» και οι «πολιτικοί εκβιασμοί»