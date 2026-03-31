Άγιο Φως: Δυσφορία στην Αθήνα για τη στάση του Ισραήλ και σχέδια για τη μεταφορά του στην Ελλάδα

Μέχρι την Τετάρτη αναμένεται η Αθήνα να έχει καταλήξει σε σχέδιο σχετικά με την άφιξη του Αγίου Φωτός από το Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, σε μια στιγμή που η στάση του Ισραήλ έναντι των χριστιανικών πληθυσμών και των εκπροσώπων των εκκλησιών τους εκεί έχει προκαλέσει δυσφορία στην κυβέρνηση.

Μετά τα τελευταία γεγονότα και την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να εμποδίσει τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων, πράξη που καταδικάστηκε εν συνόλω από την ΕΕ, το ελληνικό ΥΠΕΞ προχώρησε χθες σε ανακοίνωση που αποτυπώνει την ενόχληση της Αθήνας, αναφέροντας ότι «η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων. Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το Status Quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά επιπλέον σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του Status Quo του Παναγίου Τάφου υπό όλες τις συνθήκες».

Σημειώνεται, δε, ότι το σχόλιο του ΥΠΕΞ έρχεται μετά τη συγγνώμη που ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απέδωσε το περιστατικό της παρεμπόδισης εισόδου στον Ναό του Πανάγιου Τάφου του Λατίνου Πατριάρχη Ιερουσαλήμ, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, σε λόγους ασφαλείας, καθώς, όπως είπε, «τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει με βαλλιστικούς πυραύλους τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ», ενώ σε μια περίσταση θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από τον Ναό του Παναγίου Τάφου.

Αμέσως μετά τη συγγνώμη Νετανιάχου, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ ανακάλεσε την απαγόρευση, ωστόσο, προειδοποιεί τους Χριστιανούς για τους κινδύνους από τον πόλεμο με το Ιράν. Βέβαια, παρατηρητές της κατάστασης στη Μέση Ανατολή επισημαίνουν ότι ο Πιτσαμπάλα, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί και ως πιθανός διάδοχος του Πάπα Φραγκίσκου, έχει εκφραστεί συχνά και με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο κατά της ισραηλινής πολεμικής επιχείρησης στη Γάζα, η οποία προκάλεσε το θάνατο σχεδόν 100.000 ανθρώπων, στην πλειοψηφία τους αμάχων, κάτι που έχει δυσαρεστήσει το Ισραήλ. Σημειώνεται, δε, ότι το Λατινικό Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ καταδίκασε την πράξη του Ισραήλ, τονίζοντας ότι «το περιστατικό δημιουργεί σοβαρό προηγούμενο και αγνοεί τα συναισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ιερουσαλήμ».

Τα σχέδια της Αθήνας

Εν πάση περιπτώσει, στο ΥΠΕΞ έχει αρχίσει ο σχεδιασμός σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, με τα μόνα δεδομένα αυτή τη στιγμή να είναι ότι στην Ιερουσαλήμ θα μεταβεί μικρή ομάδα από την Αθήνα – και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η μετάβαση θα είναι εφικτή, δηλαδή, ο εναέριος χώρος του Ισραήλ θα είναι ανοιχτός και η Τεχεράνη δεν θα αποφασίσει να πραγματοποιήσει πυραυλική επίθεση. Αν, πάλι, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, τότε η Αθήνα θα περάσει στο σενάριο της οδικής μεταφοράς του Αγίου Φωτός, είτε μέσω Ιορδανίας είτε – στη χειρότερη περίπτωση – μέσω Αιγύπτου.

Την ίδια στιγμή, λένε οι πληροφορίες, το ελληνικό ΥΠΕΞ βρίσκεται σε τακτική επαφή με το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τελετή άφης του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο, παρά την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τα ένθεν κακείθεν πυραυλικά χτυπήματα. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, περιορίστηκε να πει ότι «η τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι προβαίνουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε το Άγιο Φως να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα».

ΠΑΣΟΚ: Ανακατατάξεις στη μάχη του σταυρού – Πάει για πρώτος ο Καρχιμάκης, θρίλερ κορυφής με Γλαβίνα, Διαμαντοπούλου, Τσουκαλά

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Νικόλαος Κορτσάρης

Παρέμβαση Σαμαρά: Να μείνουν οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο και μετά τον πόλεμο