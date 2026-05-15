Κουτσούμπας: Nα βάλει ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις – Να αχρηστευτεί κάθε παγίδα με παλιούς, αλλά και νέους δήθεν «σωτήρες»

Κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ απηύθυνε από την Κομοτηνή ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι «τώρα είναι η ώρα της μέγιστης δυνατής λαϊκής κινητοποίησης για να βάλει ο ίδιος ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις», τονίζοντας ότι «αυτό χρειάζεται σήμερα, για να βρει αγωνιστική διέξοδο η λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και να μην εγκλωβιστεί σε νέες αυταπάτες». «Για να αχρηστευτεί», όπως πρόσθεσε, «κάθε νέα παγίδα που στήνει το σύστημα, με παλιούς, δοκιμασμένους, αλλά και νέους δήθεν ‘σωτήρες’ για να κερδίσει τον χρόνο που χρειάζεται, που θα τον στερήσει όμως από το λαό».

Υποστήριξε ότι οι συνέπειες της πολιτικής που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «έχει προκαλέσει δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση σε μεγάλο μέρος του λαού μας», όπως επιπλέον «οργή και αγανάκτηση προκαλούν και τα σκάνδαλα σαν αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, το έγκλημα των Τεμπών, η εξόφθαλμη απόπειρα συγκάλυψής τους από την κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στη βουλή και από τη διορισμένη ηγεσία της αστικής δικαιοσύνης έξω από αυτή».

Βάζοντας στο κάδρο και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, και άλλους, όπως τη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι «αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη με τη σημαία της “ευρωενωσιακής κανονικότητας”, δεν γίνεται. Γιατί αυτή είναι η κανονικότητα του δημοσιονομικού “κόφτη” στις λαϊκές ανάγκες, των χρηματιστηρίων ενέργειας, των οδηγιών για το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου μέχρι και τις 13 ώρες την ημέρα, των πλειστηριασμών και πάει λέγοντας». Υποστήριξε ότι αυτή «την αντιλαϊκή κανονικότητα δεν τολμά να την κατονομάσει κανείς άλλος εκτός από το ΚΚΕ» και πως «όλοι οι υπόλοιποι την προσκύνησαν ως κυβέρνηση και την προσκυνούν και ως αντιπολίτευση, ρίχνοντας τελικά νερό στον μύλο του Μητσοτάκη». Πρόσθεσε ότι «τους πιο εμβληματικούς αντιλαϊκούς της νόμους, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν τους ψήφισε μόνη της, αλλά παρέα κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο και άλλους». Υποστήριξε ότι «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έχουν αρχίσει πάλι το ταγκό της συναίνεσης, ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης που θα έρθει να κατοχυρώσει συνταγματικά αντιδραστικές τομές αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής» και πως «καμία διαφορά δεν κάνει για τον λαό, αν αυτή η συναίνεση θα δοθεί τώρα, ή στην επόμενη Βουλή, που θα είναι αναθεωρητική».

Είπε ότι «η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση», όποια κι αν είναι, όποιον κι αν έχει επικεφαλής, «πρέπει να έχει απέναντί της ένα ακόμα πιο ισχυρό αντίπαλο δέος, μια δυνατή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μονάχα με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και πιο δυνατούς λαϊκούς αγώνες».

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ανέφερε ότι «η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η ΝΔ, είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πλειστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας». «Είναι η Ελλάδα της ακόμα μεγαλύτερης εμπλοκής στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντά τους και τα συμφέροντα επίσης της ελληνικής αστικής τάξης…», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «τα σύννεφα μιας νέας ύφεσης, συνδυασμένης με ένα νέο κύμα πληθωρισμού, έχουν πυκνώσει, πάνω από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης και φυσικά δεν πρόκειται να αφήσουν ανεπηρέαστη και την ελληνική οικονομία», σχολιάζοντας ότι «τότε θα πάνε “περίπατο” οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για τα ματωμένα πλεονάσματα». Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι δεν έχουν καμία αξία «οι κομπασμοί του κ. Μητσοτάκη για τη μείωση του κρατικού χρέους, που δημιουργήθηκε από τις παχυλές επιδοτήσεις στους μεγάλους ομίλους, από τους υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες αλλά το έχουν φορτώσει – όλοι τους – στον λαό από τα χρόνια των μνημονίων, κι ακόμα το πληρώνει». Είπε ότι η χώρα μας είναι χωμένη με τα μπούνια στον πόλεμο «με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και των υπόλοιπων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου».

Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι «οι μεγάλοι κίνδυνοι αποδεικνύονται και από περιστατικά σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως το γεμάτο εκρηκτικά ναυτικό drone της Ουκρανίας, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα» και πως αυτά είναι τα αποτελέσματα «όταν η χώρα γίνεται “μπάτε σκύλοι αλέστε” για να πηγαινοέρχονται στρατεύματα, πολεμικά φορτία και εξοπλισμοί των ευρωατλαντικών “συμμάχων”, όπως είναι το αντιλαϊκό και διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, στον οποίο ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν στείλει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για να θησαυρίζει αυτός, η οικογένειά του και τα επιτελεία του».

Πρόσθεσε ότι πριν λίγες μέρες «ολόκληρη αρμάδα του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού επιχείρησε μερικές δεκάδες μίλια δυτικά της Κρήτης, για να σταματήσουν τον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα και τον λαό της. Και γι’ αυτήν την πολεμική επιχείρηση η κυβέρνηση παριστάνει ότι δεν ξέρει τίποτα και ότι ενημερώθηκε κατόπιν εορτής από το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ…». Μεταξύ άλλων σχολίασε ότι όλα αυτά γίνονται «στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας που μας θωρακίζει – δήθεν – απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις», όμως «η κυβέρνηση Ερντογάν ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

