ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:22
Στον… αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: «Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια» λέει το ΥΠΕΞ – Αισιόδοξο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Αύριο, Τετάρτη, οι Αρχές του Ισραήλ θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις τους για το αν θα πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ η τελετή για το Άγιο Φως, αλλά τα πράγματα δείχνουν απροθυμία από την πλευρά της κυβέρνησης Νετανιάχου, με το Πατριαρχείο πάντως να αισιοδοξεί.

Πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρουν πως παρακολουθούν «στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφορικά και με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα», ενώ σημειώνουν ότι «οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν, δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας».

Ακόμη, από το υπουργείο τονίζουν ότι είναι σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και θα προσθέτουν ότι θα εξαντλήσουν «κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός».

Συσκέψεις στα Ιεροσόλυμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες έγινε σύσκεψη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των άλλων δογμάτων και με τον αρχηγό της Αστυνομίας της πόλης. Εξετάστηκαν όλα τα θέματα που έχουν παρουσιαστεί και αναζητήθηκε συνεννόηση για την επόμενη εβδομάδα με δεδομένη πάντα και την έκρυθμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Σύσκεψη με τον αρχηγό της αστυνομίας είχε σήμερα μόνος του ο Πατριάρχης Θεόφιλος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, διερμηνεύοντας την αισιοδοξία του πατριαρχείου, ότι οι Ακολουθίες θα γίνουν κανονικά και μάλλον το ίδιο θα ισχύσει και το Άγιο Φως. Θα υπάρξει όμως περιορισμένος αριθμός όμως ατόμων, στις λειτουργίες αυτές.

Όσον αφορά τον Γιώργο Γεραπετρίτη, η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου ανακοίνωσε ότι η επίσκεψή του για αύριο στη Τρίπολη της Λιβύης, αναβάλλεται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: Ο εκλογικός νόμος δεν αλλάζει – Δεν πάμε σε πρόωρες εκλογές

Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει – Χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Σκανδαλίδης: «Αμέσως μετά το Πάσχα η κατάρτιση των ψηφοδελτίων» (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Σεβαστίδη: Πόση ντροπή για ένα «Κράτος Δικαίου» – Παρεμβαίνει σε εκκρεμή δίκη, συνενοχή στην συγκάλυψη

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Αυτή την ώρα η νεκρώσιμη ακολουθία – Έφθασε στη Μητρόπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Videos/Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: «Προσοχή στις απάτες με τις ειδοποιήσεις κλήσεων από τις AI κάμερες – Το μήνυμα ΔΕΝ περιέχει καποιον σύνδεσμο» (photos/video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στην κυβέρνηση: Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια ενόψει Πάσχα – Από αύριο η επιδότηση στο diesel κίνησης

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε οδηγός λεωφορείου που ξυλοκόπησε άλλον οδηγό

ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

ΚΟΣΜΟΣ

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

