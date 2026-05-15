Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε ότι η παράταση της εκεχειρίας συμφωνήθηκε μετά από δύο ημέρες «εξαιρετικά παραγωγικών» συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.
Ο Πίγκοτ δήλωσε ότι το υπουργείο θα συγκαλέσει διαπραγματεύσεις «πολιτικού σκέλους» στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ μια «διαπραγματευτική γραμμή ασφαλείας» θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου με στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
«Ελπίζουμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα προωθήσουν τη διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας η μία της άλλης και την εγκαθίδρυση πραγματικής ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων τους», δήλωσε.
Μια ισραηλινή επιδρομή κατέστρεψε ένα κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη Τύρο του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.
«Ο Ισραηλινός εχθρός στόχευσε άμεσα το κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη Τύρο, γεγονός που οδήγησε στην ισοπέδωσή του και προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο παρακείμενο νοσοκομείο Χιράμ», ανέφερε το υπουργείο.
Η επίθεση τραυμάτισε τουλάχιστον έξι μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, πρόσθεσε.
Το υπουργείο «καταδίκασε τη συνεχιζόμενη εγκληματική προσέγγιση του Ισραηλινού εχθρού κατά των ιατρικών και ασθενοφόρων πληρωμάτων και την επιμονή του να επιτίθεται συστηματικά στον τομέα της υγείας».
«Αυτό αποτελεί σαφή… και επαναλαμβανόμενη παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης, οι οποίες εγγυώνται την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων, μονάδων και νοσοκομείων».
Διαβάστε επίσης:
Η υπόθεση «Δυναστεία» απειλή για τον Ζελένσκι
Κακοδικία στη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν για τον βιασμό της ηθοποιού Τζέσικα Μαν
Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν να εφαρμόζουν «όλες» τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες, δηλώνει το Πεκίνο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.