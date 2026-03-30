ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 21:36
30.03.2026 20:48

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Νικόλαος Κορτσάρης

Στην απώλεια του πρώην βουλευτή Φλώρινας, Νικόλαου Κορτσάρη αναφέρθηκε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο αποχαιρετά με συγκίνηση.

Ο Νικόλαος Κορτσάρης γεννήθηκε το 1941 στη Φλώρινα. Ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιατρός μέχρι το 1994, οπότε και αποστρατεύτηκε, ολοκληρώνοντας μια μακρά πορεία στον χώρο της ιατρικής και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, εκλεγόμενος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2000 και του 2004.

Αργότερα, κατά τη διετία 2008-2009, ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας, διακρίθηκε για τη συνέπεια και τη δράση του, ενώ εργάστηκε με αφοσίωση τόσο για την ιδιαίτερη πατρίδα του όσο και για την παράταξη.

Ξεχώρισε για την εντιμότητα, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζαν, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και την αγάπη των συμπολιτών του.

Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Νικήτας Κακλαμάνης: Θλίψη για την απώλεια του πρώην βουλευτή

Τη θλίψη του για την απώλεια του πρώην βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ, Νικολάου Κορτσάρη, «ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Ως βουλευτής «αλλά και μέσα από τη συνολική επαγγελματική και επιστημονική του διαδρομή ως ιατρός, ανέπτυξε ουσιαστική παρουσία, με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στο καθήκον», σημείωσε σε σχετική δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: «Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από εργατικότητα, ήθος και σταθερότητα θέσεων, στοιχεία που τον κατέστησαν αγαπητό στους συμπολίτες του».

