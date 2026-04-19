Κωστής Χατζηδάκης: Η αντιπολίτευση να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού – Στο τέλος της 4ετίας οι εκλογές

Σίγουρος ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας εμφανίστηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Έχουμε μπροστά μας αρκετές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά», είπε, αναφερόμενος στη διαχείριση της κρίσης, στη Συνταγματική αναθεώρηση που είναι μια ευκαιρία για μια πιο αξιόπιστη πολιτική στην Ελλάδα, σε κρίσιμα νομοσχέδια όπως ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, το εθνικό απολυτήριο.

«Και φυσικά το καλοκαίρι θα έχουμε και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, η χώρα να μην χάσει κονδύλια από την Ευρώπη και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε.

«Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κινούνται με το χειρότερο σενάριο, ακριβώς για να έχουν μπροστά τους τις δυνατότητες παρέμβασης με όρους σοβαρότητας», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Κοιμόμαστε μια μέρα με ένα σκηνικό έντασης στον κόλπο. Ξυπνάμε την άλλη μέρα με ένα σκηνικό μιας κάποιας ύφεσης και το βράδυ κοιμόμαστε με ένα άλλο σκηνικό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει πάρει ήδη δύο δέσμες μέτρων και «παρακολουθούμε την κατάσταση, σύντομα θα ανακοινωθούν επισήμως σε όλη την Ευρώπη και τα αποτελέσματα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών το 2025, οπότε θα έχουμε πια και ένα πιο ξεκάθαρο μπούσουλα σε σχέση με τις δυνατότητές μας από εδώ και πέρα».

Υπογράμμισε πως «υπάρχει ήδη μια κατεύθυνση για προσωρινής ισχύος και στοχευμένα μέτρα. Πάνω κάτω θα παραμείνει αυτή η κατεύθυνση. Υπάρχουν ήδη και θα υπάρξουν δυνατότητες κάποιων παρεμβάσεων, όχι αντίστοιχων παρεμβάσεων με εκείνες που υπήρξαν επί κορωνοϊού, με τη ρήτρα διαφυγής, αλλά θα υπάρχει μια σχετική ευελιξία και εμείς πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί, προσεκτικοί απέναντι στον μέσο άνθρωπο που πλήττεται από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και όλες τις άλλες συνέπειες, αλλά και προσεκτικοί για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι η χώρα υποκύπτει σε πειρασμούς λαϊκισμού και κάνει πράγματα τα οποία είναι αναντίστοιχα με αυτά που κάνουν άλλες χώρες της Ευρώπης».

«Τα μέτρα τα δικά μας μετά βεβαιότητας πάνε στις τσέπες των καταναλωτών»

«Κρινόμαστε πάντοτε από τις αγορές όσο και αν ενοχλεί κάποιους, οι οποίοι θέλουν πάντοτε να παριστάνουν ότι είναι φιλολαϊκοί. Αν ακολουθούσαμε αυτές τις συνταγές τώρα, δεν θα είχαμε να δώσουμε. Επειδή είχαμε νοικοκυριό τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και μπορούμε να μιλάμε με τον τρόπο που μιλάμε», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ανέφερε πως: «μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει με βάση τη συνταγή του 22-23 της ενεργειακής κρίσης. Τότε, υπήρξε στήριξη για τις τιμές του ντίζελ και υπήρξε το fuel pass για την βενζίνη. Επαναλαμβάνονται με κάποιο τρόπο αυτά τα μέτρα συν τα λιπάσματα, συν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια».

«Τα μέτρα τα δικά μας μετά βεβαιότητος πάνε στις τσέπες των καταναλωτών και τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει να πάει στο παντελόνι του η ενίσχυση ή όχι, αν θα πάει στην αριστερή, στη δεξιά τσέπη», είπε χαρακτηριστικά.

«Τώρα αν μειώνεις ειδικά τον ΦΠΑ, έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα και αλλού ότι δεν καταλήγει πάντοτε σε αυτόν που θέλεις να βοηθήσεις. Επομένως τα μέτρα τα δικά μας έχουν αποτέλεσμα. Ειδικά δε για τη βενζίνη, είχαμε υπολογίσει από τότε που ανακοινώθηκαν τα μέτρα ότι μέχρι να πάει η τιμή 2 ευρώ και 11 λεπτά δεν έχει επίδραση. Δεν θα είχε επίδραση η αύξηση στις τσέπες όλων όσων επωφελούνται από το fuel pass, που όμως είναι τα 3/4 της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ψηφοφορία της Τετάρτης

Σε σχέση τέλος με την ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη για την άρση ασυλίας βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε: «Πρώτον, η ψήφος κατά το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση. Δεύτερον, με βάση τη Συνταγματική αναθεώρηση που πέρασε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 προβλέπεται ότι αίρεται αυτομάτως η βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε δεν σχετίζεται με τα βουλευτικά καθήκοντα. Τρίτον, και οι 11 συνάδελφοι ανεξαιρέτως προς τιμή τους έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους ώστε να καταθέσουν τα στοιχεία που έχουν και να προχωρήσει η διαδικασία. Θέλω να επισημάνω ότι μετά τις πρώτες εντυπώσεις, όταν βγήκαν οι συνάδελφοι και άρχισαν να εξηγούν περί τίνος πρόκειται, δημιουργήθηκε μια άλλη εντύπωση, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης. Και πάντως, νομίζω δεν έχει υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί ότι δεν πρόκειται για κάποιους βουλευτές που πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη». Πρόκειται για κάποιες παρεμβάσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανταπόκριση αιτημάτων που έλαβαν από διάφορους ψηφοφόρους τους. Από εκεί πέρα, θα πρέπει να κριθεί το περιεχόμενο της παρέμβασης».

Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε και για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τέλος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, καλώντας την «να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού».

«Η χώρα αυτή έχει ταλαιπωρηθεί διαχρονικά από δύο πράγματα. Από τη μια πλευρά τη δημαγωγία, τον λαϊκισμό, τα λεφτόδεντρα και από την άλλη τις ακρότητες, το φανατισμό, την εχθροπάθεια, τη στοχοποίηση του απέναντι. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την πολιτική αντιπαράθεση και τις πολιτικές διαφορές, όσο μεγάλες και αν είναι, από την τοξικότητα και το διχασμό. Έχουμε υποχρέωση όλοι μας, είτε είμαστε δεξιοί, είτε κεντρώοι, είτε αριστεροί να λειτουργούμε με ένα πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό και πιο πατριωτικό τρόπο», ανέφερε.

«Πολλές φορές στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας ο κομματικός φανατισμός μας θολώνει και γι’ αυτό το λόγο έχουμε οδηγηθεί σε διχασμούς και εμφυλίους. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα πολιτικά από τα προσωπικά. Δεν μας αξίζουν αυτές οι ακρότητες, πολύ περισσότερο όταν θέλει κάποιος να αποδείξει ότι είναι προοδευτικός και ότι φέρνει το καινούργιο. Η αντιπολίτευση έχει την υποχρέωση να μας ελέγχει αυστηρά, αλλά να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού», πρόσθεσε.

