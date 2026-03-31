ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:19
Σκανδαλίδης: «Αμέσως μετά το Πάσχα η κατάρτιση των ψηφοδελτίων» (video)

Την πεποίθησή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τις εκλογές επανέλαβε ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, τονίζοντας πως οι όποιες συζητήσεις συνεργασίας θα γίνουν μετεκλογικά .

«Είναι πολιτική απόφαση να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το λέμε καιρό. Θα πάρουμε τις εκλογές και θα δούμε την ετυμηγορία. Όποια προοδευτικά κόμματα συμφωνούν με το πρόγραμμα θα έρθουν μαζί μας να κυβερνήσουμε. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες ανατροπές τους επόμενους μήνες. Περίμεναν όλοι ότι θα διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ, τελικά κυριάρχησαν η ενότητα, η συσπείρωση και η νίκη», είπε αρχικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Το ΠΑΣΟΚ θα φτιάξει τα ψηφοδέλτιά του αμέσως μετά το Πάσχα», είπε ακόμα ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ σε ό,τι αφορά στον χρόνο διενέργειας των εκλογών, απάντησε: «Του λένε να κάνει εκλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί να γίνουν πριν τον προϋπολογισμό, μπορεί και στο τέλος της 4ετίας».

«Σε όποιον απευθυνόμαστε, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, έρχεται»

«Έρχεται κόσμος στο πλαίσιο της διεύρυνσης, σε όποιον απευθυνόμαστε έρχεται», είπε ακόμα ο Κώστας Σκανδαλίδης, εξηγώντας τι ακριβώς ισχύει για τους εν ενεργεία βουλευτές: «Υπάρχουν αυτοί που είναι βουλευτές και πρέπει να πάνε στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων και υπάρχουν κι αυτοί που θα έρθουν χωρίς καμία προϋπόθεση. Εντάξει, να υπάρχει ένα όριο για το αν έβριζαν στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ. Αυτόματα μπαίνει το όριο».

«Αφήστε τον Τσίπρα να κάνει το κόμμα του και βλέπουμε»

«Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει το κόμμα του», απάντησε για το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Μέχρι τώρα δεν είναι προοδευτικός. Θα δούμε τι θα κάνει. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε μετά τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτόνομα στις εκλογές και θα κερδίσει».

Διαβάστε επίσης

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

Καρυστιανού: «Επιβεβλημένο να μεταδίδεται η δίκη του αιώνα – Είμαι έτοιμη για τις εκλογές»

Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ: Νίκη «προεδρικών», πρώτος ο Καρχιμάκης, επανάκαμψη Διαμαντοπούλου, τα μηνύματα της σταυροδοσίας

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Αυτή την ώρα η νεκρώσιμη ακολουθία – Έφθασε στη Μητρόπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Videos/Photos)

ΕΛΑΣ: «Προσοχή στις απάτες με τις ειδοποιήσεις κλήσεων από τις AI κάμερες – Το μήνυμα ΔΕΝ περιέχει καποιον σύνδεσμο» (photos/video)

Συναγερμός στην κυβέρνηση: Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια ενόψει Πάσχα – Από αύριο η επιδότηση στο diesel κίνησης

Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε οδηγός λεωφορείου που ξυλοκόπησε άλλον οδηγό

Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Όχι στην άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

