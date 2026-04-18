Γεωργιάδης: «Διέταξα ΕΔΕ για συκοφαντία» – «Η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία, όπως ανέφερε, ξεκινά άμεσα, με αφορμή καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νοσοκομείο στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό «λειτούργησε άψογα», ενώ τόνισε ότι η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν καταλήξει, από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Όλη η συκοφαντία κατά του Νοσοκομείου Κεφαλλονιάς για τον θάνατο της Μυρτούς προήλθε από μία ανώνυμη καταγγελία μία καταγγελία μίας υποτιθέμενης νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου. Όλοι οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου υπέγραψαν ανακοίνωση διάψευσης και ότι κανένας τους δεν προέβη σε αυτή… pic.twitter.com/dg0XvXqb67 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 18, 2026

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχει λάβει, οι καταγγελίες ενδέχεται να σχετίζονται με προσωπική αντιδικία μεταξύ ιατρών. Σε μια τέτοια περίπτωση, υπογράμμισε ότι η ιατρός που φέρεται να προχώρησε σε ψευδή καταγγελία «δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ», ενώ θα κινηθούν και νομικές διαδικασίες για συκοφαντική δυσφήμιση.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης διαμήνυσε ότι «κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», δίνοντας έμφαση στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του συστήματος υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο.

Διαβάστε επίσης:

Επιστολή της Αθήνας στον ΟΗΕ για την Τουρκία: «Αναφαίρετο δικαίωμα τα 12 μίλια» – «Αδιαίρετη η εδαφική μας κυριαρχία»

Γιώργος Σιακαντάρης: Έτοιμο το 16σέλιδο ιδρυτικό κείμενο του κόμματος Τσίπρα, εντός των ημερών η δημοσιοποίηση

Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη: «Χτίζουμε δομές στο νησί – Σύντομα 130 αστυνομικοί στην υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος» (Videos)

