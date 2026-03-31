Στον… αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: «Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια» λέει το ΥΠΕΞ – Αισιόδοξο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Αύριο, Τετάρτη, οι Αρχές του Ισραήλ θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις τους για το αν θα πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ η τελετή για το Άγιο Φως, αλλά τα πράγματα δείχνουν απροθυμία από την πλευρά της κυβέρνησης Νετανιάχου, με το Πατριαρχείο πάντως να αισιοδοξεί.

Πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρουν πως παρακολουθούν «στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφορικά και με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα», ενώ σημειώνουν ότι «οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν, δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας».

Ακόμη, από το υπουργείο τονίζουν ότι είναι σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και θα προσθέτουν ότι θα εξαντλήσουν «κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός».

Συσκέψεις στα Ιεροσόλυμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες έγινε σύσκεψη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των άλλων δογμάτων και με τον αρχηγό της Αστυνομίας της πόλης. Εξετάστηκαν όλα τα θέματα που έχουν παρουσιαστεί και αναζητήθηκε συνεννόηση για την επόμενη εβδομάδα με δεδομένη πάντα και την έκρυθμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Σύσκεψη με τον αρχηγό της αστυνομίας είχε σήμερα μόνος του ο Πατριάρχης Θεόφιλος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, διερμηνεύοντας την αισιοδοξία του πατριαρχείου, ότι οι Ακολουθίες θα γίνουν κανονικά και μάλλον το ίδιο θα ισχύσει και το Άγιο Φως. Θα υπάρξει όμως περιορισμένος αριθμός όμως ατόμων, στις λειτουργίες αυτές.

Όσον αφορά τον Γιώργο Γεραπετρίτη, η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου ανακοίνωσε ότι η επίσκεψή του για αύριο στη Τρίπολη της Λιβύης, αναβάλλεται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη χώρα.

