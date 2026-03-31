Η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει τη στρατηγική της για να δυσκολέψει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ: «Πείτε μας, με ποιους θα κυβερνήσετε;»

Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να κλείσει από τώρα την πόρτα σε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία δίνει στο κυβερνών κόμμα την ευκαιρία να χτίσει από νωρίς ένα καθαρό πολιτικό δίλημμα για την επόμενη εκλογική μάχη.

Όχι πλέον πάνω στο ποιος αρνείται ποιον, αλλά πάνω σε κάτι που αγγίζει πιο άμεσα τον πολίτη. Ποιοι τελικά μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα , με ποιους, με ποιο σχέδιο και με ποιους καθαρούς όρους.

Στο γαλάζιο στρατόπεδο διαβάζουν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως μια στιγμή που, αντί να δώσει απαντήσεις διακυβέρνησης παρήγαγε κυρίως μια άρνηση.

Κατά την κυβερνητική ανάγνωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε μόνο στο ερώτημα με ποιον δεν θα κυβερνήσει, χωρίς όμως να εξηγήσει με ποιον σκοπεύει να κυβερνήσει και, ακόμη περισσότερο, με ποιο συγκεκριμένο σχέδιο θέλει να ζητήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Στη ΝΔ θεωρούν ότι αυτό ακριβώς είναι το κενό πάνω στο οποίο μπορούν να οικοδομήσουν την πίεσή τους το επόμενο διάστημα.

Γι’ αυτό και η ερώτηση των γαλάζιων βουλευτών στα τηλεοπτικά πάνελ θα είναι «αφού δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία τότε με ποιους;». Και το ερώτημα αυτό δεν απευθύνεται μόνο στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και το ακροατήριο του κόμματος , στους πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους του κέντρου, σε εκείνους που δεν ενδιαφέρονται τόσο για κομματικές διαχωριστικές γραμμές όσο για το αν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική διακυβέρνησης την επόμενη ημέρα.

Εκεί ακριβώς θα επιχειρήσει να χτυπήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα ζητά διαρκώς από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν βλέπει ως πιθανούς συνομιλητές του τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά ή την Πλεύση Ελευθερίας. Θα προσπαθήσει, δηλαδή, να το σπρώξει σε μια δύσκολη δημόσια αποσαφήνιση. Γιατί γνωρίζει ότι όσο το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να μιλήσει καθαρά, τόσο θα μεγαλώνει η εικόνα ενός κόμματος που ξέρει τι απορρίπτει, αλλά δεν ξέρει τι προτείνει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ο Παύλος Χρηστίδης όταν ρωτήθηκε σχετικά για το θέμα στο Action24 απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρώτα θα κερδίσει τις εκλογές και μετά θα πει με ποιους θα συγκυβερνήσει

Για τη ΝΔ, λοιπόν αυτό θα είναι το επόμενο διάστημα ο πυρήνας της πολιτικής της αντεπίθεσης. Θέλει να πείσει ότι ένα κόμμα που διεκδικεί να εμφανίζεται ως δύναμη ευθύνης και διακυβέρνησης δεν μπορεί να σταθεί μόνο πάνω σε ένα «όχι» και σε αόριστα θα δούμε μετά τις εκλογές. Χρειάζεται συμμαχίες ή καθαρή εντολή, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται απαντήσεις. Και ακριβώς επειδή η ίδια δηλώνει ότι διεκδικεί την αυτοδυναμία, επιχειρεί να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως εκείνον που οφείλει τώρα να εξηγήσει τι εννοεί όταν μιλά για πολιτική αλλαγή.

Στην επίθεση η ΝΔ

Η δεύτερη γραμμή της γαλάζιας στρατηγικής αφορά το πρόγραμμα. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν παρήγαγε μια ισχυρή, συγκροτημένη και πειστική πρόταση εξουσίας. Δεν ανέδειξε, λένε, ένα σαφές «πώς» για τη διακυβέρνηση της χώρας. Κι εκεί ακριβώς θα επιμείνουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται να επενδύει περισσότερο στην αντίθεση της προς τη ΝΔ παρά στη διατύπωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου για την οικονομία, το κράτος, τους θεσμούς, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Σε αυτή την ανάγνωση, η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να εμφανιστεί ως ο μόνος πόλος που μιλά χωρίς αστερίσκους για κυβερνησιμότητα. Θα αντιπαραθέσει τη δική της γραμμή αυτοδυναμίας απέναντι σε ένα ΠΑΣΟΚ που, κατά τη δική της αφήγηση, μοιάζει να αποδέχεται ακόμη και τον κίνδυνο ακυβερνησίας προκειμένου να μη «λερώσει» το πολιτικό του στίγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη ΝΔ στέκονται ιδιαίτερα στη φράση που αποδίδουν στη γραμμή Δούκα, ότι δηλαδή είναι προτιμότερη η ακυβερνησία από μια πολιτική συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Θέλουν να δείξουν ότι μέσα από το συνέδριο αυτή η λογική δεν έμεινε μια εσωκομματική αποστροφή, αλλά κατέληξε να βαραίνει συνολικά τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ.

Κάπως έτσι, η κυβέρνηση θα επαναφέρει όλο και πιο έντονα στο δημόσιο διάλογο τη λέξη «σταθερότητα». Όχι ως ένα αφηρημένο σύνθημα, αλλά ως πολιτικό εργαλείο με σαφή αποδέκτη τον μεσαίο χώρο στον οποίο ξέρουν ότι μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με το κόμμα Τσίπρα προκαλεί αρνητικά αντανακλαστικά. Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, με γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομικές πιέσεις και μια κοινωνία που δεν αντέχει νέους κύκλους θεσμικής και πολιτικής αστάθειας, η ΝΔ θα επιχειρήσει να πείσει ότι η καθαρή λύση είναι μία ισχυρή κυβέρνηση και όχι σχήματα ανάγκης, εύθραυστοι συμβιβασμοί ή θολές εξισώσεις της επόμενης μέρας.

Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν βιάζεται. Ξέρει ότι το ερώτημα «πείτε μας με ποιους θα κυβερνήσετε» δεν χρειάζεται να απαντηθεί τώρα από το ΠΑΣΟΚ. Αρκεί να παραμένει ανοιχτό, να επιστρέφει σε κάθε συνέντευξη, σε κάθε debate, σε κάθε προεκλογική στιγμή. Γιατί κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ θα αρνείται να απαντήσει λένε γαλάζιοι βουλευτές η ΝΔ θα κερδίζει ένα επιχείρημα ιδίως προς το κεντρώο κοινό.

Θέλει να μετατρέψει την άρνηση του ΠΑΣΟΚ από ένδειξη πολιτικής αυτονομίας σε ένδειξη πολιτικής αμηχανίας. Να πείσει, δηλαδή, ότι πίσω από το «όχι στη Νέα Δημοκρατία και “θα σας πω μετά τις εκλογές με ποιους θα κυβερνήσω” δεν κρύβεται μια ώριμη πρόταση εξουσίας, αλλά μια ανοιχτή εκκρεμότητα.

Στον… αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: «Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια» λέει το ΥΠΕΞ – Αισιόδοξο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων



Μαρινάκης: Ο εκλογικός νόμος δεν αλλάζει – Δεν πάμε σε πρόωρες εκλογές



Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει – Χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»