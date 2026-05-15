Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε ότι η παράταση της εκεχειρίας συμφωνήθηκε μετά από δύο ημέρες «εξαιρετικά παραγωγικών» συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο Πίγκοτ δήλωσε ότι το υπουργείο θα συγκαλέσει διαπραγματεύσεις «πολιτικού σκέλους» στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ μια «διαπραγματευτική γραμμή ασφαλείας» θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου με στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα προωθήσουν τη διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας η μία της άλλης και την εγκαθίδρυση πραγματικής ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων τους», δήλωσε.

On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5 — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 15, 2026

Ο Λίβανος καταδικάζει την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κέντρο υγείας

Μια ισραηλινή επιδρομή κατέστρεψε ένα κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη Τύρο του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

«Ο Ισραηλινός εχθρός στόχευσε άμεσα το κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη Τύρο, γεγονός που οδήγησε στην ισοπέδωσή του και προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο παρακείμενο νοσοκομείο Χιράμ», ανέφερε το υπουργείο.

Η επίθεση τραυμάτισε τουλάχιστον έξι μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, πρόσθεσε.

Το υπουργείο «καταδίκασε τη συνεχιζόμενη εγκληματική προσέγγιση του Ισραηλινού εχθρού κατά των ιατρικών και ασθενοφόρων πληρωμάτων και την επιμονή του να επιτίθεται συστηματικά στον τομέα της υγείας».

«Αυτό αποτελεί σαφή… και επαναλαμβανόμενη παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης, οι οποίες εγγυώνται την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων, μονάδων και νοσοκομείων».

