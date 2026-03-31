Σκανδαλίδης: «Αμέσως μετά το Πάσχα η κατάρτιση των ψηφοδελτίων» (video)

Την πεποίθησή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τις εκλογές επανέλαβε ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, τονίζοντας πως οι όποιες συζητήσεις συνεργασίας θα γίνουν μετεκλογικά .

«Είναι πολιτική απόφαση να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το λέμε καιρό. Θα πάρουμε τις εκλογές και θα δούμε την ετυμηγορία. Όποια προοδευτικά κόμματα συμφωνούν με το πρόγραμμα θα έρθουν μαζί μας να κυβερνήσουμε. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες ανατροπές τους επόμενους μήνες. Περίμεναν όλοι ότι θα διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ, τελικά κυριάρχησαν η ενότητα, η συσπείρωση και η νίκη», είπε αρχικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Το ΠΑΣΟΚ θα φτιάξει τα ψηφοδέλτιά του αμέσως μετά το Πάσχα», είπε ακόμα ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ σε ό,τι αφορά στον χρόνο διενέργειας των εκλογών, απάντησε: «Του λένε να κάνει εκλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί να γίνουν πριν τον προϋπολογισμό, μπορεί και στο τέλος της 4ετίας».

«Σε όποιον απευθυνόμαστε, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, έρχεται»

«Έρχεται κόσμος στο πλαίσιο της διεύρυνσης, σε όποιον απευθυνόμαστε έρχεται», είπε ακόμα ο Κώστας Σκανδαλίδης, εξηγώντας τι ακριβώς ισχύει για τους εν ενεργεία βουλευτές: «Υπάρχουν αυτοί που είναι βουλευτές και πρέπει να πάνε στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων και υπάρχουν κι αυτοί που θα έρθουν χωρίς καμία προϋπόθεση. Εντάξει, να υπάρχει ένα όριο για το αν έβριζαν στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ. Αυτόματα μπαίνει το όριο».

«Αφήστε τον Τσίπρα να κάνει το κόμμα του και βλέπουμε»

«Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει το κόμμα του», απάντησε για το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Μέχρι τώρα δεν είναι προοδευτικός. Θα δούμε τι θα κάνει. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε μετά τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτόνομα στις εκλογές και θα κερδίσει».

