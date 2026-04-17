Τσίπρας: Στα βαθιά της προετοιμασίας για το νέο κόμμα – Σενάρια για ανακοινώσεις ίσως και ως τον Ιούνιο

Σε πιο εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για την ίδρυση του νέου κόμματος εισέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του από εδώ και στο εξής. Κατά το βασικό σενάριο, ορίζοντας για τις επίσημες ανακοινώσεις παραμένει ο Σεπτέμβριος, ωστόσο είναι σαφές πως τα σενάρια για πρόωρες εκλογές επηρεάζουν τον σχεδιασμό Τσίπρα. Υπό την έννοια πως εντατικοποιεί την προετοιμασία του ώστε να είναι έτοιμος για παν ενδεχόμενο.

Με άλλα λόγια, οι πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή τυχόν προσφυγή σε πρόωρες κάλπες, μπορεί να φέρουν νωρίτερα τον χρόνο των ανακοινώσεων και κυρίως τυχόν πρόωρες τον Ιούνιο. Το σενάριο πρόωρων το φθινόπωρο που συζητείται πιο έντονα δεν φαίνεται να επηρεάζει και τόσο τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος κατά την πρόσφατη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου έδειξε ότι θέλει να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια έως τον Σεπτέμβριο ώστε να είναι πλήρως έτοιμος, με τον τρόπο που το επιθυμεί και το έχει στο μυαλό του. Διαφορετικά, είπε, το κόμμα του θα δώσει το «παρών», αν και δεν θα είναι έτοιμο όπως ο ίδιος θα ήθελε.

Πρόθεση του ίδιου, όπως ξεκαθάρισε, δεν είναι να αιφνιδιάσει κι εφόσον τα πράγματα κυλήσουν ομαλά οι ανακοινώσεις θα γίνουν «όταν θα είμαστε έτοιμοι. Όταν οι διεργασίες οι οργανωτικές θα έχουν πληθύνει. Όταν θα έχουν βρεθεί τα πρόσωπα, οι διακηρύξεις, οι θέσεις».

Σε κάθε περίπτωση στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα, με βάση και τα όσα είπε στον Χατζηνικολάου, παραμένει κυρίαρχη η εκτίμηση ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε πρόωρες, τουλάχιστον όχι πριν από το φθινόπωρο, αν και αντικειμενικά ζυγίζει τα δεδομένα διαρκώς, καθώς το κοινωνικό κλίμα έναντι της κυβέρνησης επιδεινώνεται και οι κυβερνητικοί κλυδωνισμοί επιτείνονται μέρα με τη μέρα. Επιπλέον, κρίσιμος παράγων θεωρούνται και οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν.

Ενώ λοιπόν ο Τσίπρας συνεχίζει να διερευνά ποιος είναι ο σωστός χρόνος για το «ραντεβού με την ιστορία» που, όπως λέει, πρέπει να γίνει στην ώρα του, ούτε νωρίς, ούτε αργά, το σήμα που δίνει είναι αυτό της ανάγκης επιτάχυνσης της προετοιμασίας.

Πυκνές συσκέψεις

Ήδη έχουν πληθύνει οι συσκέψεις στην Αμαλίας, άλλοτε με το στενό του επιτελείο, άλλοτε με τους επιστημονικούς συνεργάτες, ανάλογα το υπό συζήτηση κάθε φορά θέμα.

Πιο έτοιμος δείχνει ο Τσίπρας στο πολιτικό επίπεδο, υπό την έννοια ότι το κείμενο που ετοιμάζει ομάδα εργασίας υπό τον διδάκτορα κοινωνιολογίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα Γιώργο Σιακαντάρη για το πολιτικό πλαίσιο είναι κοντά στην ολοκλήρωση και αναμένεται να παρουσιαστεί περί τα τέλη Απριλίου.

Το κείμενο αυτό, που αναμένεται να έχει χαρακτήρα πολιτικο-ιδεολογικής διακήρυξης, έχει ως κεντρική ιδέα την ανάγκη σύγκλισης τριών ιδεολογικο-πολιτικών ρευμάτων, δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, περισσότερο όμως με όρους «ανασύνθεσης» και όχι «αθροίσματος». Αυτό το τελευταίο άλλωστε ο Τσίπρας το έχει «αποκηρύξει» καθώς πιστεύει πως η άθροιση φθαρμένων πολιτικών δυνάμεων ισούται με φθορά και πως μόνο η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα έχει «πολλαπλασιαστική» ισχύ.

Όσο για το πολιτικό στίγμα, ύστερα από ποικίλες προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα για ανοίγματα στο Κέντρο με ρητορικές αναφορές του που ερμηνεύτηκαν ως σήμα στροφής στο Κέντρο, ο ίδιος διεμήνυσε πως «οι αξίες μας είναι στην Αριστερά».

Το άνοιγμα στους «παλιούς»

Από εκεί και πέρα, αναμένονται μερικές ακόμη εκδηλώσεις – παρουσιάσεις της «Ιθάκης» στην περιφέρεια, διαδικασία μέσα από την οποία προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση.

Πάντως το οργανωτικό σκέλος της συγκρότησης του νέου κόμματος φαίνεται να προχωρά κάπως πιο αργά. Σε επίπεδο κεντρικών στελεχών, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει «άνοιγμα» στους «παλιούς» και «έμπειρους» (όχι όμως σε όσους του επιτίθενται), πέρα από τα πρόσωπα που αναδεικνύει μέσα από το Ινστιτούτο του. Ωστόσο, ο πήχης δυσκολίας ανεβαίνει για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, στον βαθμό που ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει καθαρό ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τις βουλευτικές έδρες τους, καθώς το νέο σχήμα θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία και δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα.

Γενικότερα, η φόρμουλα της σύγκλισης φαίνεται να είναι υπό αναζήτηση, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει το κόμμα του να θεωρηθεί άθροισμα κομμάτων από το παρελθόν, αλλά να συνιστά μια νέα πρόταση. Κάτι που ενέχει σοβαρές δυσκολίες για την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά και για τη μειοψηφία της Νέας Αριστεράς (που όμως σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πλειοψηφία). Από τις δύο αυτές πλευρές, μέχρι στιγμής ξορκίζεται η λογική της «κατά μόνας» προσχώρησης, δεν φαίνεται όμως ποια μπορεί να είναι η εναλλακτική.

Στελέχη «τσιπρικών» αναφορών από τον ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα στον όρο «συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων» εντάσσουν όλο και περισσότερο στη ρητορική τους όρους όπως «σύνθεση» ή «ανασύνθεση» ερχόμενοι πιο κοντά στα όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και κατά το παράδειγμα του ίδιου «αποκηρύττουν» τις «συγκολλήσεις». Από την πλευρά της μειοψηφίας των Πολάκη και Παππά, για τους οποίους δεν υπάρχει ουσιαστικά «προσκλητήριο» Τσίπρα, με διαφορετικές αποχρώσεις η έμφαση πέφτει στην (ισότιμη) συνεργασία δυνάμεων με καταλύτη τον ΣΥΡΙΖΑ, με φανερή την έγνοια της αποφυγής διάλυσης ή διάχυσης του κόμματος στο κόμμα Τσίπρα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Βροχή οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις – Οι 3 διορισμοί, σε ΓΓ Νέας Γενιάς, ΓΓ Ισότητας Φύλων και Υπ. Δ. Διοίκησης

Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία για την υγεία του, κρίσιμη η κατάστασή του – Στον Ευαγγελισμό κυβερνητικά στελέχη, ευχές για ανάρρωση από τον πολιτικό κόσμο

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας» (video)











