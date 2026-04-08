Τσίπρας: Νεύμα στους «παλιούς» και «έμπειρους»

Το μήνυμα του Παλλάς πως «όλοι είναι ευπρόσδεκτοι» στη νέα του προσπάθεια όμως χωρίς «ρεζερβέ στην πρώτη θέση», επανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου την περασμένη Πέμπτη, την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη από το 2023 και μετά. Μήνυμα που αφορά τους πρώην συντρόφους από τους οποίους είχε πάρει σαφείς αποστάσεις με την παραίτησή του από βουλευτής και ύστερα (με το βιβλίο και την πρώτη εκδήλωση της «Ιθάκης» στην Αθήνα).

Βέβαια, πλέον και καθώς τα πράγματα φαίνεται να έχουν μπει σε τροχιά πιο εντατικής προετοιμασίας του νέου κόμματος, οι τόνοι απέναντι στους πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχουν χαμηλώσει θεαματικά σε σχέση με την εκδήλωση του περασμένου Δεκεμβρίου και τον γνωστό «εξώστη». Αν και το προηγούμενο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη για νέες ιδέες και νέο στελεχικό δυναμικό, φαίνεται πλέον πως δεν αποκλείει την ιδέα της στελέχωσης με «παλιούς» και «έμπειρους», «μπαρουτοκαπνισμένα» δηλαδή πολιτικά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Ποιοι και πόσοι θα είναι αυτοί είναι κάτι για το οποίο είναι προφανώς νωρίς για «άνοιγμα χαρτιών», άλλωστε φαίνεται να είναι υπό εξέλιξη έντονες διεργασίες στο παρασκήνιο.

Χωρίς «ρεζερβέ» και έδρες

Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του έδωσε ένα περίγραμμα για το ποιοι και με ποιους όρους.

– Στη νέα προσπάθεια, είπε, «όσοι χωρίς εξαιρέσεις συμφωνούν και επιθυμούν να ακολουθήσουν, θα είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως να θέτουν όρους και προϋποθέσεις για τη στήριξή τους. (…) Προκράτηση θέσεων ρεζερβέ, στην πρώτη σειρά ή στην πρώτη θέση του πλοίου για κανέναν».

– Εκτός φαίνεται να μένουν «περιπτώσεις πρώην συντρόφων που πέσανε στην παγίδα της σύγκρουσης με τον Τσίπρα και του ετεροκαθορισμού, να το πω έτσι, απέναντι στον Τσίπρα, διότι αυτός ο ετεροκαθορισμός έδινε πρόσκαιρα κάποια λεπτά δημοσιότητας».

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του και ο Κώστας Ζαχαριάδης σχολιάζοντας τα βασικά μηνύματα Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός λέει «ναι» σε «”διάλογο με όλους εκτός από αυτούς οι οποίοι με υβρίζουν” και αναζητούν τα πέντε λεπτά της δημοσιότητας».

– Αυτοί που θα αποδείξουν ότι δεν είναι προσκολλημένοι στις έδρες τους και που συμμερίζονται την έγνοια του Αλέξη Τσίπρα το εγχείρημά του «να γεννηθεί μέσα στην κοινωνία», και όχι μέσα στη Βουλή. «Δεν μπορεί στο ξεκίνημά της να έχει εν ενεργεία βουλευτές, διότι δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα» είπε και ο νοών νοείτο. «Θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία» πρόσθεσε.

«Ανοίγει ο δρόμος»

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είδαν θετικά τα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σε σχέση με το κόμμα του, είδαν να ανοίγει ο δρόμος για τη συνεργασία. Ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος πάντως δεν είχε τοποθετηθεί ώς την ώρα που έκλεινε αυτό το κείμενο.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη (Meganews): «Νομίζω λοιπόν ότι αρχίζει και ωριμάζει η ιδέα ενός διαλόγου, που όλοι θα προσέλθουν με τις θέσεις τους, με τις προτάσεις τους, με τις ιδέες τους και θα αναζητήσουμε τον κοινό τόπο και την κοινή λύση».

Σε ανάλογο κλίμα ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης σχολίασε: «Θεωρώ ότι και με τη συνέντευξη που έδωσε προχθές άνοιξε ένας δρόμος ώστε να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος. Μένει να δούμε τι μορφή, τι χαρακτηριστικά συγκεκριμένα θα δώσει σε όλη αυτή την πολιτική δραστηριότητα».

Εξομάλυνση;

Φαίνεται λοιπόν το κλίμα ανάμεσα σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ να εξομαλύνεται, σε μια προσπάθεια ίσως να διευκολυνθεί η Κουμουνδούρου. Ωστόσο, πόσο κοντά ή μακριά είναι τα πράγματα από μια φόρμουλα προσέγγισης και σύγκλισης μένει να φανεί. Δεν φαίνεται πάντως να έχει εξευρεθεί ακόμα.

Σημειώνεται επίσης πως στη βελτίωση του κλίματος ίσως βοηθά και το «άδειασμα» στον Γιώργο Βασιλειάδη, αφού ο Τσίπρας σημείωσε πως δεν συμφωνεί με τη «διάλυση» και την «αυτοδιάλυση». «Δεν συμφωνώ με την άποψη και ούτε θέτω σε κανέναν μα κανέναν αίτημα διάλυσης, αυτοδιάλυσης, σε κανέναν. Σέβομαι απολύτως τις συλλογικότητες του χώρου, την ιστορία τους, τη διαδρομή τους» ανέφερε.

Αυτή η αναφορά ικανοποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη στιγμή, καθώς σε πρώτο πλάνο δείχνει καθησυχαστική, «κυκλοφορούν» όμως και άλλες αναγνώσεις, πως για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας έχει στον νου του ότι δεν χρειάζονται οδυνηρές διαδικασίες «αυτοδιάλυσης», διότι αυτή θα έρθει μέσα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Σημείωσε πάντως, από την άλλη, ότι ο ίδιος θέλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή ότι δεν μπορεί να μένει η Ν.Δ. χωρίς αντίπαλο, και πως ο αντίπαλος θα έρθει μέσα από ανασύνθεση και όχι αθροίσματα.

Με ικανοποίηση είδαν αρκετοί και την τοποθέτησή του σε σχέση με την Αριστερά: «Οι αξίες μας είναι στην Αριστερά. Δεν απεμπολώ αυτές τις αξίες».

Πάντως, η επιμονή του Αλέξη Τσίπρα για την παραίτηση από τις βουλευτικές έδρες δείχνει να διατηρεί τις δυσκολίες για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν, αν και τα πράγματα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Άραγε, πόσο καιρό πριν θα πρέπει να έχει παραιτηθεί ένας βουλευτής ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και να είναι ευπρόσδεκτος στο «πλοίο» του Αλέξη Τσίπρα;

«Έτοιμος» για Σεπτέμβρη ή και τώρα

Σαφώς στη συνέντευξή του και όσον αφορά το κόμμα, κυριάρχησε και το μήνυμα για τον χρόνο που αυτό θα είναι έτοιμο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να αιφνιδιάσει, μίλησε για Σεπτέμβριο, επιμένοντας ότι αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα αν όλα κυλήσουν ομαλά. «Εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, νομίζω ότι δεν θα δείτε κάποιον αιφνιδιασμό το επόμενο διάστημα. Και θα γίνει όταν θα είμαστε έτοιμοι. Όταν οι διεργασίες οι οργανωτικές θα έχουν πληθύνει. Όταν θα έχουν βρεθεί τα πρόσωπα, οι διακηρύξεις, οι θέσεις». Μολονότι εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να προκηρύξει τώρα εκλογές, σημείωσε πως σε περίπτωση πρόωρων θα ήταν έτοιμος, «όχι με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε, αλλά θα προλαβαίναμε».

Σε κάθε περίπτωση έστειλε το μήνυμα ότι «θα είμαστε παρόντες στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν αυτή γίνει. Και θα είμαι και εγώ παρών».

