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31.03.2026 11:33

Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ: Νίκη «προεδρικών», πρώτος ο Καρχιμάκης, επανάκαμψη Διαμαντοπούλου, τα μηνύματα της σταυροδοσίας

31.03.2026 11:33
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Με την επικράτηση του προεδρικού μπλοκ, που δείχνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πλήρη έλεγχο του οργανωμένου  ΠΑΣΟΚ, έληξε η μάχη για τη νέα κεντρική επιτροπή του Κινήματος, Το μπλοκ κατάφερε να εκλέξει περί τα 150 μέλη στο νέο όργανο (από τους 270 που αναδείχθηκαν από τις κάλπες της Κυριακής), ενώ η διαδικασία ανέδειξε την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη ως τη δεύτερη δύναμη – εξέλεξε κοντά στα 70 στελέχη.

Από τα αξιοσημείωτα της σταυροδοσίας είναι το γεγονός ότι ολόκληρη η πρώτη δεκάδα, με εξαίρεση τηνΆννα Διαμαντοπούλου είναι της επιρροής του κ. Ανδρουλάκη, με τον Λευτέρη Καρχιμάκη να κερδίζει την πρωτιά.

Πάντως, το προεδρικό μπλοκ (στον οποίο υπάρχουν και φίλιες δυνάμεις, όπως κάποια στελέχη του Παύλου Χρηστίδη), περίμενε μεγαλύτερη κυριαρχία, που όμως χάθηκε εξαιτίας της μεθόδου στραυροδοσίας, που προώθησαν οι οργανωτικοί του αρμόδιοι.

Το ότι η κυρία Διαμαντοπούλου βρέθηκε τελικά στην τρίτη θέση, είναι ένα μήνυμα «συγκράτησης» της δυναμικής της πρώην υπουργού – οι εκτιμήσεις πριν ξεκινήσει καν η διαδικασία την έφεραν φαβορί για την πρώτη θέση. Ωστόσο και μόνο ότι βρέθηκε τόσο ψηλά – χωρίς να τηρηθούν οι δεσμεύσεις; της Χαριλάου για στήριξη, όπως λένε συνομιλητές της – σηματοδοτεί την επανάκαμψή της στο οργανωμένο ΠΑΣΟΚ. Πάντως τον αριθμό των στελεχών που περίμενε να εκλέξει, ως αποτέλεσμα και της συμμαχίας της με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν τον κατάφερε, αφού το προεδρικό μπλοκ προτίμησε να πάει σε ποιο σκληρή γραμμή.

Στην 11η θέση είναι το πρώτο στέλεχος (Βασίλης Κεγκέρογλου), που εκλέχτηκε από τη «λίστα Χριστοδουλάκη), ενώ έχει σαφές μήνυμα και η κατάταξη στη 12η θέση (πολύ υψηλή δηλαδή) του Σταύρου Τζεδάκη, ο οποίος είχε επικριθεί για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Η συμμαχία Γερουλάνου – Κατρίνη, αλλά και το μπλοκ του Χάρη Δούκα εξέλεξαν αρκετά στελέχη, αλλά έγινε σαφές πως δεν είχαν τις οργανωμένες δυνάμεις ή τις σκληρές γραμμές για να επηρεάσουν περισσότερο τους συσχετισμούς.

Στην πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι η τριάδα Δούκα, Γερουλάνου – Κατρίνη επηρέασε το συνέδριο στο πολιτικό κομμάτι, φάνηκε ότι στο οργανωτικό το «βαθύ» ΠΑΣΟΚ – με παλαιά, αλλά με νεότερα στελέχη «παλαιάς κοπής» όμως -, ελέγχει τέτοιου είδους διαδικασίες.

Η σειρά κατάταξης για τους πρώτους 300 είναι η εξής, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα λειτουργήσεις ποσοστώσεις (γυναίκες, συνεργαζόμενες κινήσεις/τάσεις, ΑΜΕΑ κ.α) για την τελική σύνθεση.

1        ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ        1018

2        ΓΛΑΒΙΝΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         898

3        ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ       ΑΝΝΑ          880

4        ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   846

5        ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ  818

6        ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   774

7        ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ    759

8        ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ         ΑΡΗΣ 737

9        ΣΚΟΥΝΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 711

10      ΑΕΡΑΚΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ      703

11      ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ        ΒΑΣΙΛΗΣ      702

12      ΤΖΕΔΑΚΗΣ    ΣΤΑΥΡΟΣ      702

13      ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ   Φίλιππος       700

14      ΓΛΕΖΟΣ        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 681

15      ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ      ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ  679

16      ΛΩΛΟΣ         ΘΕΟΔΩΡΟΣ   669

17      ΦΕΛΩΝΗ      ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ   662

18      ΔΡΟΥΛΙΑΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ     655

19      ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΑΡΗΣ  654

20      ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ         ΝΙΚΟΣ 650

21      ΓΑΡΔΙΚΟΣ     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   643

22      ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  615

23      ΚΟΡΛΟΣ       ΟΡΕΣΤΗΣ      607

24      ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   607

25      ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 606

26      ΑΝΤΩΝΙΟΥ    ΤΟΝΙΑ          596

27      ΤΡΙΓΩΝΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ     592

28      ΚΛΕΙΑΣΙΟΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  589

29      ΡΑΠΤΗΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ     588

30      ΑΝΝΕΤΗΣ     ΜΑΝΩΛΗΣ    586

31      ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   584

32      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      582

33      ΖΑΝΝΙΑΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  578

34      ΠΑΠΠΟΥ       ΜΙΧΑΗΛ        578

35      ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ        ΣΑΡΑΝΤΗΣ    576

36      ΚΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  572

37      ΒΑΒΙΑΣ         ΣΤΑΥΡΟΣ      571

38      ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ     571

39      ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  571

40      ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ   ΟΛΓΑ  570

41      ΒΑΡΔΑΒΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      569

42      ΤΖΕΛΕΠΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ        567

43      ΣΔΟΥΓΓΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    562

44      ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   559

45      ΚΟΡΔΑΛΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ        558

46      ΤΣΟΥΝΗΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ      557

47      ΓΑΚΗΣ          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   556

48      ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ           ΑΡΓΥΡΙΟΣ     554

49      ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ      ΧΡΗΣΤΟΣ      553

50      ΚΟΝΔΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         551

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51      ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ     549

52      ΛΙΤΙΝΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ     549

53      ΠΟΛΙΤΗΣ      ΑΝΤΩΝΙΟΣ    549

54      ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ    544

55      ΤΟΥΡΑΛΗΣ    ΦΙΛΙΠΠΟΣ    544

56      ΣΑΒΒΑΣ        ΚΩΣΤΑΣ        542

57      ΚΑΖΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ       540

58      ΧΑΛΑΤΣΗ      ΕΦΗ   540

59      ΚΑΛΥΒΑΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ    539

60      ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ        ΘΩΜΑΣ         539

61      ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  539

62      ΤΖΙΟΛΑΣ      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 538

63      ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ         ΜΑΡΑ 535

64      ΣΕΡΕΠΑΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  535

65      ΝΤΟΥΡΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ    534

66      ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ       ΝΙΚΗΤΑΣ      534

67      ΑΛΕΞΑΚΗΣ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ         533

68      ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ     533

69      ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ      ΣΤΕΦΑΝΟΣ   533

70      ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 532

71      ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ       532

72      ΜΠΑΣΤΑΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      528

73      ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ        526

74      Μπράτης       Δημήτριος    525

75      ΓΑΡΔΙΚΟΥ     ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΝΕΣΣΑ 523

76      ΕΜΙΡΖΑΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ     522

77      ΚΑΠΩΝΗΣ     ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ        522

78      ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      521

79      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          520

80      ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ    516

81      ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ    516

82      ΝΤΟΥΣΚΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ     516

83      ΓΚΟΚΑΣ        ΧΡΗΣΤΟΣ      515

84      ΖΑΡΠΑΛΑΣ    ΣΩΤΗΡΙΟΣ    515

85      ΤΣΙΑΝΤΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  514

86      ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      513

87      ΠΙΤΤΑΡΑΣ     ΑΝΤΩΝΗΣ     512

88      ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ     509

89      ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   508

90      ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ       ΙΩΑΝΝΗΣ     508

91      ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ         ΠΑΥΛΟΣ       507

92      ΓΟΥΔΙΝΑΚΟΣ          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ           506

93      ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    506

94      ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ       ΘΩΜΑΣ         506

95      ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ        ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΝΥ)         505

96      ΔΑΦΕΡΜΟΥ   ΜΑΡΙΑ          503

97      ΛΥΔΑΚΗΣ      ΜΑΤΘΑΙΟΣ    503

98      ΚΟΝΙΔΑΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  502

99      ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   501

100    ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ     501

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101    ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ         ΡΕΝΙΑ 500

102    ΦΙΛΗΣ          ΑΣΤΕΡΙΟΣ     499

103    ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ           498

104    ΓΟΥΛΑ          ΘΕΟΔΩΡΑ     497

105    ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ     ΒΑΓΓΕΛΙΩ     497

106    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  496

107    ΜΟΤΣΙΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ     496

108    ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ   ΓΑΒΡΙΗΛ       496

109    ΑΝΤΩΝΙΟΥ    ΑΝΝΑ           495

110    ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ        ΣΑΒΒΑΣ        494

111    ΤΣΑΡΟΣ        ΠΕΡΙΚΛΗΣ    494

112    ΚΑΜΑΣ         ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      490

113    ΜΕΛΙΔΗΣ      ΧΑΡΙΛΑΟΣ    490

114    ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     489

115    ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ     489

116    ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ       ΧΡΗΣΤΟΣ      487

117    ΖΗΣΙΜΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ     487

118    ΝΟΥΣΙΟΣ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   487

119    ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ       ΛΩΡΕΝ         485

120    ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      484

121    ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ      ΑΔΑΜ           484

122    ΖΩΤΟΣ         ΣΩΤΗΡΗΣ     484

123    ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ – ΣΙΜΟΣ    483

124    ΣΚΑΡΛΑΣ      ΛΑΜΠΡΟΣ     482

125    ΚΟΤΣΑΝΗΣ   ΦΩΤΙΟΣ        481

126    ΠΕΤΡΑΚΗΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          481

127    ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ      ΜΙΧΑΗΛ        480

128    ΤΣΩΝΗΣ       ΑΝΤΩΝΙΟΣ    480

129    ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          479

130    ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          479

131    ΦΡΑΓΚΟΣ      ΣΠΥΡΟΣ        479

132    ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Αριστείδης    478

133    ΚΑΡΚΑΝΗ     ΒΑΡΒΑΡΑ (ΡΟΥΛΑ)  478

134    ΔΕΛΛΙΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  477

135    ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ      477

136    ΚΟΚΚΟΡΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      476

137    ΒΑΜΒΑΚΑΣ    ΛΑΜΠΡΟΣ     473

138    ΒΙΔΑΛΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          473

139    ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   472

140    ΠΑΖΙΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ     472

141    ΣΚΛΑΒΟΣ      ΓΙΩΡΓΟΣ       472

142    ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ     472

143    ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      471

144    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ     470

145    ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          469

146    ΜΠΑΚΑΛΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ      468

147    ΤΕΡΖΗΣ        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  468

148    ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    468

149    ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  467

150    ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ       ΧΡΗΣΤΟΣ      467

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151    ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      467

152    ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ        ΧΡΙΣΤΙΝΑ     466

153    ΝΙΚΟΛΑΟΥ    ΙΩΑΝΝΗΣ     466

154    ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ       ΜΗΝΑΣ         465

155    ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 465

156    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  464

157    ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          463

158    ΜΑΝΑΝΑ      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 463

159    ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ         ΖΑΧΑΡΙΑΣ     461

160    ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ     461

161    ΚΡΑΛΛΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ     460

162    ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          460

163    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          459

164    ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ     459

165    ΤΣΟΓΚΑΣ      ΒΑΓΓΕΛΗΣ    459

166    ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   457

167    ΒΡΥΩΝΗ       ΝΑΝΑ 456

168    ΚΟΚΚΙΑΣ       ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)         456

169    ΚΑΤΣΙΛΑΣ     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   455

170    ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ        ΟΡΕΣΤΗΣ      455

171    ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ         ΜΙΧΑΗΛ        455

172    ΠΟΛΙΤΗΣ      ΘΩΜΑΣ         454

173    ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   453

174    ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΤΑΚΗΣ          453

175    ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ         452

176    ΤΡΙΠΗΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ    451

177    ΛΕΒΕΝΤΗΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  450

178    ΠΟΚΚΙΑΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ     450

179    ΚΑΝΑΒΑΚΗ   ΜΑΡΙΑ          449

180    ΜΠΕΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ     ΡΩΞΑΝΗ       448

181    ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  447

182    ΚΑΓΕΩΡΓΗ    ΣΟΦΙΑ          447

183    ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ      446

184    ΤΣΑΤΣΑΝΗ    ΕΒΙΝΑ 446

185    ΧΑΡΙΤΑΚΗ     ΧΡΥΣΑ 446

186    ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ     ΣΤΕΛΙΟΣ       445

187    ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ     ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΣΗΣ      444

188    ΒΑΡΣΑΜΗΣ   ΚΟΣΜΑΣ       443

189    ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      443

190    ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ        ΛΟΥΚΑΣ        442

191    ΣΙΩΖΙΟΥ       ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΙΤΙΚΑ     441

192    ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ    441

193    ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)       439

194    ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ    439

195    ΖΙΜΠΙΔΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ     438

196    ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  438

197    ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     438

198    ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ   ΧΡΥΣΟΥΛΑ    437

199    ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ     437

200    ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 437

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201    ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ         436

202    ΛΙΟΥΡΗΣ      ΘΕΟΧΑΡΗΣ   435

203    ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ    435

204    ΚΟΚΟΛΙΟΥ    ΕΛΛΗ  434

205    ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ      434

206    ΣΟΥΦΗΣ       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   432

207    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ         ΜΙΛΕΝΑ        431

208    ΔΑΦΕΡΜΟΥ   ΑΝΝΑ 429

209    ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ      428

210    ΑΛΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ     427

211    ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ          ΡΟΖΑ 427

212    ΕΞΑΡΧΟΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ   427

213    ΚΙΤΙΞΗΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      427

214    ΣΜΕΡΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ     427

215    ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  426

216    ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ     426

217    ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΙΟΥΝΑ   ΜΑΡΙΑ          425

218    ΜΠΕΚΙΑΡΗ    ΕΙΡΗΝΗ        425

219    ΝΑΖΟΣ         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  425

220    ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  423

221    ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ   ΚΑΤΕΡΙΝΑ     422

222    ΝΑΟΥΜ         ΧΡΗΣΤΟΣ      422

223    ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 422

224    ΛΥΤΡΑΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ     421

225    ΤΣΑΛΑΣ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         421

226    ΚΑΤΣΙΝΟΣ    ΜΙΧΑΗΛ        419

227    ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ     416

228    ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  415

229    ΜΠΙΝΑ         ΣΤΥΛΙΑΝΗ    415

230    ΠΑΝΔΗΣ       ΚΩΣΤΑΣ        415

231    ΑΣΠΙΩΤΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ      414

232    ΖΟΥΠΗ         ΕΥΑΝΘΙΑ      413

233    ΣΟΛΩΜΟΥ     ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 413

234    ΒΕΣΛΕΜΕ      ΔΗΜΗΤΡΑ     412

235    ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  409

236    ΠΑΠΑΔΑΚΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ       409

237    ΓΑΒΑΛΑ        ΚΑΤΕΡΙΝΑ     407

238    ΛΑΖΑΡΟΥ      ΜΑΡΙΝΟΣ      407

239    ΧΑΛΑΡΗΣ      ΜΙΧΑΗΛ        407

240    ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ      406

241    ΜΠΕΚΟΥ       ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)       404

242    ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ        401

243    ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ      401

244    ΚΙΟΥΣΗ        ΕΛΕΝΗ         401

245    ΚΟΚΚΟΤΑ      ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΡΣΗ       400

246    ΛΑΖΑΡΗΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ     399

247    ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 397

248    ΤΣΑΚΑΛΟΥ    ΔΑΝΑΗ         396

249    ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  391

250    ΝΤΕΛΗ ΙΜΠΡΑΗΜ    ΜΠΕΡΗΝ       391

—————————————————————————-

251    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ        ΜΑΡΙΑ          389

252    ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΗΣ   388

253    ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   388

254    ΚΙΤΣΑΚΗ       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 388

255    ΤΑΡΚΑΣΗ      ΒΑΡΒΑΡΑ      387

256    ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ     386

257    ΒΑΛΑΒΑΝΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 385

258    ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     384

259    ΑΝΤΩΝΙΟΥ    ΦΩΤΙΟΣ        383

260    ΔΑΓΛΗ         ΓΙΑΣΑΡ         382

261    ΔΗΜΟΥ         ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  382

262    ΚΑΤΣΑΡΟΥ    ΑΝΝΑ 382

263    ΠΑΠΑΛΕΚΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   379

264    ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΗΣ        379

265    ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ       378

266    ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     375

267    ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  ΧΑΡΑ 373

268    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)   372

269    ΒΑΟΝΑΚΗ     ΑΝΔΡΙΑΝΗ    372

270    ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ  Γεώργιος      372

271    ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ         ΕΥΘΥΜΙΑ      372

272    ΣΑΞΑΜΗ       ΓΕΩΡΓΙΑ       371

273    ΤΣΟΥΜΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ     371

274    ΣΑΜΑΡΙΝΑ    ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ   370

275    ΦΑΣΦΑΛΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ    369

276    ΨΥΧΡΑΜΗ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ     369

277    ΠΙΝΗ  ΣΩΤΗΡΙΑ      368

278    ΧΟΧΛΑΚΑ      ΒΑΣΙΛΙΚΗ     368

279    ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ    367

280    ΡΑΓΚΟΥΣΗ    ΛΙΛΑ  367

281    ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  366

282    ΚΑΛΠΑΚΑ     ΑΦΡΟΔΙΤΗ    364

283    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ    ΑΣΗΜΙΝΑ     364

284    ΤΣΙΡΩΝΗ      ΜΑΡΙΑ          363

285    ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  362

286    ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  361

287    ΛΑΖΕΝΗ       ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ)     361

288    ΤΣΙΧΛΗ        ΙΩΑΝΝΑ       361

289    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   360

290    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ     359

291    ΠΑΥΛΟΥ       ΕΛΕΝΗ         359

292    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  357

293    ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  357

294    ΔΑΤΣΕΡΗ      ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)   356

295    ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ          ΜΑΡΙΑ          356

296    ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)        356

297    ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ     ΚΑΛΛΙΟΠΗ    353

298    ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ  ΓΙΩΡΓΟΣ       353

299    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ    ΡΟΪΔΟΥΛΑ    352

300    ΚΡΕΜΛΗ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  352

———————————————————————————

301    ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ       ΑΝΤΩΝΙΑ      352

302    ΓΚΑΖΟΥΝΗ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 351

303    ΠΙΕΡΡΟΥ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ        351

304    ΓΕΝΝΑΤΟΥ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 346

305    ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΙΟΣ          346

306    ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΕΝΙΑ)       346

307    ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) 345

308    ΣΑΛΤΕΡΗ      ΝΑΝΤΙΑ        344

309    ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ     343

310    ΜΙΧΟΥ          ΜΑΡΙΑ          342

311    ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΣΟΥΛΑ         341

312    ΒΛΑΧΟΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          341

313    ΓΕΩΡΓΑΚΗ    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  338

314    ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ          ΘΕΟΔΩΡΟΣ   336

315    ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  334

316    ΠΛΕΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 334

317    ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          334

318    ΤΟΥΦΟΥ       ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ  333

319    ΜΑΛΕΑ         ΒΑΣΙΛΙΚΗ     331

320    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ     329

321    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ     ΑΘΑΝΑΣΙΑ    329

322    ΤΣΙΩΜΟΥ      ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ          328

323    ΧΡΙΣΤΙΑ        ΕΛΕΝΗ         328

324    ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ      ΝΑΤΑΛΙΑ      326

325    ΜΟΥΣΤΑΚΗ   ΕΙΡΗΝΗ        325

326    ΠΑΓΚΑΛΟΥ    ΕΦΗ   325

327    ΖΩΝΤΗΡΟΥ   ΕΛΕΝΗ         324

328    ΜΑΛΑΣ         ΑΓΓΕΛΟΣ      321

329    ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ          320

330    ΚΟΤΣΙΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    319

331    ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ     316

332    ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      316

333    ΤΑΓΑΡΑ        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 313

334    ΣΤΑΥΡΟΥ      ΙΩΑΝΝΗΣ     312

335    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     307

336    ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ     303

337    ΘΕΛΕΡΙΤΗ    ΣΟΦΙΑ          303

338    ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΙΤΣΑ           299

339    ΜΑΚΡΙΔΗΣ    ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ         299

340    ΠΟΥΛΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ     298

341    ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  298

342    ΣΤΑΥΡΟΥ      ΕΛΕΝΗ         297

343    ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ        ΣΠΥΡΙΔΩΝ    295

344    ΓΕΝΝΙΑ        ΓΕΩΡΓΙΑ       292

345    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ     290

346    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ         ΚΥΡΙΑΚΗ       290

347    ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 287

348    ΜΙΣΕΝΤΟΥ    ΜΑΡΙΑ          284

349    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΝΝΑ 284

350    ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ       ΛΟΥΚΑΣ        282

—————————————————————————–

351    ΜΠΑΓΙΩΤΑ    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  279

352    ΔΟΥΡΟΥ       ΟΛΓΑ  277

353    ΣΑΡΜΑΣ       ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ   272

354    ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ           ΜΑΡΙΟΣ        269

355    ΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΜΑΡΙΝΙΚΗ    268

356    ΣΚΟΥΛΑΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)     268

357    ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ         ΓΙΑΝΝΗΣ      266

358    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      262

359    ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  252

360    ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          251

361    ΚΟΥΡΓΙΑ       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΡΙΑ        247

362    ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ   ΖΩΗ   242

363    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ          241

364    ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ    ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ       240

365    ΠΟΛΙΤΟΥ      ΝΙΚΟΛΙΝΑ    240

366    ΚΥΑΝΙΔΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ     239

367    ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ      235

368    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ     ΜΑΡΙΑ          233

369    ΖΑΧΜΑΝΙΔΗ  ΙΡΙΣ ΕΛΕΝΗ  230

370    ΚΑΛΗΜΕΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ       229

371    ΙΩΣΗΦ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ    226

372    ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΕΡΣΑΪΑ (ΕΡΣΗ)       218

373    ΤΣΕΛΙΟΥ       ΜΑΡΙΑ          216

374    ΜΑΔΕΣΗ       ΒΑΣΙΛΙΚΗ     211

375    ΜΟΥΡΑΤΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 211

376    ΤΣΟΛΙΑΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ     203

377    ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ       ΓΙΑΝΝΗΣ      202

378    ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ     201

379    ΝΤΕΡΕΚΑΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  200

380    ΧΕΙΡ   ΡΙΚΑΡΝΤΟ    194

381    ΜΠΕΛΧΙΤΕΡ  ΗΛΙΑΣ 191

382    ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ     185

383    ΝΑΣΙΩΚΑΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          183

384    ΟΡΦΑΝΟΣ     ΜΑΡΙΝΟΣ      177

385    ΠΟΛΙΤΗ        ΟΛΓΑ ΑΡΤΕΜΙΣ       175

386    ΓΑΤΣΙΟΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      171

387    ΚΟΥΣΙΑΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   163

388    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ        ΑΦΡΟΔΙΤΗ    163

389    ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)     159

390    ΠΑΠΑΧΕΛΑ   ΝΕΛΛΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ  155

391    ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ     148

392    ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ     146

393    ΚΟΛΙΟΥ        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  146

394    ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ     144

395    ΜΠΙΡΜΠΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ     134

396    ΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ)    133

397    ΜΕΓΑΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ      131

398    ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ          126

399    ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ      ΣΠΥΡΙΔΩΝ    123

400    ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         120

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