Γιώργος Σιακαντάρης: Έτοιμο το 16σέλιδο ιδρυτικό κείμενο του κόμματος Τσίπρα, εντός των ημερών η δημοσιοποίηση

Το κείμενο, που περιγράφει τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εν είδει πολιτικού μανιφέστου, υπάρχει, ο πρώην πρωθυπουργός ρίχνει τις τελευταίες πινελιές και μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα δημοσιοποιηθεί.

Αυτό αποκάλυψε ο συγγραφέας και μέλος της ομάδας που ετοιμάζει το κείμενο αυτό για λογαριασμό του νέου φορέα, Γιώργος Σιακαντάρης.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή του Γιάννη Μαγκριώτη (Flash Θεσσαλονίκης), ο κ. Σιακαντάρης είπε ότι το κείμενο θα απαντά τι σημαίνει κυβερνώσα αριστερά.

Το κείμενο είναι 16 σελίδων και θα δοθεί και μία περίληψη τριών σελίδων, κάπως σαν συμπύκνωση.

Θα δίνει δε προτεραιότητα στον κόσμο της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία των δημοσίων αγαθών, τη Δημοκρατίας και το κράτος και θα θέτει θέματα όπως αύξηση μισθών, τριανταπεντάωρο κ.ά.

«Αν είσαι κόμμα εξουσίας δεν συζητάς αν θα συνεργαστείς με τη ΝΔ»

Η διαφορά με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς που λένε παρόμοια πράγματα θα είναι ότι θα εμφανιστεί ο Τσίπρας ως κόμμα εξουσίας, κάτι που δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Σιακαντάρης.

Σημείωσε ότι με αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ ότι «αν είσαι κόμμα εξουσίας δεν συζητάς αν θα συνεργαστείς με τη ΝΔ».

Εκτίμησε δε θα υπάρξουν γρήγορα πολιτικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι οι 15 βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ρίξουν την κυβέρνηση, δεν θα δεχθούν αυτή τη διαδικασία. «Η κυβέρνηση μπορεί να χάσει τη δεδηλωμένη, ειδικά αν δεν τους αφήσει ο πρωθυπουργός να είναι ξανά υποψήφιοι» κατέληξε.

Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη: «Χτίζουμε δομές στο νησί – Σύντομα 130 αστυνομικοί στην υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος» (Videos)

Πυρά της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για την υπόθεση παραίτηση Λαζαρίδη: «Αδύναμος ο Μητσοτάκης» – «Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα»

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του



