ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 18:50
18.04.2026 17:47

Γεωργιάδης: «Διέταξα ΕΔΕ για συκοφαντία» – «Η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία, όπως ανέφερε, ξεκινά άμεσα, με αφορμή καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νοσοκομείο στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό «λειτούργησε άψογα», ενώ τόνισε ότι η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν καταλήξει, από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχει λάβει, οι καταγγελίες ενδέχεται να σχετίζονται με προσωπική αντιδικία μεταξύ ιατρών. Σε μια τέτοια περίπτωση, υπογράμμισε ότι η ιατρός που φέρεται να προχώρησε σε ψευδή καταγγελία «δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ», ενώ θα κινηθούν και νομικές διαδικασίες για συκοφαντική δυσφήμιση.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης διαμήνυσε ότι «κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», δίνοντας έμφαση στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του συστήματος υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο.

Επιστολή της Αθήνας στον ΟΗΕ για την Τουρκία: «Αναφαίρετο δικαίωμα τα 12 μίλια» – «Αδιαίρετη η εδαφική μας κυριαρχία»

Γιώργος Σιακαντάρης: Έτοιμο το 16σέλιδο ιδρυτικό κείμενο του κόμματος Τσίπρα, εντός των ημερών η δημοσιοποίηση

Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη: «Χτίζουμε δομές στο νησί – Σύντομα 130 αστυνομικοί στην υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος» (Videos)

Ιράν: «Οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου – Τις εξετάζουμε, δεν έχουμε απαντήσει ακόμα»

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

Ακράτα: Φωτιά σε δασική έκταση στην στην Άμπελο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ο Σχοινάς, ο σταυρός και η Α΄ Θεσσαλονίκης

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

Μακάριος Λαζαρίδης: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας αποπομπής - Οι δηλώσεις που σήμαναν το τέλος από την κυβέρνηση

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

Ιράν: «Οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου – Τις εξετάζουμε, δεν έχουμε απαντήσει ακόμα»

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

