Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ: Νίκη «προεδρικών», πρώτος ο Καρχιμάκης, επανάκαμψη Διαμαντοπούλου, τα μηνύματα της σταυροδοσίας

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Με την επικράτηση του προεδρικού μπλοκ, που δείχνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πλήρη έλεγχο του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ, έληξε η μάχη για τη νέα κεντρική επιτροπή του Κινήματος, Το μπλοκ κατάφερε να εκλέξει περί τα 150 μέλη στο νέο όργανο (από τους 270 που αναδείχθηκαν από τις κάλπες της Κυριακής), ενώ η διαδικασία ανέδειξε την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη ως τη δεύτερη δύναμη – εξέλεξε κοντά στα 70 στελέχη.
Από τα αξιοσημείωτα της σταυροδοσίας είναι το γεγονός ότι ολόκληρη η πρώτη δεκάδα, με εξαίρεση την, Άννα Διαμαντοπούλου είναι της επιρροής του κ. Ανδρουλάκη, με τον Λευτέρη Καρχιμάκη να κερδίζει την πρωτιά.
Πάντως, το προεδρικό μπλοκ (στον οποίο υπάρχουν και φίλιες δυνάμεις, όπως κάποια στελέχη του Παύλου Χρηστίδη), περίμενε μεγαλύτερη κυριαρχία, που όμως χάθηκε εξαιτίας της μεθόδου στραυροδοσίας, που προώθησαν οι οργανωτικοί του αρμόδιοι.
Το ότι η κυρία Διαμαντοπούλου βρέθηκε τελικά στην τρίτη θέση, είναι ένα μήνυμα «συγκράτησης» της δυναμικής της πρώην υπουργού – οι εκτιμήσεις πριν ξεκινήσει καν η διαδικασία την έφεραν φαβορί για την πρώτη θέση. Ωστόσο και μόνο ότι βρέθηκε τόσο ψηλά – χωρίς να τηρηθούν οι δεσμεύσεις; της Χαριλάου για στήριξη, όπως λένε συνομιλητές της – σηματοδοτεί την επανάκαμψή της στο οργανωμένο ΠΑΣΟΚ. Πάντως τον αριθμό των στελεχών που περίμενε να εκλέξει, ως αποτέλεσμα και της συμμαχίας της με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν τον κατάφερε, αφού το προεδρικό μπλοκ προτίμησε να πάει σε ποιο σκληρή γραμμή.
Στην 11η θέση είναι το πρώτο στέλεχος (Βασίλης Κεγκέρογλου), που εκλέχτηκε από τη «λίστα Χριστοδουλάκη), ενώ έχει σαφές μήνυμα και η κατάταξη στη 12η θέση (πολύ υψηλή δηλαδή) του Σταύρου Τζεδάκη, ο οποίος είχε επικριθεί για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Η συμμαχία Γερουλάνου – Κατρίνη, αλλά και το μπλοκ του Χάρη Δούκα εξέλεξαν αρκετά στελέχη, αλλά έγινε σαφές πως δεν είχαν τις οργανωμένες δυνάμεις ή τις σκληρές γραμμές για να επηρεάσουν περισσότερο τους συσχετισμούς.
Στην πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι η τριάδα Δούκα, Γερουλάνου – Κατρίνη επηρέασε το συνέδριο στο πολιτικό κομμάτι, φάνηκε ότι στο οργανωτικό το «βαθύ» ΠΑΣΟΚ – με παλαιά, αλλά με νεότερα στελέχη «παλαιάς κοπής» όμως -, ελέγχει τέτοιου είδους διαδικασίες.
Η σειρά κατάταξης για τους πρώτους 300 είναι η εξής, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα λειτουργήσεις ποσοστώσεις (γυναίκες, συνεργαζόμενες κινήσεις/τάσεις, ΑΜΕΑ κ.α) για την τελική σύνθεση.
1 ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1018
2 ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 898
3 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 880
4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 846
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 818
6 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 774
7 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 759
8 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ 737
9 ΣΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 711
10 ΑΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 703
11 ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 702
12 ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 702
13 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φίλιππος 700
14 ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 681
15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ 679
16 ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 669
17 ΦΕΛΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 662
18 ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 655
19 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΑΡΗΣ 654
20 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 650
21 ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 643
22 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 615
23 ΚΟΡΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 607
24 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 607
25 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 606
26 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 596
27 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 592
28 ΚΛΕΙΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 589
29 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 588
30 ΑΝΝΕΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 586
31 ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 584
32 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 582
33 ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 578
34 ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 578
35 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 576
36 ΚΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 572
37 ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 571
38 ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 571
39 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 571
40 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 570
41 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 569
42 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 567
43 ΣΔΟΥΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 562
44 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 559
45 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 558
46 ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 557
47 ΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 556
48 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 554
49 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 553
50 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 551
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51 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 549
52 ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 549
53 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 549
54 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 544
55 ΤΟΥΡΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 544
56 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 542
57 ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 540
58 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΦΗ 540
59 ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 539
60 ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 539
61 ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 539
62 ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 538
63 ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΑ 535
64 ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 535
65 ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 534
66 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 534
67 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 533
68 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 533
69 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 533
70 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 532
71 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 532
72 ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 528
73 ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 526
74 Μπράτης Δημήτριος 525
75 ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΝΕΣΣΑ 523
76 ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 522
77 ΚΑΠΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 522
78 ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 521
79 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 520
80 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 516
81 ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 516
82 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 516
83 ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 515
84 ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 515
85 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 514
86 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 513
87 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 512
88 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 509
89 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 508
90 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 508
91 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 507
92 ΓΟΥΔΙΝΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 506
93 ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 506
94 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 506
95 ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΝΥ) 505
96 ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 503
97 ΛΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 503
98 ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 502
99 ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 501
100 ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 501
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101 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ 500
102 ΦΙΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 499
103 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 498
104 ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 497
105 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 497
106 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 496
107 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 496
108 ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 496
109 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 495
110 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 494
111 ΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 494
112 ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 490
113 ΜΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 490
114 ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 489
115 ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 489
116 ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 487
117 ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 487
118 ΝΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 487
119 ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ 485
120 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 484
121 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ 484
122 ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 484
123 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ – ΣΙΜΟΣ 483
124 ΣΚΑΡΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 482
125 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 481
126 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 481
127 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 480
128 ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 480
129 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 479
130 ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 479
131 ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 479
132 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Αριστείδης 478
133 ΚΑΡΚΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΡΟΥΛΑ) 478
134 ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 477
135 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 477
136 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 476
137 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 473
138 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 473
139 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 472
140 ΠΑΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 472
141 ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 472
142 ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 472
143 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 471
144 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 470
145 ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 469
146 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 468
147 ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 468
148 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 468
149 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 467
150 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 467
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151 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 467
152 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 466
153 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 466
154 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 465
155 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 465
156 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 464
157 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 463
158 ΜΑΝΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 463
159 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 461
160 ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 461
161 ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 460
162 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 460
163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 459
164 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 459
165 ΤΣΟΓΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 459
166 ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 457
167 ΒΡΥΩΝΗ ΝΑΝΑ 456
168 ΚΟΚΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) 456
169 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 455
170 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 455
171 ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 455
172 ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 454
173 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 453
174 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΤΑΚΗΣ 453
175 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ 452
176 ΤΡΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 451
177 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 450
178 ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 450
179 ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 449
180 ΜΠΕΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ 448
181 ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 447
182 ΚΑΓΕΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ 447
183 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 446
184 ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΕΒΙΝΑ 446
185 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 446
186 ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 445
187 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΣΗΣ 444
188 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 443
189 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 443
190 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 442
191 ΣΙΩΖΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΙΤΙΚΑ 441
192 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 441
193 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) 439
194 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 439
195 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 438
196 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 438
197 ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 438
198 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 437
199 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 437
200 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 437
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201 ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ 436
202 ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 435
203 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 435
204 ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ 434
205 ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 434
206 ΣΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 432
207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ 431
208 ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΑΝΝΑ 429
209 ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 428
210 ΑΛΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 427
211 ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑ 427
212 ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 427
213 ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 427
214 ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 427
215 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 426
216 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 426
217 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΙΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ 425
218 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 425
219 ΝΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 425
220 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 423
221 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 422
222 ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 422
223 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 422
224 ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 421
225 ΤΣΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 421
226 ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 419
227 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 416
228 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 415
229 ΜΠΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 415
230 ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 415
231 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 414
232 ΖΟΥΠΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 413
233 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 413
234 ΒΕΣΛΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΑ 412
235 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 409
236 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 409
237 ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 407
238 ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ 407
239 ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 407
240 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 406
241 ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) 404
242 ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 401
243 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 401
244 ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 401
245 ΚΟΚΚΟΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΡΣΗ 400
246 ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 399
247 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 397
248 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 396
249 ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 391
250 ΝΤΕΛΗ ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΠΕΡΗΝ 391
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251 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 389
252 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 388
253 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 388
254 ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 388
255 ΤΑΡΚΑΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 387
256 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 386
257 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 385
258 ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 384
259 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 383
260 ΔΑΓΛΗ ΓΙΑΣΑΡ 382
261 ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 382
262 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ 382
263 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 379
264 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΗΣ 379
265 ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ 378
266 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 375
267 ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ 373
268 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) 372
269 ΒΑΟΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 372
270 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Γεώργιος 372
271 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 372
272 ΣΑΞΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 371
273 ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 371
274 ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ 370
275 ΦΑΣΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 369
276 ΨΥΧΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 369
277 ΠΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 368
278 ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 368
279 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 367
280 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΛΙΛΑ 367
281 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 366
282 ΚΑΛΠΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 364
283 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 364
284 ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 363
285 ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 362
286 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 361
287 ΛΑΖΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) 361
288 ΤΣΙΧΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 361
289 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 360
290 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 359
291 ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 359
292 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 357
293 ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 357
294 ΔΑΤΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 356
295 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 356
296 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 356
297 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 353
298 ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 353
299 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΪΔΟΥΛΑ 352
300 ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 352
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301 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 352
302 ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 351
303 ΠΙΕΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 351
304 ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 346
305 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΙΟΣ 346
306 ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΕΝΙΑ) 346
307 ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) 345
308 ΣΑΛΤΕΡΗ ΝΑΝΤΙΑ 344
309 ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 343
310 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 342
311 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΣΟΥΛΑ 341
312 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 341
313 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 338
314 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 336
315 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 334
316 ΠΛΕΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 334
317 ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 334
318 ΤΟΥΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 333
319 ΜΑΛΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 331
320 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 329
321 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 329
322 ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 328
323 ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ 328
324 ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 326
325 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 325
326 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ 325
327 ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 324
328 ΜΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 321
329 ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 320
330 ΚΟΤΣΙΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 319
331 ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 316
332 ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 316
333 ΤΑΓΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 313
334 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 312
335 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 307
336 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 303
337 ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ 303
338 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΙΤΣΑ 299
339 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 299
340 ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 298
341 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 298
342 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 297
343 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 295
344 ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 292
345 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 290
346 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 290
347 ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 287
348 ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 284
349 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 284
350 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 282
—————————————————————————–
351 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 279
352 ΔΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ 277
353 ΣΑΡΜΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 272
354 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 269
355 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΙΚΗ 268
356 ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) 268
357 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 266
358 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 262
359 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 252
360 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 251
361 ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΡΙΑ 247
362 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ 242
363 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 241
364 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ 240
365 ΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 240
366 ΚΥΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 239
367 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 235
368 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 233
369 ΖΑΧΜΑΝΙΔΗ ΙΡΙΣ ΕΛΕΝΗ 230
370 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 229
371 ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 226
372 ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΕΡΣΑΪΑ (ΕΡΣΗ) 218
373 ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 216
374 ΜΑΔΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 211
375 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 211
376 ΤΣΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203
377 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 202
378 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 201
379 ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 200
380 ΧΕΙΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ 194
381 ΜΠΕΛΧΙΤΕΡ ΗΛΙΑΣ 191
382 ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 185
383 ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 183
384 ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 177
385 ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΓΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 175
386 ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 171
387 ΚΟΥΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 163
388 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 163
389 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 159
390 ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΛΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ 155
391 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 148
392 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 146
393 ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 146
394 ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 144
395 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 134
396 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) 133
397 ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 131
398 ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 126
399 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 123
400 ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 120
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