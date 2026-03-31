ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 10:35
Η Πέτη Πέρκα νέα Πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Η βουλευτής Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα είναι η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, μετά από την παραίτηση από το αξίωμα του Αλέξη Χαρίτση.

Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες κατά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος με μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση αυτή της κυρίας Πέρκα.

Η Πέτη Πέρκα γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Εργάστηκε στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και Γ.Γ. των Μηχανικών του Δημοσίου, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ – ΤΚ Μακεδονίας και μέλος της διοίκησης του ΤΕΕ.

Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με Μεταπτυχιακό στα Συγκοινωνιακά.

Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε Γ.Γ. του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκλέχθηκε βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

