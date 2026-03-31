Βασιλειάδης: Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προϋπόθεση για την ανασύσταση του προοδευτικού χώρου  

Προϋπόθεση για την ανασύσταση του «προοδευτικού χώρου» χαρακτήρισε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Βασιλειάδης.

«Μπορείτε να δείτε κάτι διαφορετικό; Είναι προϋπόθεση να διαλυθεί η Νέα Αριστερά κι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι να βάλουμε το συμφέρον των πολλών πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός», είπε ο Γιώργος Βασιλειάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αθήνα 9,84.

Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί ότι υπάρχει εναλλακτική απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης και να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη προοδευτική πρόταση που θα απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας.

«Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πότε θα ανακοινωθεί ένας νέος κομματικός σχηματισμός, αλλά αν μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει ένα καλύτερο αύριο», πρόσθεσε.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε να σηκώσουμε από τον καναπέ τους Έλληνες οι οποίοι έχουν παραιτηθεί και έχουν συμβιβαστεί με την γκρίζα πραγματικότητα και με τις χαμηλές προσδοκίες. Να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι υπάρχει αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση, μακριά από συσχετισμούς και συνεδριακές διευθετήσεις», ανέφερε.

Στόχος η πρώτη θέση

Ο Γιώργος Βασιλειάδης εκτίμησε ότι η επιτυχία κάθε εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη σαφούς πολιτικής ατζέντας, διαχωριστικών γραμμών και οράματος, επισημαίνοντας ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει επιδείνωση της καθημερινότητας.

«Δεν ενδιαφέρει κανέναν η μάχη για την δεύτερη ή την τρίτη θέση. Το μόνο που επιθυμούν οι πολίτες είναι να αλλάξει η ζωή τους και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αλλαγή κυβέρνησης, νομίζω την κρίσιμη στιγμή ο λαός θα πάρει θέση και θα δώσει την απάντησή του», συμπλήρωσε.

Για τα σενάρια συνεργασιών είπε πως «το ζήτημα δεν είναι με ποιους θα συνεργαστείς, αλλά τι πολιτικές θα εφαρμόσεις. Αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση επί της ουσίας λειτουργεί έχοντας ως εφεδρεία τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό. Όλα θα κριθούν στην πράξη».

Ο Γιώργος Βασιλειάδης εκτίμησε ότι οι υπάρχοντες κομματικοί μηχανισμοί έχουν κάνει τον κύκλο τους. «Έχουμε μια κυβέρνηση που καταρρέει και έναν πάλαι ποτέ κραταιό ΣΥΡΙΖΑ που επίσης έχει καταρρεύσει, χωρίς κανείς να καρπώνεται τη δύναμή του ενώ συνολικά η προοδευτική αντιπολίτευση κινείται σε χαμηλές πτήσεις. Αυτό δείχνει ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί έχουν κλείσει τον κύκλο τους και απαιτείται ανασύνθεση των δυνάμεων, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς μάχες μηχανισμών, που είναι αδιάφορες για την κοινωνία. Όποιος δεν θέλει να κουβεντιάσει πολιτικά και να δεσμευτεί σε μια κοινή πορεία, βρίσκει απλώς δικαιολογίες ή ψάχνει φανταστικούς εχθρούς μέσα στο μικρόκοσμό του, τον οποίο τον έχει απορρίψει η ίδια κοινωνία. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει, χρειάζεται άμεσα προοδευτικές λύσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η γενικότερη προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Οφείλουμε να ακούσουμε την κοινωνία και να της δώσουμε ελπίδα. Να δείξουμε στην κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική λύση».

Αν γίνει κάτι που θα έχει στελέχη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, που απέτυχαν στο κοντινό παρελθόν, ο κ. Βασιλειάδης τόνισε ότι ο λαός θέλει μια πρόταση με αρχή μέση και τέλος, μια αξιόπιστη πρόταση. «Αν γίνει αυτό τότε τα νούμερα θα διαμορφωθούν καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την απόφαση που πάρθηκε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, η οποία απορρίπτει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι «σημασία έχει αν είσαι διατεθειμένος να συγκρουστείς με μια καθεστηκυία τάξη. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση λειτουργεί έχοντας ως εφεδρεία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Όλα θα κριθούν στις πολιτικές, η κοινωνία θέλει πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ανασύνθεση των υπαρχουσών δυνάμεων»,.

Τέλος χαρακτήρισε αναμενόμενη και στενάχωρη την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς.«Δεν θέλω να σχολιάζω ένα κόμμα στο οποίο δεν ανήκα ποτέ. Η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση ήταν αναμενόμενη, θα έλεγα, και στενάχωρη. Από εκεί και πέρα, όταν χάνουμε την επαφή με τους ίδιους τους πολίτες και με το μεγάλο ζητούμενο της πολιτικής, αυτά είναι τα αποτελέσματα, που οδηγούν τη Νέα Αριστερά να απευθύνεται σε ολοένα και πιο συρρικνωμένο ακροατήριο».

Τσουκαλάς για μετάθεση της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου: «Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο “Νίξον” του Μαξίμου δραπετεύει»

Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει – Χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»