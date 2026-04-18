Πώς οδηγήθηκε σε παραίτηση ο Μακάριος Λαζαρίδης – Το χρονικό από την ημέρα που ανέλαβε υφυπουργός μέχρι σήμερα

Τελικά ήρθε η στιγμή που όλοι στη Νέα Δημοκρατία περίμεναν εδώ και μέρες, αλλά λίγοι είχαν τολμήσει να ζητήσουν δημοσίως. Όταν όμως το ζήτησε σήμερα το πρωί η Ντόρα Μπακογιάννη, ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, μόλις δεκαπέντε ημέρες μετά την ορκωμοσία του ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέβαλε την παραίτησή του. Η δήλωσή του, από την Καβάλα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αναγκαστικής υποχώρησης που προσπαθεί να μεταμφιεστεί σε πράξη ευθύνης. Eπικαλείται την ανάγκη να διαφυλαχθεί «απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης», αποφεύγει οποιαδήποτε παραδοχή ουσίας και επιμένει ότι δεν αναιρείται τίποτα από τις

αρχές που υπηρέτησε. Στην πραγματικότητα, όμως, η πτώση του ολοκληρώθηκε πολλές ώρες πριν από την ανάρτηση του κειμένου της παραίτησης.

Η διαδρομή προς την παραίτηση ξεκίνησε από ένα φαινομενικά τυπικό ζήτημα τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Ο κ. Λαζαρίδης είχε διοριστεί το 2007 στο υπουργείο Παιδείας, επί Μαριέττας Γιαννάκου, σε θέση ειδικού επιστήμονα μια θέση που, σύμφωνα με τον ν. 2190/1994, προϋπέθετε πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό. Ο ίδιος διέθετε μόνο τίτλο από ιδιωτικό κολέγιο. Η αντιπολίτευση, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ , άρχισαν να πιέζουν από τις πρώτες μέρες του Απριλίου, όταν ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη Κώστας Τσουκαλάς μίλησε ανοιχτά για «εξαπάτηση του δημοσίου». Αρχικά το Μαξίμου θεώρησε το θέμα λήξαν, παραπέμποντας σε ερμηνείες περί μετακλητού υπαλλήλου.

Η στροφή ήρθε στις 14 Απριλίου, όταν ο ίδιος ο Λαζαρίδης αποφάσισε να εμφανιστεί στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για να απαντήσει στις κατηγορίες. Η επιλογή αποδείχθηκε καταστροφική. Αντί να κατευνάσει τη συζήτηση, ομολόγησε ουσιαστικά ότι δεν διέθετε τα τυπικά προσόντα, αρνήθηκε κατηγορηματικά να παραιτηθεί και προκάλεσε με τις αναφορές του στο κολέγιο όπου σπούδασε, λέγοντας ότι οι επικριτές του δεν θα έβγαζαν «ούτε το πρώτο εξάμηνο». Η συνέντευξη έγινε αμέσως viral κυρίως για τις φράσεις “με επέλεξαν γιατί ήμουν όμορφος” και οι αριστεροί είναι τεμπέληδες” . Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «τίτλους τέλους στην αριστεία», το ΠΑΣΟΚ για ζωντανή αυτοενοχοποίηση, και μέσα στη ΝΔ άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες φωνές δυσφορίας. Ο πρώην υπουργός Στέλιος Πέτσας μίλησε ανοιχτά για «λάθος επικοινωνιακό χειρισμό».

Στις 16 Απριλίου ο Λαζαρίδης επιχείρησε μια πρώτη κωλοτούμπα. Λίγο πριν από τη συζήτηση στη Βουλή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητούσε «ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών». Η διατύπωση παρουσιάστηκε από το Μαξίμου ως «κίνηση μεγαλοθυμίας», όμως έγκριτοι νομικοί επισήμαναν ότι η πρόταση ήταν εξ αρχής αδιέξοδη: ο υφυπουργός έπρεπε να επιστρέψει το σύνολο των ποσών που εισέπραξε ως ειδικός επιστήμονας, όχι μια αόριστη διαφορά που ποτέ δεν επρόκειτο να προσδιοριστεί. Η «απολογητική» δήλωση, αντί να κλείσει το κεφάλαιο, ενίσχυσε το αίσθημα ότι ο υφυπουργός είχε παραδεχθεί την παρατυπία χωρίς

να αντλεί τα πολιτικά συμπεράσματα.

Το βαθύτερο πρόβλημα όμως δεν ήταν επικοινωνιακό ήταν εσωκομματικό. Η υπόθεση Λαζαρίδη συνέπεσε με την ήδη τεταμένη κατάσταση στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και της άρσης ασυλίας για 13 βουλευτές. Οι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία ένιωθαν ότι ο πρωθυπουργός τους «άδειαζε» μεγαλοπρεπώς, ενώ παράλληλα κάλυπτε έναν στενό του συνεργάτη. Η κριτική μέσα στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα ήταν σιωπηλή αλλά καυστική, γιατί άλλα μέτρα για τους απλούς βουλευτές και άλλα για τους δικούς τους ανθρώπους; Κορυφαίοι υπουργοί, όπως και βουλευτές που κρατούσαν στάση αναμονής, άρχισαν να διαδίδουν ότι η παραμονή Λαζαρίδη λειτουργούσε φθοροποιά όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό ενόψει του συνεδρίου του Μαΐου.

Η δημόσια κορύφωση ήρθε σήμερα το πρωί με τη συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη στο MEGA. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, πάντα μετρημένη στις δημόσιες παρεμβάσεις της, ζήτησε ξεκάθαρα την παραίτηση λέγοντας ότι «όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη και έχει κόστος» και ότι ο Λαζαρίδης όφειλε να «διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα». Η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη, ήταν το σήμα ότι η ανοχή είχε εξαντληθεί. Από εκείνη τη στιγμή, η παραμονή του υφυπουργού ήταν ζήτημα ωρών.

Το Μαξίμου, που μέχρι χθες επέμενε να τον κρατά όπως έλεγαν στελέχη της ΝΔ, προκειμένου να μη δείξει ότι υποχωρεί στην πίεση της αντιπολίτευσης και για να μην επιβαρύνει περαιτέρω τη σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα τελικά υποχρεώθηκε να αποδεχθεί την ήττα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάλαβε ότι το πολιτικό κόστος μιας παρατεταμένης κάλυψης ήταν πια μεγαλύτερο από το κόστος μιας ελεγχόμενης υποχώρησης. Ο κ.Λαζαρίδης έμεινε μόνος. Η δήλωση από την Καβάλα, με τις

αναφορές στην οικογένεια, την εντιμότητα και τις «λασπολογίες» μιας «παραπαίουσας» αντιπολίτευσης, είναι το κύκνειο άσμα ενός υφυπουργού που δεν πρόλαβε να μάθει το όνομα των συνεργατών του. Για τη ΝΔ, η υπόθεση αφήνει πίσω της ένα ανοιχτό τραύμα που ακουμπάει και το μέγαρο Μαξίμου και έχει να κάνει με την επιλογή των ανθρώπων που στελεχώνουν την κυβέρνηση.

