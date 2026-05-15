search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 21:57

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

15.05.2026 21:57
livanos-eripeia-gynaika

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε ότι η παράταση της εκεχειρίας συμφωνήθηκε μετά από δύο ημέρες «εξαιρετικά παραγωγικών» συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο Πίγκοτ δήλωσε ότι το υπουργείο θα συγκαλέσει διαπραγματεύσεις «πολιτικού σκέλους» στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ μια «διαπραγματευτική γραμμή ασφαλείας» θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου με στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα προωθήσουν τη διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας η μία της άλλης και την εγκαθίδρυση πραγματικής ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων τους», δήλωσε.

Ο Λίβανος καταδικάζει την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κέντρο υγείας

Μια ισραηλινή επιδρομή κατέστρεψε ένα κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη Τύρο του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

«Ο Ισραηλινός εχθρός στόχευσε άμεσα το κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη Τύρο, γεγονός που οδήγησε στην ισοπέδωσή του και προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο παρακείμενο νοσοκομείο Χιράμ», ανέφερε το υπουργείο.

Η επίθεση τραυμάτισε τουλάχιστον έξι μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, πρόσθεσε.

Το υπουργείο «καταδίκασε τη συνεχιζόμενη εγκληματική προσέγγιση του Ισραηλινού εχθρού κατά των ιατρικών και ασθενοφόρων πληρωμάτων και την επιμονή του να επιτίθεται συστηματικά στον τομέα της υγείας».

«Αυτό αποτελεί σαφή… και επαναλαμβανόμενη παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης, οι οποίες εγγυώνται την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων, μονάδων και νοσοκομείων».

Διαβάστε επίσης:

Η υπόθεση «Δυναστεία» απειλή για τον Ζελένσκι

Κακοδικία στη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν για τον βιασμό της ηθοποιού Τζέσικα Μαν

Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν να εφαρμόζουν «όλες» τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες, δηλώνει το Πεκίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

travolta
LIFESTYLE

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

livanos-eripeia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

koytsoympas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Nα βάλει ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις – Να αχρηστευτεί κάθε παγίδα με παλιούς, αλλά και νέους δήθεν «σωτήρες»

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 32χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:25
lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

travolta
LIFESTYLE

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

livanos-eripeia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

1 / 3