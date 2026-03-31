ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:51
Τσουκαλάς για μετάθεση της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου: «Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο “Νίξον” του Μαξίμου δραπετεύει»

«Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς για την μη διεξαγωγή της πρό ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι «βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος και παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου. Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα».

Υποστήριξε για τον κ. Μητσοτάκη ότι «έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη, ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος».

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρός του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού κι αφήνουν αιχμές για τον Πρόεδρο της Βουλής αναφέροντας συγκεκεριμένα ότι «ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις.

Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του».

